Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý kiến nghị của công ty ông Đường “Bia”

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Hòa Bình.

Theo văn bản, xét đề nghị của Công ty TNHH Hòa Bình về kiến nghị áp dụng đổi mới khoa học công nghệ trong việc xây dựng đường cao tốc theo giải pháp mới của Công ty Thương binh nặng Hòa Bình đề xuất, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có một số ý kiến chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẩn trương báo cáo Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ. Bộ này đồng thời nghiên cứu xử lý đề xuất, kiến nghị của Công ty TNHH Hòa Bình theo thẩm quyền. Bộ làm việc hoặc có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào ngày 4/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc làm việc với Công ty Hoà Bình, các chuyên gia khoa học, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học Công nghệ về xây dựng cao tốc cầu cạn, đường sắt đô thị trên cao bằng công nghệ cầu bản rỗng trên cọc bê tông cường độ cao (PRC) V+.

Theo báo cáo của Công ty Hoà Bình, công nghệ cầu bản trên cọc PRC V+ sử dụng cọc bê tông ly tâm dự ứng lực và tấm panel bản rỗng có sườn dự ứng lực để xây dựng đường cao tốc cầu cạn trên cao, đường sắt đô thị trên cao thay thế cho công nghệ xây dựng cao tốc cầu cạn theo công nghệ đúc cọc, dầm bê tông tại chỗ, tốn nhiều chi phí, thời gian hơn.

Doanh nghiệp này đã mời các công ty tư vấn thiết kế, thẩm tra và tiến hành thiết kế, ký hợp đồng xây dựng thử nghiệm cao tốc cầu cạn 2 tầng bằng công nghệ cầu bản trên cọc bê tông cường độ cao PRC tại khu phi thuế quan Xuân Cầu - Lạch Huyện, TP Hải Phòng.

Kết luận, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, bên cạnh những ưu điểm của giải pháp thi công cầu cạn ở vùng đất ngập nước, nền đất yếu, khu vực ven biển… cần tiếp tục làm rõ căn cứ, cơ sở kinh tế, kỹ thuật cho thấy giải pháp của công ty trên có chi phí đầu tư rẻ hơn, thời gian thi công ngắn hơn so với các công nghệ cầu cạn đang áp dụng tại Việt Nam.

Công ty TNHH Hòa Bình là doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của ông Nguyễn Hữu Đường (thường được biết đến với tên gọi Đường "Bia"). Công ty này tự giới thiệu là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á sản xuất malt - nguyên liệu chính để sản xuất bia.

Ông Nguyễn Hữu Đường (Ảnh: Mạnh Quân).

Mới đây, Công ty cổ phần Đường Man, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Công ty TNHH Hòa Bình, vừa công bố thông tin về tình hình tài chính bán niên năm 2025 với khoản lỗ sau thuế hơn 17,4 tỷ đồng - đã cải thiện so với khoản lỗ hơn 50 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của Đường Man còn hơn 6,3 tỷ đồng, giảm 73,5% so với kỳ trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức 277,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm gần 271,2 tỷ đồng. Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ghi nhận lên tới âm 276%, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận âm 211%.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 46,9 lần lên tới 174,66 lần, tương ứng nợ phải trả hơn 1.100 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngân hàng ghi nhận gần 286,7 tỷ đồng; nợ phải trả khác gần 616,1 tỷ đồng và nợ vay từ phát hành trái phiếu gần 199,4 tỷ đồng.