Nam A Bank cùng Trường Đại học Trà Vinh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Sự hợp tác này không chỉ mở rộng cơ hội học tập, thực hành và việc làm cho sinh viên, mà còn góp phần xây dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng nhu cầu thực tiễn, hướng đến phát triển bền vững cho khu vực và xã hội.

Nam A Bank và Trường Đại học Trà Vinh ký kết hợp tác, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp (Ảnh: Nam A Bank).

Tham dự lễ ký kết có bà Bùi Thị Rảnh - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long; ông Diệp Thanh Tùng - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh; ông Nguyễn Văn Nguyện - Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Luật, Trường Đại học Trà Vinh; ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó hiệu trưởng Trường Kinh tế, Luật, Trường Đại học Trà Vinh.

Về phía Nam A Bank, có bà Lâm Kim Khôi - Phó tổng giám đốc Nam A Bank; ông Huỳnh Thế Lân - Phó giám đốc Nam A Bank Khu vực Miền Tây, ông Lý Tài Hưng - Giám đốc Nam A Bank Bến Tre; bà Lã Thanh Nga - Phó giám đốc Nam A Bank Bến Tre kiêm Giám đốc Nam A Bank Ba Tri; ông Lê Hồng Thái - Phó giám đốc Nam A Bank Bến Tre kiêm Giám đốc Nam A Bank Thạnh Phú, ông Phan Nhu Nhượng - Giám đốc Nam A Bank Bình Đại…

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp không chỉ mở ra nhiều cơ hội học tập, thực hành cho sinh viên mà còn góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội.

Với mong muốn phát huy thế mạnh của mỗi bên, đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác bền vững trong lĩnh vực đào tạo, thực tập, tuyển dụng và nghiên cứu, Trường Đại học Trà Vinh và Nam A Bank ký kết thỏa thuận hợp tác.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết chụp hình lưu niệm (Ảnh: Nam A Bank).

Đây là cột mốc thể hiện sự đồng hành giữa doanh nghiệp tài chính và cơ sở đào tạo, hướng đến mục tiêu chung là tạo môi trường học tập gắn liền với thực tiễn, nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên. Đồng thời, hai đơn vị đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Tại lễ ký kết, Ngân hàng TMCP Nam Á đã thông tin tổng quan về hành trình phát triển, những giá trị cốt lõi cũng như định hướng chiến lược trong tương lai của ngân hàng. Cùng với đó là những dấu ấn nổi bật, sứ mệnh mà Nam A Bank theo đuổi, tầm nhìn phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm và không ngừng đổi mới để đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Nam A Bank là một trong những ngân hàng tiên phong trong hành trình số hóa và xanh hóa, không ngừng đổi mới để nâng cao trải nghiệm khách hàng. Bên cạnh quầy giao dịch truyền thống, ngân hàng còn nổi bật với các điểm giao dịch số Onebank hiện đại.

Đại diện Nam A Bank cũng thông tin về chương trình dành cho thực tập sinh tại ngân hàng. Bên cạnh đó, ngân hàng đang triển khai nhiều sản phẩm tiện ích, tối ưu dành cho sinh viên, trong đó có chương trình liên kết Happy Education.

Trường Đại học Trà Vinh đã chia sẻ về môi trường đào tạo, định hướng phát triển cũng như những thành tựu nổi bật trong công tác giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.

Việc ký kết giữa Nam A Bank và Trường ĐH Trà Vinh sẽ phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên và cùng hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai.