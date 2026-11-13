Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, số cổ phần thưởng bị mất này tương đương khoảng 0,08% tài sản ròng của ông, vốn được ước tính ở mức 138,4 tỷ USD.

Chính sách thù lao bằng cổ phần của công ty Nvidia quy định rằng các RSU (đơn vị cổ phiếu hạn chế) chưa được chuyển giao sẽ bị hủy bỏ khi một lãnh đạo chấm dứt thời gian làm việc liên tục tại công ty.

Ông Jensen Huang đang nắm khoảng 346.000 đơn vị như vậy và lẽ ra sẽ nhận được khoảng 310.000 cổ phiếu thông qua chương trình thưởng cổ phần của công ty, với giả định kết quả hoạt động của tập đoàn đạt một số mục tiêu nhất định.

Tỷ phú Jensen Huang (Ảnh: Reuters).

Khác với nhiều CEO công nghệ khác, tài sản của ông Huang gần như hoàn toàn đến từ số cổ phiếu phổ thông Nvidia mà ông nắm giữ, chứ không phải từ quyền chọn cổ phiếu hay các hình thức thù lao bằng cổ phần khác. Theo chỉ số tài sản của Bloomberg, ông Huang nắm khoảng 3,5% quyền biểu quyết tại công ty có trụ sở ở Santa Clara, bang California (Mỹ), và số cổ phần này chiếm gần 97% tài sản của ông.

Do Nvidia chỉ có một loại cổ phiếu duy nhất, ông Huang không có bất kỳ quyền biểu quyết ưu đãi nào.

Nhà đồng sáng lập 63 tuổi, người đã từ chức sau khi hai mối quan hệ ngoài hôn nhân bị phanh phui, nhận khoảng 7,5 triệu USD thù lao bằng tiền mặt mỗi năm trong hai năm qua - một khoản không đáng kể so với khối tài sản ròng của ông.

Dù vậy, việc từ chức đã khiến ông chịu thiệt hại ngay lập tức. Cổ phiếu Nvidia có lúc lao dốc tới 14% tại New York, trước khi thu hẹp đà giảm và đóng cửa ở mức 166,19 USD, giảm 4,3%, khiến tài sản ròng của ông Huang “bốc hơi” hơn 6 tỷ USD.