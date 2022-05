Sau nhiều ngày đứng im, giá vàng hôm nay bật tăng

Cập nhật lúc 9h sáng nay (20/5), các doanh nghiệp lớn ở Hà Nội giao dịch vàng miếng SJC tại 68,55 - 69,47 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua, tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán so với phiên 19/5. Tại TPHCM, giá thu mua tương đương Hà Nội nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng. Chênh lệch mua bán dao động 900.000 - 920.000 đồng/lượng.

Lúc 9h sáng nay (20/5), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 1.838 USD/ounce, tương đương 51,41 triệu đồng/lượng. Quy đổi theo tỷ giá USD tự do chưa thuế phí, vàng thế giới đang rẻ hơn trong nước 18,06 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước và thế giới đang diễn biến trái chiều (Ảnh: Tiến Tuấn)

Giá vàng thế giới tăng khi chỉ số đồng USD, lợi tức kho bạc Mỹ đồng loạt giảm. Ngoài ra, vàng tạm thời hỗ trợ khi các thị trường khác như chứng khoán, tiền điện tử bất ổn do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục "diều hâu" trong vấn đề lãi suất.

Giới đầu tư tin rằng, suy thoái kinh tế ở Mỹ đang đến gần, nhất là trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine không hạ nhiệt và các phương pháp chống dịch Covid-19 ở Trung Quốc làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Fed vừa muốn kiềm chế lạm phát, vừa không muốn gây ra suy thoái nhưng với tình hình hiện tại, mục tiêu này khó có thể thực hiện", quỹ đầu cơ Bridgewater Associates nhận định. Từ những lo ngại trên, vàng lại trở thành kênh trú ẩn an toàn được nhiều người lựa chọn.

Tuần trước, Bộ Lao động Mỹ cho biết, CPI của nước này trong tháng 4 đã tăng 8,3% so với một năm trước, cao hơn so với ước tính 8,1% của các chuyên gia. Dù giảm nhẹ so với mức đỉnh hồi tháng 3 là 8,5% nhưng lạm phát Mỹ vẫn ở gần mức cao nhất trong vòng 40 năm.

Lạm phát là mối đe dọa lớn nhất đối với sự phục hồi của kinh tế Mỹ sau dịch Covid-19. Ngoài giá thực phẩm, nhiên liệu tăng cao, lạm phát còn lan sang các lĩnh vực như nhà ở, ô tô và một loạt lĩnh vực khác.

"Lạm phát vẫn ở mức cao trong năm nay. Do đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất, đây là tin xấu đối với vàng. Giá vàng có thể giảm xuống dưới 1.700 USD/ounce vào cuối năm", ông Chris Vecchio dự báo.