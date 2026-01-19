Sau nhiều nghi vấn, CEO hãng bay có vốn điều lệ 10 tỷ đồng lên tiếng

LOTHA Airlines - công ty "tân binh" mới của ngành hàng không Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm từ thị trường, đặc biệt liên quan mức vốn điều lệ chỉ 10 tỷ đồng, mức rất thấp so với số vốn tối thiểu yêu cầu với một hãng bay.

Hãng bay mới vốn điều lệ 10 tỷ đồng, CEO 9X

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, LOTHA Airlines được thành lập ngày 4/8/2025, với mã số doanh nghiệp 3801327820. Trụ sở chính của công ty đặt tại Cụm công nghiệp Hà Mỵ, ấp 4, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai, khu vực nằm gần dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Điểm đáng chú ý trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của LOTHA Airlines nằm ở quy mô vốn điều lệ. Cụ thể, công ty hàng không này chỉ có vốn điều lệ đăng ký 10 tỷ đồng, con số rất khiêm tốn so với các quy định về vốn tối thiểu trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng không.

Người đại diện theo pháp luật của LOTHA Airlines là ông Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1993, đồng thời giữ chức Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT.

Về cơ cấu sở hữu, LOTHA Airlines có 5 cổ đông sáng lập đều là cá nhân, không ghi nhận sự tham gia của các tổ chức tài chính hay tập đoàn kinh tế lớn trong danh sách góp vốn ban đầu.

Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Sơn là cổ đông chi phối nắm giữ 96% vốn điều lệ, tương đương 9,6 tỷ đồng. Bốn cổ đông còn lại gồm ông Nguyễn Sơn Bình (góp 250 triệu đồng) và ông Nguyễn Văn Thiện, ông Nguyễn Trung Phước, ông Nguyễn Văn Sỹ, mỗi người góp 50 triệu đồng.

Ngoại trừ ông Nguyễn Văn Sỹ có địa chỉ tại TPHCM, các cổ đông còn lại đều đăng ký địa chỉ thường trú tại ấp Thái Dũng, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai, cùng địa phương với nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

Thị trường hàng không Việt Nam vừa ghi nhận sự hiện diện mới của LOTHA Airlines (Ảnh: Fanpage thương hiệu).

Nhiều nghi vấn đặt ra, CEO lên tiếng

Với rất ít dữ liệu, CEO chỉ mới sinh năm 1993 cùng số vốn đăng ký quá thấp so với quy định, nhiều câu hỏi đặt ra liệu LOTHA Airlines có là một hãng bay thực sự hay chỉ sẽ hoạt động trong những ngách khác của ngành.

Chưa kể, hàng không là một thị trường đòi hỏi về vốn lớn, về kinh nghiệm và chiến lược kinh doanh bày bản. LOTHA Airlines trong khi chưa từng hoạt động trong mảng này, nhiều nghi vấn đặt ra rằng việc thành lập hãng bay là một kế hoạch “phóng đại”.

Trước loạt ý kiến này, ông Lê Ngọc Sơn, CEO sinh năm 1993 của Công ty Cổ phần Hàng không LOTHA, đã lên tiếng trên fanpage chính thức của doanh nghiệp cho rằng việc dùng từ "cổ đông làng xã" để quy chụp, miệt thị những cổ đông của công ty là không phù hợp.

Ông Sơn cho biết công ty hiện có 5 cổ đông sáng lập, trong đó, 4 thành viên là du học sinh, được đào tạo bài bản về đầu tư - tài chính tại Mỹ, Australia, Canada và Singapore. Thành viên còn lại được đào tạo tại Việt Nam, sở hữu 2 bằng đại học gồm Luật và Học viện Lục quân Việt Nam. Tất cả đều có nền tảng học thuật, kỷ luật và kinh nghiệm phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, vị CEO cho biết LOTHA Airlines đang hợp tác và làm việc với nhiều chuyên gia quốc tế, bao gồm cả các cố vấn trong lĩnh vực hàng không, tài chính và vận hành.

"LOTHA Airlines có kế hoạch cất cánh từ Sân bay quốc tế Long Thành, và đây là định hướng đã được nghiên cứu nghiêm túc trong lộ trình phát triển của doanh nghiệp", phía hãng bay mới này khẳng định.

Trong trao đổi gần đây với báo chí, ông Sơn cũng “hẹn” sẽ có dịp nói cụ thể hơn về lộ trình tham gia ngành, hiện tại do đang ở nước ngoài nên chưa tiện chia sẻ.