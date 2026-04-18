Thế Giới Di Động chốt chia cổ tức kỷ lục, đẩy nhanh IPO Điện Máy Xanh

Chiều ngày 18/4, Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Tại đại hội, Ban lãnh đạo công ty đã công bố những mục tiêu tăng trưởng bứt phá và phản hồi về các biến động kinh tế địa chính trị gần đây.

Mục tiêu doanh thu 185.000 tỷ đồng và tham vọng 10 tỷ USD

Năm 2026, MWG đặt kế hoạch doanh thu thuần 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 19% và 30% so với kết quả thực hiện năm 2025. Về tầm nhìn dài hạn, tập đoàn hướng tới cột mốc doanh thu 10 tỷ USD vào năm 2030.

Báo cáo về kết quả kinh doanh sơ bộ, Ban lãnh đạo ước tính doanh thu Quý I đạt khoảng 46.000-47.000 tỷ đồng, hoàn thành 25% kế hoạch năm. Đáng chú ý, lợi nhuận Quý I dự kiến đạt khoảng 29-30% mục tiêu cả năm, cho thấy tín hiệu khởi đầu khả quan.

Trước những lo ngại của cổ đông về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài khẳng định sẽ không điều chỉnh các chỉ tiêu đã đề ra. "Văn hóa làm việc của đội ngũ Thế Giới Di Động là nếu có khó khăn thì anh em tự tính, không có chuyện xin xỏ giảm chỉ tiêu", ông Tài nhấn mạnh.

Dù thừa nhận bối cảnh thế giới đang ở giai đoạn khó dự báo với những xung đột liên tiếp, người đứng đầu MWG vẫn giữ thái độ lạc quan. Ông kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ sớm hạ nhiệt và không gây tác động tiêu cực quá dài hạn đến kinh tế toàn cầu.

Nhận định về thị trường trong nước, ông Nguyễn Đức Tài bày tỏ sự tin tưởng vào đà phục hồi của kinh tế Việt Nam nhờ các chính sách thực thi quyết liệt từ Chính phủ. Chủ tịch MWG nhận định, dù thách thức còn hiện hữu nhưng mục tiêu tăng trưởng GDP 10% của Việt Nam trong năm nay là con số khả thi nếu có đủ nỗ lực. Chính sự thay đổi trong nhận thức về tốc độ phát triển của các khối kinh tế cũng là động lực để Ban lãnh đạo MWG quyết tâm tăng tốc trong thời gian tới.

Ban lãnh đạo Thế Giới Di Động trả lời chất vấn cổ đông tại cuộc họp thường niên 2026 (Ảnh: Tri Túc).

Dự chi gần 3.000 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

Về kết quả kinh doanh, năm qua doanh thu thuần của công ty đạt 155.928 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 7.073 tỷ đồng, gần gấp đôi năm 2024.

Cơ cấu doanh thu cho thấy mảng điện thoại, phụ kiện và thiết bị di động chiếm tỷ trọng lớn nhất với 38,2%; điện máy đóng góp 26%; thực phẩm và FMCG chiếm 30%; phần còn lại 5,8% đến từ các mảng khác.

Đến cuối năm 2025, MWG vận hành tổng cộng 6.225 cửa hàng, gồm 1.012 cửa hàng Thế Giới Di Động, 2.008 cửa hàng Điện Máy Xanh, 2.559 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 83 cửa hàng AvaKids, 382 nhà thuốc An Khang và 181 cửa hàng Era Blue.

Trên cơ sở kết quả này, doanh nghiệp đề xuất chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20% (tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu), thực hiện làm hai đợt, mỗi đợt 1.000 đồng vào quý III và quý IV.

Với gần 1,47 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền dự kiến chi trả cổ tức lên tới gần 3.000 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp bán lẻ này.

Bên cạnh đó, công ty cũng trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Cụ thể, HĐQT dự kiến phát hành hơn 7,3 triệu cổ phiếu, tương đương 0,5% lượng cổ phiếu lưu hành, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, căn cứ vào nghị quyết đại hội 2025, kết quả kinh doanh và diễn biến giá cổ phiếu MWG.

Bổ sung ngành nghề bất động sản, đẩy nhanh kế hoạch IPO Điện Máy Xanh

Một điểm đáng chú ý trong tài liệu trình đại hội là việc Thế Giới Di Động bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản. Giải thích nội dung này, Tổng giám đốc Vũ Đăng Linh cho biết doanh nghiệp đang sở hữu nhiều kho bãi và triển khai cho thuê nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng tài sản. Do đó, việc đăng ký thêm ngành nghề bất động sản là cần thiết để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Trong năm nay, chiến lược trọng tâm của công ty là triển khai kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đối với chuỗi Điện Máy Xanh, đồng thời tăng tốc mở rộng Bách Hóa Xanh tại thị trường miền Bắc.

Theo phương án đã được cổ đông thông qua, Điện Máy Xanh dự kiến phát hành khoảng 180 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 16% số cổ phần đang lưu hành. Thời điểm thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Hiện Điện Máy Xanh có vốn điều lệ 11.013 tỷ đồng và dự kiến tăng lên 12.808 tỷ đồng sau đợt IPO. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết các hồ sơ phục vụ kế hoạch này đã cơ bản hoàn tất.