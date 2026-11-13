Thông tin ông Jensen Huang bất ngờ rời ghế Chủ tịch kiêm CEO Nvidia sau 33 năm gắn bó đang tạo nên cơn địa chấn trong giới công nghệ toàn cầu. Ngay trước thời điểm hãng chip phát đi thông báo chính thức, tỷ phú Elon Musk đã thu hút sự chú ý khi công khai bày tỏ mong muốn mời người đồng cấp về làm việc.

Cụ thể, khi một tài khoản trên mạng xã hội X đề xuất tuyển dụng nhà sáng lập Nvidia, ông Musk nhanh chóng phản hồi: "Đó sẽ là một vinh dự". Bình luận này lập tức thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Theo ghi nhận từ Investing.com, cổ phiếu SpaceX có thời điểm tăng khoảng 4% trong phiên giao dịch ngày 12/11. Tuy nhiên, theo dữ liệu Yahoo Finance, mã này chốt phiên ở mức 139,94 USD/cổ phiếu. Trong giao dịch qua đêm, giá tiếp tục tăng lên 141,15 USD, tương đương mức tăng 0,86% so với giá đóng cửa.

Diễn biến trên cho thấy thị trường đang chú ý đến khả năng hai tỷ phú công nghệ hợp tác, dù đến nay chưa có thông tin xác nhận về một thỏa thuận hay lời mời tuyển dụng chính thức.

CEO SpaceX Elon Musk và cựu CEO Nvidia Jensen Huang duy trì mối quan hệ hợp tác kinh doanh thân thiết suốt gần một thập kỷ qua (Ảnh: Yatirimx).

Sợi dây gắn kết hàng chục tỷ USD giữa hai đế chế

Việc Elon Musk trải thảm đỏ đón Jensen Huang không phải là phát ngôn ngẫu hứng. Mối liên kết kinh doanh giữa hai vị tỷ phú thực tế đã được xây dựng vô cùng chặt chẽ từ nhiều năm qua.

Tại SpaceX, mảng trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực tăng trưởng nhanh nhất sau khi sáp nhập startup xAI hồi tháng 2 và chính thức lên sàn chứng khoán vào tháng 6. Nền tảng cho bước nhảy vọt này hoàn toàn dựa vào phần cứng của Nvidia. Theo Benzinga, mảng kinh doanh AI của SpaceX - chuyên cho các doanh nghiệp thuê năng lực tính toán - đã mang về 7,6 tỷ USD doanh thu trong quý III, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu 14,6 tỷ USD của toàn tập đoàn.

Để phục vụ tham vọng này, SpaceX phụ thuộc rất lớn vào các dòng chip tân tiến nhất. Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hồi tháng 8, ông Musk khẳng định: "Chúng tôi đã quyết định chỉ sử dụng nền tảng của Nvidia vì cho rằng kiến trúc Vera Rubin là tốt nhất. Theo thỏa thuận, chúng tôi sẽ nhận được một tỷ lệ rất đáng kể trong tổng số GPU mà hãng sản xuất vào năm tới".

Theo tính toán của Benzinga, mục tiêu đạt công suất 10 gigawatt vào năm 2027 của SpaceX đồng nghĩa với việc tiêu thụ lượng thiết bị Nvidia trị giá khoảng 400 tỷ USD. Để hiện thực hóa mục tiêu, SpaceX thậm chí đã hoàn tất khoản vay 40 tỷ USD hồi cuối tháng 10 chỉ để gom GPU, sau khi đã chi gần 20 tỷ USD cho đầu tư tài sản cố định trong quý trước đó. Ngoài ra, SpaceX còn ấp ủ dự án Starmind nhằm phóng các vệ tinh trung tâm dữ liệu trang bị chip Vera Rubin lên quỹ đạo từ năm 2027.

Ở chiều ngược lại, mối quan hệ sở hữu chéo cũng rất sâu sắc. Báo cáo tài chính cho thấy Nvidia đang nắm giữ lượng cổ phần trị giá khoảng 21 tỷ USD tại SpaceX, trở thành cổ đông lớn thứ 6 của hãng hàng không vũ trụ này.

Lời giải cho bài toán tự chủ công nghệ của Elon Musk

Dù là khách hàng lớn nhất nhì của Nvidia, SpaceX từ lâu đã nhận thức rõ rủi ro khi phụ thuộc vào một nhà cung cấp bên ngoài. Ngay trong hồ sơ IPO, công ty thừa nhận nguồn cung GPU cao cấp toàn cầu chỉ nằm trong tay một vài đơn vị ít ỏi. Dự án Terafab (sáng kiến tự sản xuất bán dẫn mà SpaceX phối hợp cùng Tesla và Intel) vẫn đang đối mặt với nhiều biến số và chưa có gì bảo đảm sẽ thành công mỹ mãn.

Nếu Jensen Huang gật đầu về chung một nhà, năng lực bán dẫn của SpaceX sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới. Là người đã chèo lái Nvidia từ xưởng khởi nghiệp năm 1993 thành đế chế nghìn tỷ USD, ông Huang sở hữu kinh nghiệm điều hành và tầm nhìn kỹ thuật mà bất kỳ tập đoàn công nghệ nào cũng khao khát.

Giữa hai nhà lãnh đạo cũng có sự thấu hiểu cá nhân bền chặt. Năm 2016, đích thân ông Huang đã mang hệ thống siêu máy chủ DGX-1 đầu tiên của Nvidia bàn giao cho văn phòng nghiên cứu do Elon Musk sáng lập. Gần đây, ông tiếp tục trực tiếp trao tận tay một trong những cỗ máy DGX Spark đầu tiên cho Musk tại căn cứ Starbase ở Texas. Sự tôn trọng lẫn nhau là nền tảng vững chắc để cả hai có thể tính tới những bước đi xa hơn.

Kịch bản nào cho tương lai?

Quyết định từ chức của Jensen Huang tại Nvidia xuất phát từ những rắc rối đời tư sau khi báo chí phanh phui các mối quan hệ tình cảm nội bộ của ông, khiến Hội đồng quản trị phải vào cuộc và tạm thời chỉ định Giám đốc tài chính Colette Kress tiếp quản quyền lực. Sự ra đi đột ngột của một linh hồn lãnh đạo từng quản lý trực tiếp tới 60 nhân sự chủ chốt đang đặt Nvidia vào giai đoạn chuyển giao đầy thách thức.

Theo nhận định từ Investing.com, hiện tại khả năng hợp tác giữa Elon Musk và Jensen Huang vẫn dừng ở mức kỳ vọng của thị trường. Hai bên chưa tiến hành các cuộc thảo luận chính thức, và bản thân ông Huang cũng chưa công bố bất kỳ kế hoạch nào sau khi rời ban điều hành hãng chip.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc đua điện toán đám mây và hạ tầng AI đang nóng hơn bao giờ hết, một liên minh bất ngờ giữa người giàu nhất hành tinh và "phù thủy" chip bán dẫn chắc chắn sẽ là kịch bản khiến toàn bộ phố Wall phải dõi theo từng động thái tiếp theo.