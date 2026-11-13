Cựu CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: DPA).

Reuters ngày 12/11 dẫn nguồn thạo tin cho biết, tỷ phú Jensen Huang - người vừa từ chức giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn chip Nvidia - từng có mối quan hệ thân mật với một nhân viên khác.

Thông tin này xuất hiện sau khi hai vụ ngoại tình khác của ông Huang bị hé lộ, dẫn đến việc ông phải từ chức vào ngày 12/11. Hai người phụ nữ bị nghi ngờ có mối quan hệ tình cảm với ông Huang là Alice Huang - nữ doanh nhân Trung Quốc - và Kimberly Powell - Phó chủ tịch phụ trách mảng y tế tại Nvidia.

Reuters không tiết lộ tên nhân viên thứ hai bị nghi ngờ có mối quan hệ thân mật với cựu CEO Nvidia.

Theo quy định của tập đoàn chip hàng đầu thế giới Nvidia, nhân viên được yêu cầu “tránh các tình huống mà hành động của mình có thể gây ra xung đột”, bao gồm các “mối quan hệ cá nhân”.

Nvidia cũng khẳng định sẽ “nhanh chóng điều tra các báo cáo về hành vi sai trái”. Nhiều tập đoàn lớn đều có chính sách cấm các quản lý cấp trên duy trì mối quan hệ tình cảm với cấp dưới.

Khi báo New York Times liên hệ qua điện thoại vào ngày 11/11 để hỏi về mối quan hệ với bà Powell, ông Huang nói: “Tôi nghĩ bạn không nên trực tiếp hỏi tôi về vấn đề này”. Sau đó, ông cúp máy. Cả ông Huang và bà Powell đều đã có gia đình.

Trong một tuyên bố ngày 8/11, sau khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ với Alice Huang, cựu CEO Nvidia thừa nhận ông có một cuộc tình ngoài luồng, dù không nêu đích danh người phụ nữ này.

Quyết định từ chức của ông Huang có thể gây xáo trộn ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) - lĩnh vực mà chính ông đã nỗ lực xây dựng trong những năm qua.

Nvidia từng tận dụng sức mạnh tài chính của mình để thúc đẩy sự phát triển của ngành AI thông qua các thỏa thuận tài chính phức tạp, giúp khách hàng dễ dàng mua các loại chip của hãng hơn. Để đạt được mục tiêu này, Nvidia đã rót vốn vào các công ty điện toán đám mây và các phòng thí nghiệm nghiên cứu AI.

Hội đồng quản trị Nvidia đã bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress vào vị trí giám đốc điều hành tạm quyền trong thời gian tìm kiếm người thay thế ông Huang. Hội đồng quản trị đang xem xét các ứng viên cả từ bên trong lẫn bên ngoài Nvidia cho vị trí này.

Trước đó, hội đồng quản trị Nvidia đã khởi xướng một cuộc điều tra - do các thành viên hội đồng quản trị độc lập dẫn đầu cùng với sự tham vấn từ cố vấn pháp lý bên ngoài - nhằm làm rõ liệu ông Huang có trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không. Vào thời điểm đó, hội đồng quản trị cũng bày tỏ sự tin tưởng đối với ông.

Các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại 3 ủy ban quan trọng của Hạ viện Mỹ cũng yêu cầu cựu CEO Nvidia tham gia một phiên họp kín để giải trình về mối quan hệ khả nghi của ông.