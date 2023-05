Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương bổ sung ngành điện hóa của Vinachem

Ngày 25/5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về tình hình hoạt động, công tác cơ cấu lại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) giai đoạn 2016-2020, Đề án cơ cấu lại Vinachem giai đoạn 2021-2025, các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới và Kế hoạch sắp xếp lại Công ty mẹ - Vinachem.

Hiện nay tập đoàn và các đơn vị thành viên tập trung phát triển ngành công nghiệp nền tảng như phân bón, hóa chất, công nghiệp cao su, điện hóa (sản xuất pin, ắc quy) đáp ứng nhu cầu cho sản xuất trong nước.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, Tập đoàn Vinachem đề xuất các giải pháp: Cơ cấu lại tập đoàn đảm bảo cơ cấu hợp lý, phát huy vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp hóa chất, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, tập trung vào các nhóm ngành có hiệu quả cao; nghiên cứu từng bước đầu tư, phát triển có hiệu quả một số sản phẩm hóa chất có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành, cũng cho ý kiến thêm đối với phương án sắp xếp lại công ty mẹ Vinachem; đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh chính (bổ sung ngành nghề điện hóa, tập trung vào sản xuất pin và ắc quy, lưu điện); bảo đảm các điều kiện và nguồn lực để tăng vốn điều lệ công ty mẹ; giải pháp xử lý dứt điểm 3 dự án thua lỗ, yếu kém; kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp, công tác triển khai thoái vốn; thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chính sách chế độ đối với người lao động đối với các đơn vị sẽ thoái vốn; trách nhiệm của các bộ ngành trong tổ chức thực hiện…

Đối với các kiến nghị, Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương bổ sung ngành nghề điện hóa theo đề xuất của Vinachem. Đây không phải là ngành mới, nằm trong chiến lược phát triển công nghiệp và phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Về bổ sung vốn điều lệ, "tinh thần là ủng hộ" nhưng phải bảo đảm đủ điều kiện và nguồn lực theo quy định để tăng vốn. Theo đó, Vinachem phải tự cân đối nguồn lực để tăng vốn điều lệ để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Đối với công tác sắp xếp lại doanh nghiệp, thoái vốn, Phó Thủ tướng yêu cầu tính toán kỹ lộ trình, thời điểm để quyết định nắm giữ tỷ lệ hợp lý theo đúng quy định và thẩm quyền. Thoái vốn phải bảo đảm hiệu quả, không máy móc, nhất là với "những con gà đẻ trứng vàng".

Đối với đề xuất giữ 100% vốn điều lệ Công ty mẹ trong giai đoạn 2022-2025, Phó Thủ tướng yêu cầu Vinachem phối hợp với các cơ quan liên quan, thực hiện theo đúng trình tự, quy định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Tuy nhiên, trong thời gian chưa tiến hành cổ phần hóa thì Vinachem phải chủ động, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để triển khai thực hiện hiệu quả sau khi có quyết định.

Về kiến nghị liên quan đến thuế áp dụng với phân bón sản xuất trong nước và phân bón nhập khẩu, Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu, đề xuất phương án, trình cấp có thẩm quyền xem xét vào thời điểm thích hợp, bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, tôn trọng các cam kết quốc tế và bảo vệ sản xuất trong nước.

Báo cáo của Vinachem cho biết, năm 2022, giá trị sản xuất đạt 61.504 tỷ đồng, bằng 125% so với kế hoạch năm 2022, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu cộng hợp đạt 62.337 tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch, tăng 17% so với năm 2021. Lãi 6.263 tỷ đồng, tăng hiệu quả 4.135 tỷ đồng so với năm 2021. Nộp ngân sách 2349 tỷ đồng, bằng 137% so với kế hoạch năm 2022.

Năm 2023, Vinachem đặt mục tiêu sản xuất công nghiệp theo giá trị thực tế đạt 54.549 tỷ đồng; doanh thu cộng hợp đạt 57.152 tỷ đồng; lợi nhuận cộng hợp đạt 3471 tỷ đồng,…