Quảng cáo điều hòa siêu tiết kiệm điện, Casper SE bị phạt

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đơn vị này đã ban hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty cổ phần Casper SE. Doanh nghiệp trên bị xử phạt 200 triệu đồng vì đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm do mình cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác vi phạm quy định tại Luật Cạnh tranh.

Công ty cổ phần Casper SE cũng bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm do mình cung cấp. Cơ quan chức năng cho biết trong quá trình điều tra, phía doanh nghiệp đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.

Theo ghi nhận, trên website doanh nghiệp đã cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng, cụ thể là rà soát, bổ sung và làm rõ các điều kiện thử nghiệm đối với thông tin quảng bá: “Điều hòa LaCasper 1 chiều với công nghệ Advanced Inverter siêu tiết kiệm điện chỉ từ 2.300 đồng/đêm”.

Nhà máy sản xuất của Casper tại Thái Lan (Ảnh: Casper Thái Lan).

Theo doanh nghiệp, việc bổ sung các thông tin nhằm giúp khách hàng hiểu rõ rằng lượng điện năng tiêu thụ nêu trên được tính toán dựa trên điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn, không phải là cam kết tuyệt đối cho mọi điều kiện sử dụng thực tế.

Casper là thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực điện tử và điện lạnh, có gốc từ Thái Lan và được thành lập vào năm 2016.