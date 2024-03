Khách sạn được xây dựng trên diện tích đất hơn 636m2, tại khối An Phong, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Tài sản rao bán gồm quyền sử dụng đất, khách sạn và toàn bộ trang thiết bị gắn liền với đất, của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Hoàng Ngọc Phát.

Tài sản trên đất gồm khách sạn có diện tích xây dựng hơn 381m2, diện tích sàn hơn 2.600m2, hồ bơi rộng hơn 120m2.

Khách sạn 4 sao ở Hội An đang được VietinBank rao bán (Ảnh: Website Le Pavillon Paradise Hoi An Hotel & Spa).

Giá khởi điểm được rao bán là 110 tỷ đồng. Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác.

Vào tháng 8 và 9/2023, VietinBank chi nhánh Hội An cũng rao bán khách sạn này với giá 140 tỷ đồng. Trong lần thứ 3 rao bán, giá khách sạn này giảm còn 110 tỷ đồng (giảm hơn 20%).

Cuối năm 2023, ngân hàng này cũng rao bán quyền sử dụng đất và công trình khách sạn Le Pavillon Hoi An Central Luxury Hotel & Spa hình thành trong tương lai tại khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An. Tài sản đảm bảo này là của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Hoàng Hùng Phát.

Khách sạn có diện tích gần 850m2, gồm 6 tầng, có tầng lửng và 1 tầng hầm, 84 phòng. Giá khởi điểm hơn 92 tỷ đồng thời điểm tháng 11/2023. Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác.

Tài sản thứ 2 là khách sạn Le Pavillon Hoi An Square Luxury Hotel. Chủ sở hữu là Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Hoàng Liên Phát. Khách sạn có diện tích hơn 613m2, tại phường Cẩm Phô, thành phố Hội An. Khách sạn cao 7 tầng, hồ bơi rộng 108m2.

Khách sạn được chào bán với giá khởi điểm hơn 97 tỷ đồng vào thời điểm tháng 11/2023.

Một số tài sản khác trên địa bàn cũng được chi nhánh ngân hàng này rao bán với giá từ 20 tỷ đồng đến gần 40 tỷ đồng.