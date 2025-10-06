Phó tổng giám đốc EVNNPT kiểm tra công tác ứng phó với bão Matmo

Đoàn công tác có sự tham gia của lãnh đạo các ban chuyên môn của EVNNPT, phòng chức năng của PTC1. Theo đó, đoàn đã kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị ứng phó với bão tại trạm biến áp (TBA) 500kV Quảng Ninh, TBA 220kV Hải Hà.

Phó tổng giám đốc EVNNPT Lưu Việt Tiến và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 11 tại Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh (Ảnh: EVNNPT).

Đội Truyền tải điện Đông Bắc 1 có nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, một phần các tỉnh, thành phố lân cận (Bắc Ninh, Hải Phòng). Hiện đơn vị quản lý vận hành 10 đường dây 500kV tổng chiều dài hơn 420 km với 475 cột; 29 đường dây 220kV tổng chiều dài 690 km với 934 cột.

Đặc thù là tuyến đường dây đi qua các khu vực đồi núi cao và rừng rậm, có 31/39 đường dây và trạm biến áp được đấu nối với 10 nhà máy nhiệt điện với tổng công suất hơn 8.100MW. Đây là nguồn điện quan trọng để đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống.

Để chuẩn bị ứng phó với bão số 11, đơn vị đã phân công lãnh đạo đội trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra đường dây và trạm biến áp. Qua kiểm tra, các trạm biến áp đã chủ động thực hiện khơi thông hệ thống thoát nước quanh trạm, thực hiện chằng néo, tử bảng thiết bị, mái tôn nhà thiết bị, phòng điều khiển đảm bảo an toàn, 100% quân số ứng trực bão, vật tư dự phòng, lương thực thực phẩm chuẩn bị đầy đủ.

Ông Lưu Việt Tiến và đoàn công tác kiểm tra nguồn điện dự phòng tại TBA 500kV Quảng Ninh (Ảnh: EVNNPT).

Các tổ quản lý vận hành đường dây đã thực hiện kiểm tra rà soát hành lang tuyến, các vị trí có nguy cơ sạt lở, các khoảng pha đất thấp xử lý ngay nếu có nguy cơ sự cố, lực lượng ứng trực đảm bảo 100% quân số. Đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, đơn vị đã có phương án triển khai thực hiện.

Ngoài ra, để chủ động ứng phó với bão số 11 và mưa lớn có thể kéo dài xảy ra sau bão, đơn vị đã triển khai lập chốt trực có đầy đủ vật tư, phương tiện trang bị đầy đủ theo phương án đã lập.

Đoàn nghe báo cáo tình hình vận hành và chuẩn bị ứng phó bão số 11 tại Phòng điều khiển TBA 500kV Quảng Ninh (Ảnh: EVNNPT).

Đối với những vị trí cột xung yếu, Đội Truyền tải điện Đông Bắc 1 đã phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý khiếm khuyết đồng thời tổ chức rải bạt phủ xung quanh móng cột, đồng thời xây dựng phương án bổ sung các biện pháp đảm bảo an toàn trong cơn bão số 11 và hoàn lưu bão số 11.

Đơn vị đã chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện... chủ động triển khai phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống sạt lở/sụt lún/nghiêng cột. Hiện tại hành lang tất cả đường dây đã được kiểm soát. Quân số đội truyền tải điện đảm bảo 100% ứng trực tại đội. Các dụng cụ vật tư xe máy đã được rà soát chuẩn bị sẵn sàng khi có huy động.

Hiện tại 5 TBA 220kV và 1 TBA 500kV đã được huy động trực 100% quân số. Các tủ ngoài trời, vật tư dự phòng đã được chằng néo, buộc chắc chắn. Nhà mái tôn được gia cố chất tải bằng bao cát và nẹp vít bổ sung chống bão, thiết bị trạm đảm bảo vận hành.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT kiểm tra việc chuẩn bị ứng phó với bão số 11 tại TBA 220kV Hải Hà (Ảnh: EVNNPT).

Tại buổi kiểm tra, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Lưu Việt Tiến đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đội Truyền tải điện Đông Bắc 1 khi đã chủ động xây dựng phương án ứng phó, phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để chặt tỉa cây gần hành lang có nguy cơ ảnh hưởng đến đường dây. Đơn vị cũng đã xây dựng phương án nếu có mưa lớn kéo dài để đảm bảo truyền tải điện an toàn.

Ông Lưu Việt Tiến cho biết bão số 11 được dự báo gây mưa lớn và hoàn lưu sau bão có thể gây mưa kéo dài, vì vậy Đội Truyền tải điện Đông Bắc 1 cần tiếp tục duy trì ứng trực quân số, sẵn sàng vật tư, thiết bị để khắc phục kịp thời nếu mưa lớn gây ảnh hưởng đến lưới điện truyền tải.

Phòng điều khiển TBA 220kV Hải Hà báo cáo tình hình vận hành và chuẩn bị ứng phó bão số 11 (Ảnh: EVNNPT).

Đồng thời ông Lưu Việt Tiến nhắc nhở lực lượng tham gia chống bão phải đảm bảo an toàn lao động trong quá trình tổ chức ứng phó, khắc phục thiên tai, an toàn di chuyển tại những địa bàn nguy cơ sạt lở, ngập lụt, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân.

Bên cạnh đó, ông Tiến cũng đề nghị công đoàn các cấp chăm lo, đảm bảo đời sống cho lực lượng thường trực chống bão cũng như chăm lo cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống tại những khu vực có nhiều nguy cơ thiệt hại do bão lũ gây ra để an tâm phòng chống mưa, bão, lũ.