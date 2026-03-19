Sắp đấu giá gần 7.000 xe máy vi phạm, giá khởi điểm từ 720.000 đồng/chiếc

Một công ty đấu giá vừa thông báo bán đấu giá 12 lô tài sản là phương tiện các loại, trong đó có gần 7.000 mô tô hai bánh (xe máy). Số xe này là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM.

Các lô tài sản đều là phương tiện đã qua sử dụng, chủ yếu là xe máy vi phạm hành chính bị tịch thu, được bán đấu giá theo hình thức trọn lô. Giá khởi điểm mỗi lô dao động từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng, tiền đặt trước 40-200 triệu đồng. Bình quân, giá mỗi xe phổ biến trong khoảng 720.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.

Theo danh sách, trong gần 7.000 xe máy đấu giá, nhiều xe vẫn còn biển số và số khung, số máy thuộc các thương hiệu như Honda, Yamaha...

Lô Số lượng xe Giá khởi điểm Tiền đặt trước 1 679 xe máy Hơn 596 triệu đồng 100 triệu đồng 2 649 xe máy và 1 mô tô ba bánh 618,2 triệu đồng 100 triệu đồng 3 851 xe máy Hơn 753 triệu đồng 140 triệu đồng 4 1.205 xe máy 1,01 tỷ đồng 200 triệu đồng 5 599 xe máy Hơn 551 triệu đồng 100 triệu đồng 6 421 xe máy Hơn 378 triệu đồng 60 triệu đồng 7 303 xe máy và 2 điện thoại di động 264 triệu đồng 40 triệu đồng 8 483 xe máy và 6 xe máy cày Hơn 518 triệu đồng 100 triệu đồng 9 438 xe máy Hơn 409 triệu đồng 80 triệu đồng 10 692 xe máy Hơn 504 triệu đồng 100 triệu đồng 11 278 xe máy Hơn 226 triệu đồng 40 triệu đồng 12 305 xe máy Hơn 271 triệu đồng 40 triệu đồng

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ, chi phí vận chuyển, thuế GTGT (nếu có) và các chi phí liên quan; toàn bộ do người trúng đấu giá chi trả. Tài sản được bàn giao theo hiện trạng, phương tiện đã bị cắt khung làm 3 phần, hủy số khung, số máy dưới sự giám sát của chủ tài sản.

Người trúng đấu giá phải có kho bãi đủ điều kiện tập kết, đồng thời chịu toàn bộ chi phí vận chuyển, nhân công và xử lý môi trường. Cả ba lô tài sản được đấu giá trực tuyến trong ngày 31/3 theo phương thức trả giá lên, bán theo từng lô.

Hồi đầu năm nay, 3 lô phương tiện, gồm hơn 24.000 xe máy là tang vật vi phạm ở TPHCM bị tịch thu đã được bán đấu giá thành công. Giá khởi điểm mỗi lô từ 3,3-5,8 tỷ đồng, bình quân 470.000-560.000 đồng/xe.

Xe máy vi phạm tại một bãi tạm giữ ở TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Chỉ sau khoảng 30 phút đấu giá trực tuyến, cả 3 lô tài sản đã được bán thành công. Cụ thể, lô thứ nhất có giá trúng hơn 3,58 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm khoảng 300 triệu đồng; lô thứ hai trúng đấu giá hơn 6,51 tỷ đồng, cao hơn gần 700 triệu đồng; lô thứ ba đạt hơn 4,36 tỷ đồng, cao hơn khoảng 400 triệu đồng so với giá ban đầu.

Theo giới chuyên môn, việc tổ chức bán đấu giá các phương tiện vi phạm hành chính là cần thiết nhằm thu hồi giá trị tài sản cho Nhà nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quá trình xử lý từ khi tạm giữ đến khi tịch thu, bán đấu giá thường kéo dài. Trong thời gian này, phần lớn phương tiện xuống cấp, hư hỏng nặng, dẫn đến giá trị thực tế giảm mạnh, gây lãng phí.