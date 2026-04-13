Sóng giao dịch cổ phiếu nội bộ: Người gom mạnh, kẻ chốt lời trăm tỷ đồng

Theo thông tin mới nhất, thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa mua vào thành công 3 triệu cổ phiếu PDR, trong khoảng thời gian từ 2/4 đến 7/4 bằng hình thức khớp lệnh.

Sau giao dịch, ông Đạt đã nâng sở hữu từ gần 272 triệu cổ phiếu PDR (27,24% vốn công ty) lên gần 275 triệu cổ phiếu (27,54% vốn công ty).

Cùng chiều mua có ông Lê Đức Long - Thành viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land - mã chứng khoán: TAL) đăng ký mua vào 155.000 cổ phiếu TAL, từ ngày 13/4 đến 12/5. Ông Long nêu mục đích thực hiện giao dịch xuất phát từ nhu cầu cá nhân.

Chi hàng nghìn tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ còn có Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC). Doanh nghiệp vừa thông báo kế hoạch mua lại 15 triệu cổ phiếu thông qua phương thức khớp lệnh, với thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 20/4-19/5.

Trước đó, vào giữa tháng 3, HĐQT Vĩnh Hoàn đã thông qua phương án mua lại 15 triệu cổ phiếu với giá không vượt 63.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất toàn bộ khối lượng đăng ký, quy mô thương vụ ước tính có thể lên tới 945 tỷ đồng. Theo công ty thủy sản này, mục đích của việc mua lại cổ phiếu là nhằm giảm vốn điều lệ và gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG), bà Tô Thị Kiều Trinh - người phụ trách quản trị kiêm thư ký – cũng vừa mua vào 221.000 cổ phiếu trong tổng đăng ký 500.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 44% tổng số đăng ký. Lý giải việc đăng ký nhưng không mua hết, bà Trinh cho biết do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Ông Lê Hải Đoàn - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - mã chứng khoán: VNS) - đăng ký mua vào 4,9 triệu cổ phiếu VNS nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 8/4 - 7/5 thông qua phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh. Hiện tại, ông Đoàn đang nắm giữ gần 4,3 triệu cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của ông Đoàn sẽ tăng lên mức 13,56% vốn điều lệ.

Lãnh đạo doanh nghiệp ồ ạt mua bán cổ phiếu (Ảnh: Hải Long).

Ở diễn biến ngược lại, Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu (Taurus Consulting), tổ chức có liên quan đến ông Đặng Tiến Sỹ - Thành viên HĐQT Vinasun - muốn đăng ký bán sạch hơn 8,29 triệu cổ phiếu VNS. Mục đích của việc thoái vốn này được phía Kim Ngưu đưa ra là nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Cùng chiều bán ra, ông Phạm Quang Khánh - Thành viên HĐQT Công ty CP AAV Group (mã chứng khoán: AAV) - đăng ký bán 15 triệu cổ phiếu AAV từ ngày 9/4 đến ngày 8/5, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ nắm giữ của ông Khánh sẽ giảm từ hơn 23,5% vốn xuống còn khoảng 1,8% vốn điều lệ AAV. Ước tính, thương vụ này sẽ mang về cho ông Khánh khoảng 117 tỷ đồng.

Hồi đầu năm 2025, ông Khánh từng đăng ký bán 6 triệu cổ phiếu nhưng không thực hiện do điều kiện thị trường chưa phù hợp.