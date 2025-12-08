Sau vụ cựu lãnh đạo bị khởi tố, Bamboo Capital dự định thua lỗ đến năm 2027

Trong tài liệu trình phiên họp cổ đông bất thường vào cuối tháng này, Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) chia sẻ về định hướng tái cơ cấu sau giai đoạn khó khăn.

Theo ban lãnh đạo, hoạt động năm 2024 và đầu năm nay chịu tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó có việc cựu lãnh đạo công ty (ông Nguyễn Hồ Nam) bị khởi tố. Các giao dịch với tổ chức tài chính, nhà đầu tư, khách hàng... bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây áp lực tài chính lớn và tác động đến tiến độ các dự án, huy động vốn, thu hồi nợ.

Công ty hiện chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Tuy nhiên, ban lãnh đạo doanh nghiệp ước tính lỗ trên báo cáo kiểm toán riêng hơn 7.530 tỷ đồng. Tính theo báo cáo kiểm toán hợp nhất, công ty lỗ khoảng 8.400 tỷ đồng. Số liệu này chênh lệch lớn so với khoản lãi sau thuế 845 tỷ đồng được công ty ghi nhận trên báo cáo tự lập.

Ông Nguyễn Hồ Nam - nhà sáng lập kiêm cựu lãnh đạo Bamboo Capital - bị khởi tố hồi tháng 3 (Ảnh: DT).

Về kế hoạch tái cấu trúc, ban lãnh đạo cho biết để phục hồi từ nay đến 2030 chia làm 2 giai đoạn. Công ty kỳ vọng có lãi trở lại từ năm 2028.

Bamboo Capital được thành lập năm 2011. Công ty đang có các mảng kinh doanh chính gồm năng lượng tái tạo, bất động sản, xây dựng - đầu tư hạ tầng, sản xuất - thương mại, dịch vụ tài chính và dược phẩm.

Đầu tháng 3 năm nay, công ty cho biết được cơ quan có thẩm quyền thông báo về quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồ Nam - cổ đông sáng lập và từng có thời gian dài giữ chức Chủ tịch HĐQT cho đến khi từ nhiệm vào giữa năm 2024.

Sau sự cố cựu lãnh đạo bị khởi tố, Bamboo Capital đã thay 4 tổng giám đốc trong năm nay, còn chủ tịch HĐQT cũng được thay thế. Biến động nhân sự tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên, theo ban lãnh đạo, ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường, tính liên tục và nhất quán trong điều hành. Các kế hoạch dài hạn dễ bị trì hoãn, các dự án mới bị hoãn khởi động và phân bổ nguồn lực bị ách tắc.