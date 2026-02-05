Quản trị công ty giúp VPBank kết nối thị trường quốc tế

Hành trình không dễ dàng

Trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam ngày càng hòa nhập với dòng vốn và chuẩn mực quốc tế, quản trị công ty không còn chỉ dừng lại ở yêu cầu tuân thủ đơn thuần mà đã trở thành cơ hội để mỗi doanh nghiệp bứt phá, vươn mình khẳng định vị thế trên thị trường.

Tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã VPB), quản trị công ty đã trở thành một chiến lược quan trọng, định hình cách ngân hàng xây dựng niềm tin với cổ đông, đối tác, khách hàng và chính đội ngũ trong suốt hơn một thập kỷ vừa qua.

Chia sẻ trong phiên thảo luận “Áp dụng bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam 2026 và nỗ lực vươn tầm khu vực” tại Lễ công bố Bộ nguyên tắc quản trị công ty 2026, bà Lưu Thị Thảo, Phó tổng giám đốc thường trực và Giám đốc Điều hành cao cấp, nhấn mạnh rằng hành trình xây dựng và chuẩn hóa hệ thống quản trị không hề dễ dàng, khi luôn phải cân bằng giữa nhiều mục tiêu và kỳ vọng khác nhau.

Trong quá trình xây dựng nền tảng quản trị, một trong những kim chỉ nam mà các lãnh đạo VPBank đề cao là quan điểm: “Khi nhìn đủ dài thì lợi ích của khách hàng và lợi ích của cổ đông sẽ quy về một mối”. Theo bà Thảo, mặc dù mỗi bên liên quan (stakeholders) có lợi ích riêng, nhưng nếu công ty phát triển bền vững thì tất cả lợi ích sẽ đều hội tụ về một điểm cân bằng.

Đồng thời, Phó tổng giám đốc thường trực VPBank chia sẻ rằng xây dựng nền tảng quản trị là con đường tất yếu, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải chủ động tìm ra những bước đi phù hợp với đặc thù, qua đó từng bước gây dựng và củng cố niềm tin chung của toàn thị trường.

Bà Lưu Thị Thảo, Phó tổng giám đốc thường trực và Giám đốc Điều hành cao cấp của VPBank (ngoài cùng bên phải), tại phiên thảo luận “Áp dụng bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam 2026 và nỗ lực vươn tầm khu vực” (Ảnh: VPBank).

Để quản trị công ty đi vào thực tế

Bà Thảo cho biết tỷ lệ sở hữu của cổ đông ngoại tại VPBank đang gần 30% và tiến tới sẽ là một trong những ngân hàng được nâng lên 49%. Đồng thời, VPBank cũng là một trong những ngân hàng tiên phong trong hoạt động huy động vốn quốc tế.

Việc tiếp xúc với rất nhiều cổ đông, nhà đầu tư giúp VPBank thấu hiểu về trăn trở và kỳ vọng của đối tác ngoại ở các doanh nghiệp Việt Nam, và nhận thấy rằng về lâu dài, một nền tảng quản trị “Vượt trên tuân thủ” mang lại lợi ích cho toàn tổ chức.

Trong quá trình triển khai, không tránh khỏi những ưu tiên và xung đột lợi ích, nhất là giữa mục tiêu ngắn hạn và định hướng dài hạn. Theo bà Thảo, hội đồng quản trị (HĐQT) và ban điều hành đóng vai trò then chốt trong việc đưa ra những cam kết rõ ràng, nhưng quan trọng hơn là phải biến các cam kết đó thành hành động cụ thể xuyên suốt toàn hệ thống.

Tại VPBank, quản trị công ty không chỉ dừng lại ở việc ban hành quy chế hay xây dựng bộ nguyên tắc, mà còn được lan tỏa thông qua nhiều công cụ và cơ chế khác nhau. Chẳng hạn, các giá trị cốt lõi như “Chính trực” và “Hiệu quả” trở thành tiêu chuẩn định hướng hành vi cho mỗi cán bộ nhân viên.

Những nỗ lực không ngừng trong công tác quản trị công ty đã giúp VPBank gặt hái nhiều thành tựu, giải thưởng trong nước và quốc tế. Trong hoạt động phát triển bền vững, VPBank ghi dấu ấn khi phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững quốc tế.

Đồng thời, năm 2025, VPBank là một trong 5 doanh nghiệp Việt Nam có điểm số ACGS cao nhất năm 2024, được vinh danh tại Hội nghị và Lễ trao giải Quản trị doanh nghiệp ASEAN (ASEAN Corporate Governance Awards Ceremony), Malaysia.

Ngân hàng cũng có năm thứ 7 liên tiếp nằm trong Top 20 doanh nghiệp có điểm ESG cao nhất trong rổ VNSI của HOSE. Điểm đánh giá về môi trường, xã hội và quản trị đều được ghi nhận cải thiện so với năm trước và cao hơn mức trung bình ngành tài chính.

2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên VPBank công bố Báo cáo Phát triển Bền vững độc lập, thể hiện rõ cam kết phát triển song hành giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm với môi trường - xã hội.

Tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025 (Vietnam Listed Company Awards - VLCA), ngân hàng đã giành 2 giải thưởng trong nhóm ngành tài chính, gồm "Top 10 báo cáo thường niên tốt nhất" và "Giải Ba báo cáo phát triển bền vững".