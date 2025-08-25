Point Grey và DKSH ký kết hợp tác chiến lược

Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của Point Grey tại thị trường Việt Nam, với mục tiêu mang đến người tiêu dùng trong nước những sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình chất lượng cao, an toàn, thiết thực và phù hợp với nhu cầu hàng ngày.

Ông Richard Hon (bên phải), Tổng giám đốc Point Grey Việt Nam và ông Kim Lê Huy (bên trái), Phó chủ tịch, ngành hàng Tiêu dùng, Tổng giám đốc DKSH Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác (Ảnh: BTC).

Thương hiệu Nhật Bản bắt tay cùng năng lực phân phối hàng đầu Việt Nam

Trong bối cảnh ngành hàng chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, sự kết hợp giữa Point Grey và DKSH được kỳ vọng tạo ra sức mạnh tổng hợp từ công nghệ tiên tiến và mạng lưới phân phối rộng khắp, chuyên nghiệp.

Point Grey nổi bật với triết lý phát triển sản phẩm dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu và cảm xúc tiêu dùng, không chỉ chú trọng vào chất lượng mà còn đặt trải nghiệm và sự an tâm của các gia đình Việt làm trung tâm. Công nghệ tiên tiến được tích hợp trong mỗi sản phẩm với tinh thần “công nghệ gặp thấu cảm”, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chăm sóc sức khỏe, vệ sinh cá nhân và chăm sóc bé.

DKSH sở hữu hơn 160 năm kinh nghiệm toàn cầu với hệ thống phân phối đa dạng và hiệu quả. Từ chuỗi siêu thị hiện đại, đến các sàn thương mại điện tử, DKSH cam kết đưa sản phẩm của Point Grey đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Ông Richard Hon phát biểu tại lễ ký kết (Ảnh: BTC).

Ông Richard Hon, đại diện Point Grey, chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng rằng sự cộng hưởng giữa chất lượng sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình được kiểm chứng của thương hiệu từ Nhật Bản cùng hệ thống phân phối chuyên nghiệp của DKSH sẽ mang lại giá trị thiết thực, lâu dài cho người tiêu dùng Việt. Thị trường Việt Nam rất năng động, có tiêu chuẩn sống ngày càng cao. Point Grey mong muốn đồng hành cùng các gia đình Việt để cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống mỗi ngày”.

Ông Kim Lê Huy, Phó chủ tịch Ngành Hàng tiêu dùng DKSH Việt Nam, nhấn mạnh: “Hợp tác cùng Point Grey giúp DKSH đa dạng hóa danh mục sản phẩm chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình chất lượng cao và phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dùng Việt Nam”.

Sự kết hợp giữa công nghệ và thấu hiểu người dùng

Point Grey giới thiệu 4 dòng sản phẩm chủ lực, được ứng dụng công nghệ mới nhất và thiết kế phù hợp cho từng đối tượng trong gia đình:

Wonder Free: Quần nguyệt san dành cho phụ nữ hiện đại, với lớp cotton phủ ngọc trai mềm mại, lõi 3D chống tràn và đai lưng co giãn ôm vừa vặn, giúp phụ nữ tự tin hơn trong những ngày “đèn đỏ”.

Wonder Baby: Tã/bỉm cao cấp cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, thiết kế siêu mỏng 2mm tích hợp 5 lớp siêu thấm hút, bề mặt thoáng khí cấu trúc ngọc trai, bảo vệ làn da nhạy cảm suốt ngày dài.

Wonder Wear: Tã cho người lớn tuổi với lõi cotton kép siêu thấm hút và công nghệ chống tràn thông minh, thiết kế đảm bảo sự thoải mái, giảm gánh nặng cho người chăm sóc.

Wonder Wipes: Khăn giấy ướt đa năng, chiết xuất tinh dầu tràm trà kháng khuẩn, không chứa cồn, paraben hay MIT, phù hợp vệ sinh cho cả gia đình.

Việt Nam - Thị trường chiến lược của chăm sóc gia đình

Việt Nam được Point Grey xác định là thị trường trọng điểm Đông Nam Á. Thương hiệu phát triển sản phẩm dựa trên sự thấu hiểu trải nghiệm đời thường và các vướng mắc trong chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là nhóm mẹ và bé, phụ nữ và người cao tuổi.

Sản phẩm quần nguyệt san Wonder Free minh chứng rõ nét cho sự giao hòa giữa công nghệ tiên tiến và sự hiểu biết về nhu cầu phụ nữ, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua những giải pháp chăm sóc cá nhân an toàn và tối ưu.

Sự hợp tác của 2 thương hiệu với kỳ vọng cung cấp cho người tiêu dùng Việt những giải pháp chăm sóc thiết thực và bền vững (Ảnh: BTC).

Ngoài phát triển kinh doanh, Point Grey cam kết thực hiện nhiều hoạt động xã hội nhằm hỗ trợ trẻ em, mẹ và bé, người cao tuổi tại Việt Nam như tài trợ tã và khăn ướt Wonder Baby cho các trung tâm bảo trợ trẻ em, bệnh viện nhi cùng các gia đình khó khăn; phối hợp tổ chức tư vấn sức khỏe phụ nữ và trao tặng quần nguyệt san Wonder Free miễn phí cho các vùng nông thôn, học sinh, sinh viên ít có điều kiện; hỗ trợ viện dưỡng lão và bệnh viện điều dưỡng thông qua tài trợ tã người lớn Wonder Wear.

Những hoạt động này thể hiện cam kết bền vững của Point Grey và DKSH trong việc xây dựng hệ sinh thái chăm sóc gia đình toàn diện, vừa phát triển kinh tế, vừa đồng hành cùng cộng đồng.

Thông tin Point Grey: https://pointgrey.vn/