Hội đồng quản trị Nvidia đã bổ nhiệm bà Colette Kress, giám đốc tài chính lâu năm của công ty, làm Tổng giám đốc điều hành (CEO) tạm quyền.

Các quyết định trên có hiệu lực ngay lập tức, khép lại giai đoạn điều hành rực rỡ của vị thuyền trưởng đã đưa Nvidia trở thành hãng sản xuất chip đắt giá nhất hành tinh.

Thị trường tài chính lập tức phản ứng tiêu cực trước thông tin chấn động này. Cổ phiếu Nvidia (mã NVDA) - quy mô vốn hóa khoảng 4.000 tỷ USD - lao dốc tới 10% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa tại Mỹ.

Biến cố nhân sự diễn ra dồn dập sau hàng loạt ồn ào liên quan đến đời tư của vị CEO 63 tuổi. Tờ The New York Times đưa tin ông Huang được cho là có mối quan hệ tình cảm với bà Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của công ty. Cả hai bị bắt gặp có cử chỉ thân mật tại một khách sạn trong khuôn khổ sự kiện của tập đoàn hồi tháng 3. Trước sức ép dư luận, Hội đồng quản trị Nvidia đã phải họp khẩn vào tối thứ tư (11/11 theo giờ Mỹ) để xem xét tương lai ghế lãnh đạo công ty.

Trước đó, dư luận cũng xôn xao về mối quan hệ giữa ông Huang và một phụ nữ tên Alice Huang, người từng làm việc cho đối tác Megaspeed. Vị CEO nổi tiếng đã gửi thư nội bộ tới toàn thể nhân viên để xin lỗi về hành vi của mình. Dù thừa nhận sai lầm cá nhân, ông Huang kiên quyết bác bỏ các suy đoán cho rằng ông làm tổn hại đến an ninh hay để lộ các bí mật công nghệ của công ty.

Trước diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị Nvidia đã thuê hãng luật Wachtell Lipton vào cuộc để rà soát toàn bộ sự việc. Bất chấp những lùm xùm vừa qua, cơ quan quản trị cao nhất của Nvidia vẫn ghi nhận những cống hiến to lớn của Jensen Huang kể từ ngày đầu thành lập công ty.

Ngay khi tiếp quản quyền điều hành, bà Colette Kress nhanh chóng lên tiếng trấn an dư luận và nội bộ: "Sức mạnh của Nvidia luôn đến từ đội ngũ nhân sự. Cùng với ban lãnh đạo, tôi cam kết tiếp tục phát huy nền tảng xuất sắc mà ông Jensen đã xây dựng trong suốt 33 năm qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy những hoạt động đã đưa Nvidia trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực điện toán tăng tốc và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời nắm bắt các cơ hội phía trước. Trọng tâm của chúng tôi vẫn là phục vụ khách hàng, đối tác, nhà phát triển và cổ đông".

Tỷ phú Jensen Huang (Ảnh: Getty).

Theo Yahoo Finance, tập đoàn khẳng định vẫn giữ nguyên kế hoạch công bố báo cáo tài chính vào ngày 17/11. Tuy nhiên, sự rút lui của CEO Jensen Huang để lại một khoảng trống rất lớn cho Nvidia nói riêng và toàn ngành công nghệ nói chung. Kể từ khi làn sóng trí tuệ nhân tạo bùng nổ vào cuối năm 2022, cổ phiếu Nvidia đã tăng khoảng 14 lần nhờ nhu cầu khổng lồ đối với các bộ xử lý đồ họa (GPU).

Nvidia không chỉ đơn thuần bán chip mà còn dùng nguồn lực tài chính dồi dào để cấp vốn, bảo lãnh hợp đồng và đầu tư trực tiếp vào các đối tác, đưa tập đoàn trở thành hạt nhân điều phối cả hệ sinh thái AI toàn cầu.

Đứng ở trung tâm của mạng lưới đó suốt nhiều năm qua chính là tỷ phú Jensen Huang cùng chiếc áo khoác da đen quen thuộc.

Ông Jeff Christian, CEO công ty tuyển dụng Christian and Timbers, chia sẻ góc nhìn trên CNBC: "Ông ấy chính là gương mặt đại diện cho AI. Ông ấy nói thay cho cả ngành. Ông ấy có mối liên hệ tài chính với tất cả mọi người, thông qua các quan hệ đối tác hoặc việc cho họ vay tiền để mua chip".

Sự việc cũng thu hút sự chú ý từ giới chính trường Mỹ. Tổng thống Donald Trump từng lên tiếng bảo vệ và gọi Huang là "một người tử tế". Tuy nhiên, sức ép giám sát từ các cơ quan quản lý và các nghị sĩ tại Washington D.C đối với Nvidia dự kiến sẽ gia tăng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Việc một doanh nghiệp quy mô 4.000 tỷ USD mất đi người thuyền trưởng dẫn dắt ở thời điểm nhạy cảm này chắc chắn sẽ còn tạo ra nhiều đợt sóng ngầm trên thị trường tài chính quốc tế.