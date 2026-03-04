SASCO Infinite Club: “Chạm - Kết nối đặc quyền” tại sân bay Tân Sơn Nhất

Hệ sinh thái dịch vụ: Trải nghiệm không giới hạn

Với những hành khách thường xuyên di chuyển, sân bay không đơn thuần là điểm dừng chân làm thủ tục, mà là không gian của những trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và nghỉ dưỡng.

SASCO Infinite Club kết nối toàn bộ các mắt xích trong hệ sinh thái của SASCO thành một chuỗi giá trị xuyên suốt. Mỗi giao dịch của khách hàng đều được ghi nhận để tích lũy điểm thưởng (SCoin), quy đổi ưu đãi và nâng hạng thành viên khi sử dụng các dịch vụ như: Mua sắm tại hệ thống SASCO Shop và SASCO Duty Free; thưởng thức ẩm thực tại chuỗi nhà hàng, cà phê thuộc SASCO F&B; nghỉ ngơi tại hệ thống Phòng chờ thương gia (Business Lounge), Sleep zone.

Chương trình hội viên tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không (Ảnh: SASCO).

Khách hàng tận hưởng đặc quyền khi mua sắm (Ảnh: SASCO).

Mua sắm tại hệ thống SASCO Shop và SASCO Duty Free (Ảnh: SASCO).

Thưởng thức ẩm thực tại chuỗi nhà hàng, cà phê thuộc SASCO F&B (Ảnh: SASCO).

Mỗi lần chạm dịch vụ là một lần mở rộng quyền lợi cho khách hàng (Ảnh: SASCO).

Triết lý "Infinite" - Sự gắn kết không giới hạn

Đúng như tên gọi, “Infinite” thể hiện triết lý gắn kết vô tận, nơi giá trị của khách hàng được cộng hưởng qua từng điểm chạm. Trong khi đó, “Club” định hình một cộng đồng tinh hoa, nơi mỗi thành viên đều được trân trọng với những đặc quyền tương xứng với mức độ gắn bó.

Mỗi lần chạm dịch vụ là một lần mở rộng quyền lợi, giúp hành trình bay không chỉ tiện lợi mà còn tràn đầy cảm hứng.

Đặc quyền cá nhân hóa cho mỗi hành trình

SASCO Infinite Club được thiết kế để cá nhân hóa nhu cầu của hành khách với danh mục ưu đãi hấp dẫn. Quà tặng trong tháng sinh nhật khách hàng và quà tặng gia nhập: 100 SCoin đến 1.000 khách hàng đăng ký mới trong giai đoạn ra mắt.

Ưu đãi theo hạng thẻ: Tùy vào cấp độ thành viên, khách hàng sẽ nhận được gói ưu đãi đa dạng, như giảm giá trực tiếp tiền mặt; phiếu dịch vụ đóng gói hành lý, ẩm thực, mua sắm...

Đặc biệt, hạng thẻ cao nhất sẽ nhận thẻ đặc quyền phòng chờ thương gia với tổng giá trị lên đến 4.000 điểm ưu đãi, mở cửa không gian thư giãn sang trọng trước mỗi chuyến bay.

Đăng ký và tận hưởng đặc quyền lâu dài

Hướng tới sự tiện lợi, đơn giản, khách hàng chỉ cần đăng ký tài khoản trực tuyến và sử dụng mã QR hội viên khi thanh toán. Mọi thao tác từ tích điểm, theo dõi hạng thẻ đến quy đổi SCoin trực tiếp trên hóa đơn đều được thực hiện nhanh chóng

Không chỉ là một chương trình khách hàng thân thiết, SASCO Infinite Club là nhịp cầu kết nối trải nghiệm, cộng hưởng đặc quyền, đồng hành cùng bạn trong mọi hành trình chinh phục những điểm đến mới trong năm 2026.

Khách hàng có thể cân nhắc đăng ký, sở hữu vị thế hội viên để “Chạm kết nối trọn đặc quyền”, từ mua sắm, phòng chờ đến ẩm thực tinh túy.

Truy cập https://www.sasco.com.vn/sasco-infinite-club để trở thành hội viên SASCO Infinite Club.