Xuất hiện loạt công ty hàng không mới, có nơi vốn chỉ 10 tỷ đồng

Xuất hiện hãng hàng không vốn 10 tỷ đồng do cá nhân sinh năm 1993 chi phối

Thị trường hàng không Việt Nam vừa xuất hiện pháp nhân mới là Công ty Cổ phần Hàng không LOTHA (LOTHA Airlines), thành lập ngày 4/8/2025, trụ sở tại Đồng Nai, với vốn điều lệ chỉ 10 tỷ đồng.

Về cơ cấu vốn, công ty này đang có 5 cổ đông sáng lập là các cá nhân. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Sơn đóng vai trò là cổ đông chi phối với tỷ lệ sở hữu lên tới 96%, tương đương giá trị góp vốn 9,6 tỷ đồng. 4 cá nhân còn lại là ông Nguyễn Sơn Bình (góp 250 triệu đồng), ông Nguyễn Văn Thiện (50 triệu đồng), ông Nguyễn Trung Phước (50 triệu đồng) và ông Nguyễn Văn Sỹ (50 triệu đồng).

Người đại diện theo pháp luật, đồng thời giữ chức danh Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993).

Thị trường hàng không Việt Nam vừa ghi nhận sự hiện diện mới của LOTHA Airlines (Ảnh: Fanpage thương hiệu).

Ông Sơn còn là đại diện pháp luật của một hệ sinh thái các doanh nghiệp bao gồm Công ty TNHH Thực phẩm và Đồ uống SOBI, Công ty cổ phần So Cas Holdings, Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng SOBI… Ghi nhận trên Fanpage LOTHA Airlines, doanh nghiệp được thành lập và phát triển gắn liền với sự phát triển của Sân bay Quốc tế Long Thành - trung tâm hàng không mới của thế giới.

Xuất hiện thêm hãng bay mới vốn 300 tỷ đồng, liên quan một "đại gia" Đông Âu kín tiếng?

Thị trường hàng không Việt Nam vừa ghi nhận sự xuất hiện của một hãng bay mới mang tên Crystal Bay Airlines. Theo đăng ký kinh doanh, Công ty cổ phần Crystal Bay Airlines được thành lập ngày 6/11/2025, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Công ty hoạt động với 51 ngành nghề, trong đó lĩnh vực chính là vận chuyển hành khách hàng không.

Về cơ cấu cổ đông sáng lập, Công ty cổ phần Tập đoàn Du lịch Crystal Bay góp 282 tỷ đồng, tương đương 94% vốn điều lệ. Một cổ đông lớn khác là ông Nguyễn Đức Chi, góp 15 tỷ đồng, chiếm 5%. Ông Nguyễn Đức Chi cũng đang là Chủ tịch của Crystal Bay Airlines. Ông Chi được biết đến là một "đại gia" trong nhóm đại gia Việt từ Đông Âu tương đối kín tiếng.

Tập đoàn Du lịch Crystal Bay được biết đến là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực du lịch, lữ hành, nghỉ dưỡng và đầu tư bất động sản du lịch. Từ khoảng năm 2022, Tập đoàn Du lịch Crystal Bay đã tham gia vào mảng vận tải hàng không phục vụ du lịch thông qua việc tổ chức và khai thác các đường bay charter (bay thuê chuyến) quốc tế đưa khách tới Việt Nam, đặc biệt là các điểm đến như Cam Ranh và Phú Quốc.

Công ty chế tác vàng cho PNJ sai sót trong kê khai thuế

Ngày 15/1, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 ban hành Thông báo kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ, có trụ sở tại phường An Nhơn, TPHCM.

Cơ quan thanh tra đánh giá công ty có quy mô lớn trong lĩnh vực sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, đã đầu tư nhiều máy móc, thiết bị hiện đại, hoạt động kinh doanh hiệu quả, sử dụng nhiều lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và không có nợ đọng; đồng thời cơ bản chấp hành các quy định về sản xuất, mua bán, gia công, xuất khẩu vàng trang sức theo Nghị định số 24/2012 và Thông tư số 16/2012.

Sản phẩm vàng của PNJ (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn một số hạn chế, vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền như chậm phân công và đăng ký cán bộ phụ trách, sai sót trong lưu trữ hồ sơ nhận biết khách hàng và báo cáo giao dịch có giá trị lớn chưa đúng thời hạn; bên cạnh đó có sai sót trong việc khai không đúng kỳ tính thuế nhưng không làm thiếu số tiền thuế phải nộp.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về phòng, chống rửa tiền, đồng thời thông tin cho các cơ quan liên ngành để xem xét xử lý theo thẩm quyền, và đưa ra 3 kiến nghị cùng 2 khuyến nghị yêu cầu công ty khắc phục nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Kho vận Miền Nam bị phạt và truy thu thuế hơn 3,8 tỷ đồng

Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam - Sotrans (mã chứng khoán: STG) vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế TPHCM, với tổng số tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp phải nộp vào ngân sách nhà nước hơn 3,8 tỷ đồng.

Theo quyết định, Sotrans có các hành vi vi phạm như khai sai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, đồng thời sử dụng không hợp pháp hóa đơn làm giảm nghĩa vụ thuế.

Doanh nghiệp bị xử phạt hành chính gần 530 triệu đồng, buộc nộp bổ sung hơn 2,6 tỷ đồng tiền thuế bị thiếu và trốn thuế, cùng hơn 650 triệu đồng tiền chậm nộp. Công ty phải thực hiện nghĩa vụ trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định, nếu quá hạn sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

“Ém” thông tin về trái phiếu, Apec Group bị phạt tiền

Ngày 10/1, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Apec Group do vi phạm quy định trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Apec Group bị phạt tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định với các tài liệu quan trọng liên quan đến việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu…

Apec Group bị phạt tiền (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngoài vi phạm về công bố thông tin, Apec Group tiếp tục bị phạt tiền 85 triệu đồng do thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định. Công ty đã thực hiện phân phối trái phiếu riêng lẻ vượt quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu đối với mã APGCH2126011. Cộng gộp 2 hành vi vi phạm nêu trên, Apec Group bị xử phạt tổng cộng 150 triệu đồng.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ pháp lý đến năm 2030

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026-2030.

Chương trình đặt mục tiêu hoàn thiện 100% chính sách, thể chế về hỗ trợ pháp lý; bảo đảm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh được tiếp cận miễn phí cơ sở dữ liệu pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia, trong đó tối thiểu 80% tiếp cận qua nền tảng số.

Đồng thời, tối thiểu 80% cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý và doanh nghiệp, hộ kinh doanh được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, 90% đối tượng thụ hưởng hài lòng với chất lượng chương trình.

Về tư vấn pháp luật, phấn đấu giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết ít nhất 80% đề nghị của doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Chương trình gồm hai nhóm nhiệm vụ: Hoàn thiện thể chế, ứng dụng chuyển đổi số và nâng cao nguồn nhân lực; tổ chức cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức và tư vấn pháp luật. Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp được giao chủ trì sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan để triển khai chương trình.