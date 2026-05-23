Quỹ đầu tư của con trai Tổng thống Trump tăng quy mô gần 1.700% sau một năm

Khi thị trường tài chính toàn cầu vẫn còn nhiều biến động, một quỹ đầu tư ít tên tuổi tại Florida (Mỹ) lại bất ngờ tăng tốc mạnh nhờ xu hướng AI. 1789 Capital - quỹ đầu tư có Donald Trump Jr. giữ vai trò đối tác - cho biết quy mô tài sản quản lý đã tăng từ khoảng 200 triệu USD lên 3,5 tỷ USD chỉ trong vòng một năm.

Theo Financial Times, đà tăng trưởng này chủ yếu đến từ chiến lược rót vốn vào các công ty công nghệ tư nhân đang hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng trí tuệ nhân tạo và nhu cầu phát triển hạ tầng công nghệ tại Mỹ.

Điều khiến giới tài chính chú ý không chỉ là tốc độ mở rộng gần 1.700%, mà còn ở cách quỹ này xây dựng danh mục tập trung gần như hoàn toàn vào AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu và công nghệ quốc phòng - những lĩnh vực đang hút vốn mạnh nhất trên thị trường Mỹ hiện nay.

Đặt cược lớn vào AI và hạ tầng công nghệ Mỹ

Trong năm qua, 1789 Capital liên tục xuất hiện trong các thương vụ đầu tư vào nhóm startup công nghệ được săn đón nhất tại Mỹ.

Theo dữ liệu từ PitchBook được Financial Times dẫn lại, quỹ đã mua cổ phần tại hàng loạt công ty tư nhân nổi bật như Databricks, Ramp, Deel, Crusoe, Groq và Reflection AI.

Đây đều là những doanh nghiệp nằm trong chuỗi hạ tầng phục vụ AI, từ phần mềm dữ liệu, chip xử lý đến trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Khi nhu cầu phát triển mô hình AI tăng nhanh, các công ty cung cấp “xương sống” công nghệ cho AI cũng trở thành điểm hút vốn của giới đầu tư.

1789 Capital còn đầu tư vào xAI và SpaceX của Elon Musk, cùng startup quốc phòng Anduril và Hadrian Automation. Một trong những thương vụ nổi bật nhất của quỹ là Cerebras Systems - công ty phát triển chip AI chuyên phục vụ huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo.

1789 Capital bắt đầu rót vốn khi Cerebras được định giá khoảng 8 tỷ USD. Sau đó, quỹ tiếp tục tăng tỷ trọng đầu tư ở mức định giá 23 tỷ USD. Theo Financial Times, công ty này hiện đã vọt lên khoảng 60 tỷ USD sau khi niêm yết trên Phố Wall tuần này.

Diễn biến này phản ánh tốc độ tăng giá rất nhanh của nhóm doanh nghiệp AI trong giai đoạn dòng tiền toàn cầu đang đổ mạnh vào công nghệ lõi phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Từ quỹ nhỏ thành “đế chế đầu tư” chỉ sau vài năm

1789 Capital được thành lập khoảng 3 năm trước bởi Omeed Malik, Chris Buskirk và Rebekah Mercer. Ban đầu, đây chỉ là một quỹ đầu tư quy mô nhỏ hoạt động tại Palm Beach, Florida.

Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, quỹ tăng tốc mở rộng và tuyển Donald Trump Jr. tham gia với vai trò đối tác. Paul Abrahimzadeh - đối tác của 1789 Capital - cho biết công ty đang hướng tới mục tiêu nâng quy mô tài sản quản lý lên 10 tỷ USD trong vài năm tới. Theo ông, quỹ theo đuổi chiến lược “chỉ đầu tư vào nước Mỹ”, tập trung vào các doanh nghiệp được hưởng lợi từ xu hướng phát triển công nghệ nội địa và sản xuất trong nước.

Financial Times cho biết 1789 Capital muốn xây dựng mô hình tương tự The Carlyle Group - tập đoàn đầu tư nổi tiếng với mạng lưới quan hệ sâu rộng tại Washington.

Khác với nhiều quỹ công nghệ truyền thống ở Thung lũng Silicon, 1789 Capital cho rằng yếu tố địa chính trị và chính sách đang ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến dòng vốn đầu tư.

Theo lãnh đạo quỹ, các startup hiện không chỉ cần vốn mà còn cần khả năng kết nối với những mạng lưới tài chính, công nghệ và chính sách để mở rộng kinh doanh nhanh hơn.

AI đang thay đổi cách các quỹ kiếm tiền

Câu chuyện của 1789 Capital cho thấy AI không chỉ tạo ra các công ty tỷ USD mới, mà còn làm thay đổi tốc độ tăng trưởng của các quỹ đầu tư tư nhân.

Trong giai đoạn trước, nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm thường cần nhiều năm để mở rộng quy mô tài sản. Tuy nhiên, làn sóng AI đã khiến định giá của các công ty công nghệ tăng rất nhanh, kéo theo giá trị danh mục đầu tư của các quỹ cũng tăng mạnh.

Những lĩnh vực như chip AI, trung tâm dữ liệu, điện toán hiệu năng cao hay công nghệ quốc phòng hiện trở thành nhóm hút vốn lớn nhất trên thị trường Mỹ. 1789 Capital đang tận dụng xu hướng này để xây dựng danh mục tập trung vào những doanh nghiệp được xem là hưởng lợi trực tiếp từ cuộc đua AI toàn cầu.

Ngoài công nghệ, quỹ còn đầu tư vào bất động sản tại Florida và nền tảng thị trường dự báo Polymarket nhằm mở rộng hệ sinh thái đầu tư. Theo Financial Times, tham vọng dài hạn của 1789 Capital là phát triển thành một nền tảng tài chính lớn thay vì chỉ là quỹ đầu tư gắn với một giai đoạn thị trường ngắn hạn.

Trong bối cảnh AI tiếp tục là tâm điểm của giới tài chính toàn cầu, tốc độ tăng trưởng gần 1.700% của quỹ này đang trở thành ví dụ mới cho thấy dòng tiền hiện nay không còn chỉ chạy theo các công ty công nghệ, mà còn đổ mạnh vào những quỹ sở hữu mạng lưới tiếp cận sớm các thương vụ AI quy mô lớn.