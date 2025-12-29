Lifetec - Hành trình đổi mới công nghệ nước vì mục tiêu Việt Nam xanh

Tại Chương trình Chia sẻ về phát triển bền vững lần thứ 8 với chủ đề “Tăng cường quản trị, bảo tồn tài nguyên nước vì mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu”, ông Nguyễn Minh Khuyến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, trong vòng 50 năm qua, nhu cầu sử dụng nước tại Việt Nam đã tăng gấp ba lần do gia tăng dân số, phát triển nông nghiệp, công nghiệp và đô thị hóa. Dự báo đến năm 2030, nhu cầu nước đạt khoảng 122,47 tỷ m³/năm và tăng lên 131,7 tỷ m³/năm vào năm 2050.

Trong khi nhu cầu ngày càng tăng, chất lượng nước tại nhiều lưu vực sông và tầng nước ngầm lại suy giảm do khai thác quá mức và ô nhiễm từ hoạt động đô thị, công nghiệp. Sự phát triển nhanh của các khu công nghiệp thế hệ mới đòi hỏi công nghệ xử lý nước phải tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon và tăng khả năng tái sử dụng.

Trong bối cảnh Việt Nam triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và cam kết phát thải ròng bằng 0 tại COP26, xử lý nước đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Kiên định theo đuổi sứ mệnh công nghệ nước bền vững

Gần 15 năm hình thành và phát triển, Lifetec xác định rõ sứ mệnh cung cấp “giải pháp xử lý nước toàn diện - hiệu quả vượt trội”. Doanh nghiệp từng bước xây dựng hệ sinh thái công nghệ nước hiện đại, phục vụ các nhà máy sản xuất, khu công nghiệp và đô thị theo hướng vận hành xanh, tối ưu và ổn định lâu dài.

Đội ngũ của Lifetec tại sự kiện Vietwater (Ảnh: Lifetec).

Khác với mô hình cung ứng đơn lẻ, Lifetec phát triển chuỗi giải pháp khép kín, từ tư vấn, thiết kế, thi công, tích hợp công nghệ, cung ứng vật tư đến chuyển giao và hỗ trợ vận hành. Cách tiếp cận theo chuỗi giá trị giúp các hệ thống xử lý nước đạt được sự đồng bộ, hạn chế rủi ro và tối ưu chi phí trong suốt vòng đời dự án.

Công nghệ màng lọc - “trái tim” của hệ thống xử lý nước hiện đại

Một trong những thế mạnh cốt lõi của Lifetec là danh mục công nghệ màng lọc đa dạng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với nhiều ngành nghề khác nhau như điện tử, dược phẩm, thực phẩm, đồ uống, năng lượng.

Các công nghệ tiêu biểu bao gồm: thẩm thấu ngược RO, lọc UF, lọc nano NF, điện phân khử ion EDI, màng sinh học MBR, làm mềm nước và khử khoáng toàn phần. Các hệ thống này được kết hợp với hạt nhựa trao đổi ion chất lượng cao, có độ đồng đều lớn, khả năng trao đổi ion hiệu quả và độ bền vận hành cao.

Sự kết hợp đồng bộ giữa công nghệ màng lọc và vật tư đạt chuẩn giúp nâng cao chất lượng nước đầu ra, giảm tiêu hao năng lượng, đồng thời kéo dài tuổi thọ thiết bị - yếu tố then chốt đối với các nhà máy yêu cầu vận hành liên tục và ổn định.

Lifetec là đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu hàng đầu trên thế giới (Ảnh: Lifetec).

Lifetec tích hợp hệ thống tự động hóa vào hầu hết các dự án xử lý nước. Các giải pháp điều khiển PLC - SCADA, cảm biến giám sát chỉ tiêu hóa lý theo thời gian thực, cảnh báo rủi ro và tối ưu vận hành dựa trên dữ liệu giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào nhân sự, tăng độ chính xác và hạn chế sự cố trong quá trình vận hành.

Theo Lifetec, tự động hóa không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, mà còn góp phần đảm bảo tính minh bạch và khả năng kiểm soát môi trường - yếu tố ngày càng được các đối tác quốc tế quan tâm.

Song song đó, Lifetec duy trì hợp tác dài hạn với nhiều đối tác toàn cầu và các nhà cung cấp hóa chất, phụ gia xử lý nước chất lượng cao, qua đó đảm bảo tính ổn định, hiệu quả và độ bền của các hệ thống triển khai tại Việt Nam.

Nhiều năm liên tiếp tham gia triển lãm Vietwater - diễn đàn của ngành nước Việt Nam - Lifetec không chỉ giới thiệu các công nghệ mới mà còn cập nhật xu hướng toàn cầu, lắng nghe nhu cầu từ doanh nghiệp trong nước và mở rộng hợp tác quốc tế, khẳng định chiến lược đổi mới không ngừng và tầm nhìn dài hạn.

Khu vực gian hàng triển lãm của Lifetec tại Vietwater (Ảnh: Lifetec).

Ba trụ cột giá trị: Xanh - Hiệu quả - Bền vững

Các giải pháp của Lifetec được phát triển dựa trên triết lý kinh tế tuần hoàn nước, xoay quanh ba trụ cột: giảm tiêu hao năng lượng, tăng tuổi thọ hệ thống và giảm xả thải hướng tới tái sử dụng. Nhờ đó, Lifetec đã trở thành đối tác của nhiều tập đoàn lớn cùng các nhà máy điện và khu công nghiệp trên cả nước.

Đội ngũ chuyên gia - kỹ sư của Lifetec chung khát vọng kiến tạo các giải pháp xử lý nước xanh, hiệu quả và bền vững cho Việt Nam (Ảnh: Lifetec).

Hướng tới tương lai, Lifetec khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu - phát triển, mở rộng hợp tác quốc tế và hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ nước, góp phần kiến tạo “dòng chảy xanh” cho nền kinh tế và cộng đồng Việt Nam.

