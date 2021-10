PVcomBank được vinh danh Top 100 thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2020-2021

Dân trí Với sự phát triển vững mạnh của các sản phẩm, dịch vụ theo hướng công nghệ số và thành quả kinh doanh đáng ghi nhận, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã được vinh danh Top 100 thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2020-2021.

Đại diện Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) nhận bằng khen và cup vinh danh Thương hiệu mạnh Việt Nam.

Đây là giải thưởng uy tín, nằm trong khuôn khổ chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam 2021 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức. Với chủ đề "Vượt thách thức" chương trình đã vinh danh những thương hiệu thể hiện khả năng thích ứng, trụ vững và tăng trưởng trong đại dịch Covid-19.

Để nằm trong Top, PVcomBank đã đáp ứng được các tiêu chí gắt gao của chương trình gồm: Kết quả kinh doanh, bảo vệ thương hiệu, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực lãnh đạo, nguồn nhân lực, trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp, cam kết bảo vệ môi trường, ứng dụng chuyển đổi số, phương thức sản xuất kinh doanh phù hợp và hiệu quả với bối cảnh mới. Đặc biệt, PVcomBank phải ghi được dấu ấn về chỉ số đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tái cấu trúc doanh nghiệp, điều chỉnh và thay đổi mô hình, phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp và hiệu quả với tình hình mới.

Năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát mạnh và có những diễn biến khó lường đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế toàn cầu. Đứng trước bối cảnh đó, PVcomBank đã nỗ lực thực hiện đồng thời mục tiêu kép - phòng chống dịch Covid hiệu quả theo đúng Chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và triển khai đồng đều các hoạt động kinh doanh, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, về doanh thu hợp nhất, PVcomBank đã đạt 133% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế bằng 124% kế hoạch năm, tổng tài sản tính đến hết năm 2020 đạt 180.567 tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn đạt 9,23% - đảm bảo tuân thủ giới hạn và các yêu cầu về an toàn trong hoạt động kinh doanh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Mặc dù chịu tác động từ sự khó khăn chung của thị trường nhưng PVcomBank vẫn nỗ lực duy trì 100% hoạt động trên toàn hệ thống, triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội cùng các giải pháp tài chính hiệu quả, hỗ trợ kịp thời cho những đối tượng bị ảnh hưởng như: Triển khai các gói vay ưu đãi, chính sách giảm lãi, giãn nợ cho doanh nghiệp; trao tặng quà ủng hộ các bệnh viện tuyến đầu chống dịch, xây nhà tình nghĩa cho người nghèo, cấp học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Các hoạt động đã thể hiện cam kết thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của PVcomBank đối với cộng đồng, lan tỏa thông điệp về một "Ngân hàng không khoảng cách" tới thị trường.

Năm 2020-2021 được gọi là thời điểm PVcomBank "thăng hoa" trong số hóa các sản phẩm dịch vụ tài chính. PVcomBank đã phát triển hơn 200 tính năng trên Ngân hàng số với những thao tác đơn giản, an toàn, bảo mật cao và hoàn toàn miễn phí. Tính từ tháng 4 trở lại đây, doanh số và số lượng thanh toán không dùng tiền mặt của PVcomBank trong quý 2 tăng gần 140 % so với bình quân các tháng trước đó. Huy động qua kênh tiết kiệm tăng 166% so với thời điểm tháng 3, chiếm gần 6% tổng huy động toàn hàng.

Kết quả này cho thấy, ngân hàng số PVcomBank không chỉ đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng mà còn đón đầu xu hướng thanh toán không tiền mặt của thị trường, gia tăng tiện ích trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có sự diễn biến phức tạp. Và sự nỗ lực của PVcomBank đã được thị trường ghi nhận qua Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam năm 2021 (Best Digital Bank) do Tạp chí The Global Economics (Anh) trao tặng.

Nói về vị trí Top 100 thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2020-2021, đại diện PVcomBank cho biết: "Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhưng vẫn phải đảm bảo tối ưu quyền lợi cho khách hàng luôn là những mục tiêu trọng tâm mà PVcomBank hướng tới. Dù thị trường có nhiều biến động, nhiều thách thức nhưng ngân hàng cam kết luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ cùng khách hàng. Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận rõ nét những nỗ lực không ngừng nghỉ của PVcomBank mà còn là động lực để chúng tôi không ngừng phát triển, cung cấp nhiều giải pháp tài chính vượt trội cho thị trường".

Trong năm nay, PVcomBank còn được các tổ chức, tạp chí tài chính quốc tế uy tín vinh danh với chuỗi giải thưởng: Ngân hàng có các giải pháp tiết kiệm tốt nhất Việt Nam; Ngân hàng có sản phẩm Thẻ ưu đãi sáng tạo nhất, Ngân hàng có dịch vụ tài khoản thanh toán cá nhân tốt nhất Việt Nam; Ngân hàng có sản phẩm tài trợ thương mại tốt nhất, Ngân hàng có dịch vụ thẻ tốt nhất, Ngân hàng có chất lượng dịch vụ tốt nhất Việt Nam; Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021.

Trường Thịnh