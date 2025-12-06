PNJ thúc đẩy kinh tế lifestyle tại TPHCM

Theo đại diện ban tổ chức, hội thảo góp phần làm rõ khái niệm và tiềm năng của nền kinh tế lifestyle tại Việt Nam, đồng thời phân tích xu hướng tiêu dùng gắn liền với phong cách sống.

Hội thảo cũng gợi mở những mô hình kinh doanh mới theo hướng lấy trải nghiệm và phong cách của khách hàng làm trung tâm, góp phần cải tiến chất lượng sản phẩm - dịch vụ của doanh nghiệp nói riêng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nói chung.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế lifestyle bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ nhờ sự thay đổi rõ rệt hành vi tiêu dùng từ “ăn no, mặc ấm” sang “ăn ngon, mặc đẹp và sống chất”.

Người tiêu dùng tại các thành phố lớn, đặc biệt là TPHCM, dần quan tâm những sản phẩm - dịch vụ thể hiện cá tính, giá trị thẩm mỹ và chiều sâu trải nghiệm và phong cách sống.

Ông Lê Trí Thông, Chủ tịch YBA, CEO PNJ chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Khi tìm kiếm sản phẩm, họ không chỉ so sánh các thông số kỹ thuật hay giá cả, mà còn đề cao mức độ phù hợp với phong cách sống, cá tính và hình ảnh bản thân đang xây dựng. Những yếu tố vô hình như câu chuyện thương hiệu, không gian mua sắm, chất lượng tư vấn hay dịch vụ hậu mãi cũng ngày càng có vai trò quyết định trong việc lựa chọn và đánh giá sản phẩm - dịch vụ.

Tiêu dùng, vì thế, không đơn thuần là hành động mua bán, còn trở thành ngôn ngữ cá nhân - nơi mỗi lựa chọn là cách thể hiện thế giới quan và hệ giá trị của người mua.

Theo ông Lê Trí Thông - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PNJ, sự bùng nổ của kinh tế lifestyle được thể hiện rõ nhất tại TPHCM, đầu tàu kinh tế của cả nước và một trong những siêu đô thị mới hình thành của Đông Nam Á. Đây là một hướng phát triển mới, góp phần định hình bản sắc đô thị và hỗ trợ mục tiêu trở thành đô thị sáng tạo, đáng sống vào năm 2030.

Ông Thông phân tích TPHCM hội tụ nhiều điều kiện đặc thù như quy mô dân số lớn, môi trường văn hóa cởi mở và mức chi tiêu cao cho các hoạt động gắn với phong cách sống. Thành phố cũng tập trung nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề liên quan trực tiếp đến nền kinh tế lifestyle như du lịch, thể thao, ẩm thực, thời trang, trang sức, nghệ thuật…

Bên cạnh đó, thành phố còn sở hữu lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao về thiết kế, tiếp thị, biểu diễn và tổ chức sự kiện - những mảng ghép quan trọng để thúc đẩy các hoạt động kinh tế theo hướng đề cao trải nghiệm và phong cách sống.

TPHCM hội tụ nhiều điều kiện đặc thù như quy mô dân số lớn, môi trường văn hóa cởi mở và mức chi tiêu cao cho các hoạt động gắn với phong cách sống (Ảnh: BTC).

“Để phát triển kinh tế lifestyle một cách bền vững, TPHCM cần một chiến lược tổng thể nhằm xác định rõ “chất riêng” của mình. Việc định hình bản sắc riêng biệt và có tính nhận diện cao sẽ giúp thành phố tránh tình trạng phát triển dàn trải, thiếu điểm nhấn, trùng lặp với những đô thị lifestyle lớn trên thế giới như Seoul, Milan, Paris hay Bangkok”, ông Thông chia sẻ.

Tại PNJ, ông Lê Trí Thông cho biết doanh nghiệp nhìn thấy tiềm năng lớn từ nền kinh tế lifestyle và đã sớm có những điều chỉnh chiến lược để thích nghi với xu hướng này. Thay vì chỉ tập trung vào đặc tính vật lý của sản phẩm trang sức, PNJ chuyển hướng mạnh sang việc tạo dựng giá trị cảm xúc và trải nghiệm cho khách hàng.

Theo đó, doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào năng lực thiết kế, truyền thông thương hiệu, xây dựng bộ sưu tập theo chủ đề, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Thông qua từng bộ sưu tập, PNJ vừa giới thiệu một sản phẩm, vừa kể những câu chuyện gắn với văn hóa, truyền thống dân tộc, kết hợp với xu hướng thẩm mỹ quốc tế và tinh thần hiện đại. Những giá trị vô hình được “cấy” vào từng thiết kế trở thành yếu tố giúp thương hiệu tạo sự kết nối sâu sắc hơn với khách hàng, đặc biệt là thế hệ trẻ - nhóm người tiêu dùng ngày càng đề cao cá tính và trải nghiệm.

Từ góc nhìn quốc tế, ông Stefano Canali – Chủ tịch & CEO của CANALI - nhận định Việt Nam, đặc biệt là TPHCM, đang vươn lên như một thị trường đầy tiềm năng. Sự phát triển nhanh của tầng lớp trung lưu cùng sự nổi bật của một thế hệ người tiêu dùng mới đã thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm những giá trị tinh tế, có chiều sâu và mang tính cá nhân hóa trong hành trình mua sắm.

Theo ông Stefano Canali, ngày càng nhiều khách hàng Việt Nam ưu ái các sản phẩm tôn vinh giá trị thủ công và tinh thần tối giản, phù hợp với xu hướng “xa xỉ thầm lặng” (whispered luxury) – triết lý đề cao sự sang trọng kín đáo, không phô trương, chú trọng cảm xúc và trải nghiệm cá nhân hơn là hình thức. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi CANALI bền bỉ theo đuổi trong hơn một thế kỷ qua.

Ông Stefano Canali – Chủ tịch, CEO CANALI - chia sẻ từ góc nhìn thương hiệu quốc tế (Ảnh: BTC).

TPHCM thời gian gần đây trở thành “đầu tàu” cho các mô hình kinh doanh gắn với trải nghiệm và phong cách sống. Sự xuất hiện của các dự án bất động sản hàng hiệu, các đại nhạc hội, chuỗi sự kiện văn hóa - giải trí quy mô lớn cho thấy nhu cầu tiêu dùng vượt ra khỏi khuôn khổ mua sắm đơn thuần, hướng đến những trải nghiệm tổng hòa giữa cảm xúc, không gian và cộng đồng. Mới đây nhất, CANALI cũng thông báo gia nhập thị trường thông qua hợp tác với PNJ, hướng đến tệp khách hàng là giới tinh hoa.

Nhìn về dài hạn, các chuyên gia cho rằng kinh tế lifestyle được dự báo tiếp tục mở rộng khi người tiêu dùng không ngừng ưu tiên giá trị tinh thần bên cạnh nhu cầu vật chất. Thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z và Millennials ngoài quan tâm đến sản phẩm cũng chú trọng vào cảm giác, câu chuyện và dấu ấn cá nhân gắn với từng trải nghiệm và phong cách.

Cùng với đó, sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội và xu hướng cá nhân hóa đang tạo điều kiện để doanh nghiệp thiết kế nhiều mô hình kinh doanh mới, biến việc mua sắm thành một hành trình giàu cảm xúc.