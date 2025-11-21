ROX Group được Anphabe vinh danh “Nguồn nhân lực hạnh phúc”

30 năm kiến tạo thuận ích cho người lao động

Đây là năm thứ 3 liên tiếp ROX Group đạt giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” do Anphabe tổ chức. Năm nay, doanh nghiệp tiếp tục thăng hạng trong bảng xếp hạng “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 - khối doanh nghiệp lớn”. Điều này khẳng định vị thế của ROX Group trên thị trường tuyển dụng cũng như quy mô hoạt động của tập đoàn.

Giải thưởng năm nay càng thêm phần ý nghĩa khi đến vào thời điểm ROX Group chuẩn bị chạm mốc 30 năm xây dựng và phát triển (1996-2026). Trong suốt ba thập kỷ, doanh nghiệp không ngừng mở rộng quy mô, kiến tạo giá trị cho nền kinh tế, đồng thời duy trì triết lý đặt con người là trung tâm trong mọi hoạt động phát triển.

“Điều chúng tôi tự hào không chỉ là thứ hạng mà là hành trình cùng nhau duy trì một môi trường gắn kết, đẹp và chất, nơi mỗi người cảm thấy hạnh phúc vì được trưởng thành trong công việc”, đại diện ROX Group chia sẻ.

Đại diện ROX Group (thứ ba từ phải sang) nhận chứng nhận “Nguồn nhân lực hạnh phúc” (Ảnh: ROX Group).

Với sứ mệnh mang lại thuận ích cho người lao động, ROX Group không ngừng hoàn thiện chính sách nhân sự và xây dựng văn hóa tổ chức. Từ đó, mỗi cá nhân có cơ hội trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, đồng hành cùng Tập đoàn kiến tạo giá trị bền vững cho khách hàng và cộng đồng.

Nhiều chính sách phúc lợi đã được thiết kế hướng đến chăm sóc trọn vẹn đời sống người lao động như: chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện ROX Care với hỗ trợ bảo lãnh viện phí, hỗ trợ đồng chi trả khi ốm đau, nằm viện; tặng ngày nghỉ hưởng nguyên lương vào đúng dịp sinh nhật của người lao động...

Bên cạnh đó, tập đoàn dành đáng kể nguồn kinh phí cho các hoạt động teambulding gắn kết nội bộ được tổ chức đều đặn và xuyên suốt cả năm. Mỗi chương trình được thiết kế với chủ đề riêng nhưng luôn đảm bảo có sự kết nối với chủ đề của năm của tập đoàn, qua đó, cán bộ nhân viên có thêm động lực, sự thấu hiểu để hướng đến mục tiêu chung.

Môi trường đẹp và chất tạo nền móng phát triển bền vững

ROX Group là một trong 12 doanh nghiệp đạt giải thưởng “Nguồn nhân lực hạnh phúc” nhờ văn hóa đề cao sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Tinh thần này được thể hiện rõ qua những chính sách như “Giờ làm việc linh hoạt” cho phép mỗi cán bộ nhân viên lựa chọn khung giờ làm việc phù hợp với điều kiện riêng… hay văn hóa gen ROX với những giá trị cốt lõi khuyến khích nhân sự sống chủ động, trách nhiệm và hiện diện trọn vẹn trong từng vai trò tại công ty và cả gia đình.

Bên cạnh đó, văn hóa học tập được lan tỏa mạnh mẽ trong khắp tập đoàn trở thành yếu tố giúp cán bộ nhân viên liên tục phát triển và trở thành phiên bản đẹp - chất hơn mỗi ngày. Chỉ tính từ quý IV/2024 đến nay, tập đoàn đã có 3.927 lớp đào tạo được tổ chức với 12.000 lượt cán bộ nhân viên tham gia, trong đó 40% theo hình thức đào tạo trực tuyến (e-Learning).

Năm 2025 ROX Group tổ chức được gần 4.000 lớp đào tạo nội bộ (Ảnh: ROX Group).

Việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số mạnh mẽ trong vận hành cũng góp phần giúp môi trường làm việc tại ROX Group ngày càng tối ưu, tăng hiệu suất và nâng cao trải nghiệm nhân viên.

Những lớp học cung cấp nền tảng tư duy làm việc cùng AI, ứng dụng AI trong công việc hay quản trị dữ liệu được tổ chức giúp cán bộ nâng cao năng lực số trong bối cảnh chuyển đổi mạnh mẽ hiện nay.

Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh bởi công nghệ và thế hệ mới, việc ROX Group tiếp tục được vinh danh “Nguồn nhân lực hạnh phúc” và thăng hạng trong bảng xếp hạng “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” là minh chứng rõ nét cho chiến lược nhân sự bền vững.

Đây sẽ tiếp tục là nền tảng để ROX Group bước sang năm thứ 30 năm với khát vọng trở thành một doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu về năng lực cạnh tranh, quản trị hiện đại và môi trường làm việc hạnh phúc.