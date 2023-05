Ồ ạt rao bán nhà cổ triệu đô ở Hội An

Nhà cổ được rao bán đến 500 triệu đồng/m2

Trên các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi ở trung tâm phố cổ Hội An, rất nhiều căn nhà đang được rao bán.

Gọi điện thoại hỏi giá một căn nhà cổ có diện tích 107m2 đang rao bán trên đường Nguyễn Thái Học (Hội An), chúng tôi được thông báo nhà này giá 38 tỷ đồng.

Người rao bán ngôi nhà này cho biết nhà đang được cho thuê với giá gần 100 triệu đồng/tháng. "Anh cứ vào xem nhà thoải mái rồi mình có thể thương lượng với nhau", người bán nói.

Rất nhiều nhà cổ ở Hội An đang được rao bán cả công khai lẫn âm thầm (Ảnh: Ngô Linh)

Một nhà cổ khác ở đường Trần Phú có diện tích 165m2 được rao bán với giá 37 tỷ đồng, có thương lượng.

Căn nhà có diện tích gần 100m2 trên đường Bạch Đằng, đoạn gần di tích Chùa Cầu, được báo giá 50 tỷ đồng, tính ra 500 triệu đồng/m2.

Các tuyến đường có nhiều nhà đang được rao bán đều nằm ở vùng lõi của phố cổ Hội An, hàng ngày tấp nập du khách. Thời điểm trước đại dịch Covid-19, hầu như nhà nào cũng được sử dụng để buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ cho du khách hoặc cho thuê để kinh doanh.

Trao đổi với phóng viên, anh P.N.H., một người chuyên môi giới nhà đất ở Hội An xác nhận hiện có rất nhiều nhà cổ ở Hội An rao bán. "Treo bảng rao bán công khai cũng có, rao bán âm thầm cũng nhiều", anh H. nói.

Một nhà cổ trên đường

Theo anh H., hiện giá nhà cổ ở Hội An đã giảm so với thời điểm trước đại dịch Covid-19 (trước năm 2020), có nhà giảm 30-40%. Đơn cử một căn nhà ở trung tâm phố cổ trước dịch được anh nhận rao bán với giá 400 triệu đồng/m2, hiện nay chỉ còn tầm 250 triệu đồng/m2.

"Trước dịch Covid-19, nhà cổ Hội An giá cao nhưng giao dịch sôi động, hiện giá "rớt" thê thảm nhưng giao dịch cũng ít lắm. Nhiều nhà treo bảng cả năm mới bán được. Tâm lý giá lên thì ai cũng mua vì sợ giá lên nữa, còn khi giá xuống thì ít giao dịch vì ai cũng chờ giá xuống nữa mới mua", anh H. nói.

Anh H. nói thêm tình hình mua bán nhà cổ ở Hội An nói riêng và cả thị trường nhà đất nói chung hiện nay đều ảm đạm.

Nhiều trang mạng rao bán nhà cổ Hội An có giá hàng chục tỷ đồng (Ảnh chụp màn hình).

Nhà 100m2 dễ "chốt đơn" hơn nhà to

Một người môi giới nhà đất ở Hội An tên T. xác nhận giá nhà ở trung tâm phố cổ Hội An cao, tuy nhiên không phải căn nào cũng đắt đỏ. Những căn nhà có diện tích tầm 100m2 thì dễ "chốt đơn" mua bán hơn những nhà to, diện tích 200-500m2.

Anh T. phân tích, nhà có diện tích 100m2 thì giá tầm 40 tỷ đồng; còn nhà to, ví dụ nhà 400m2, giá mua đến 160 tỷ đồng, với nguồn vốn này, nhà đầu tư có thể mua được một khách sạn ở bên ngoài trung tâm phố cổ để kinh doanh.

"Theo tôi, hiếm người đầu tư hàng trăm tỷ đồng để mua nhà ở trung tâm phố cổ chỉ để cho thuê hay kinh doanh. Mức đầu tư vài chục tỷ đồng cho một căn nhà tầm 100m2 thì người mua dễ quyết hơn", anh T. nói.

Trao đổi về câu chuyện mua bán nhà cổ ở Hội An ở góc độ giá trị thương mại, ông Nguyễn Sơn Thủy - Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam - cho biết việc kinh doanh bất động sản, nhà ở tại phố cổ Hội An diễn ra sôi động trong nhiều năm qua. Đặc biệt, khi Hội An ngày càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới, hấp dẫn ngày càng đông du khách.

Việc kinh doanh nhà, bất động sản theo quy luật thị trường, giá cao hay thấp cũng do thị trường quyết định. Nhà ở trung tâm phố cổ có giá trị thương mại lớn, "trăm người bán vạn người mua", giá nhà cao đến hàng chục tỷ đồng mỗi căn là bình thường.

"Theo tôi, các nhà đầu tư đều nhìn thấy được giá trị thương mại lớn khi kinh doanh trong các không gian nhà cổ ở Hội An", ông Nguyễn Sơn Thủy nói.

Cũng theo ông Thủy, sau đại dịch Covid-19, rất nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn, phải rút khỏi thị trường, tuy nhiên lại có nhiều doanh nghiệp phát triển tốt, do có chiến lược kinh doanh hiệu quả, hợp thời.

Nhiều doanh nghiệp thuê nhà ở phố cổ, mở cửa hàng kinh doanh không phải để tìm lợi nhuận hoặc tạo dòng tiền mà có thể để đầu tư thương hiệu, nhằm mục đích tiếp cận, quảng bá thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế thông qua điểm đến nổi tiếng thế giới.

Do vậy, mỗi doanh nghiệp có thể cân nhắc hướng đầu tư, mục tiêu và lợi ích của mình để có quyết định "xuống tiền" mua nhà cổ ở Hội An hay không.