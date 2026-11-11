Tại Hội nghị lãnh đạo TPHCM gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân năm 2026 tổ chức sáng 11/11, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đề nghị Sở Công Thương làm việc với các hệ thống siêu thị lớn để hình thành những quầy giới thiệu, kinh doanh sản phẩm OCOP của thành phố.

Theo ông Phong, việc đưa sản phẩm OCOP vào các hệ thống phân phối hiện đại cần được triển khai sớm, có thể khởi động từ tuần lễ Festival OCOP dự kiến tổ chức vào cuối năm 2026, sau đó duy trì thường xuyên.

Mở quầy OCOP trong siêu thị, tạo thêm đầu ra cho nông dân

Thông tin tại hội nghị, ông Lê Quốc Phong cho biết, TPHCM hiện có 1.047 sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm). Phần lớn sản phẩm đạt 3 sao, khoảng 20-25% đạt 4 sao trong khi các sản phẩm 5 sao đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

Theo ông, một số đơn vị phân phối như Saigon Co.op, Bách Hóa Xanh đã tiếp nhận sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, thành phố cần mở rộng hơn nữa khả năng tiếp cận hệ thống bán lẻ, đặc biệt là các siêu thị lớn, để sản phẩm địa phương có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong yêu cầu các sở, ngành làm việc với hệ thống siêu thị để giới thiệu các sản phẩm OCOP của địa phương (Ảnh: Nam Bình).

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Công Thương làm việc với các siêu thị lớn về nội dung hình thành các quầy giới thiệu về OCOP của TPHCM.

“Nếu khởi động luôn từ tuần lễ Festival OCOP tổ chức cuối năm nay và duy trì được, tôi tin là sẽ hỗ trợ cho bà con nông dân rất nhiều”, ông Phong nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho rằng, việc đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng không chỉ giúp mở rộng đầu ra mà còn tạo động lực để các chủ thể OCOP đầu tư nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã và hướng đến những thứ hạng cao hơn.

Theo ông, để đạt 4 sao, 5 sao, sản phẩm phải đáp ứng những yêu cầu cao hơn về quy trình sản xuất, chất lượng, hình thức và giá trị tổng thể. Khi tham gia thị trường hiện đại, nông sản không chỉ cần tốt về chất lượng mà còn phải có bao bì, mẫu mã phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Ông cũng đề nghị các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi để nông dân, hợp tác xã đưa hàng vào siêu thị, từ thủ tục tiếp nhận đến phương thức thanh toán.

Trong đó, có thể nghiên cứu phương thức ký gửi sản phẩm nhằm giảm áp lực vốn và tạo điều kiện cho các chủ thể có quy mô nhỏ tham gia hệ thống phân phối.

Thực tế, khó khăn trong tiêu thụ vẫn là vấn đề được nhiều đại diện nông dân, hợp tác xã đề cập tại hội nghị.

Sản phẩm OCOP của TPHCM (Ảnh: Nam Bình).

Ông Nguyễn Hồng Quyết, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Kim Long (xã Phú Giáo, TPHCM), kiến nghị thành phố hỗ trợ chi phí kiểm nghiệm, hoàn thiện hồ sơ, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và thủ tục công nhận lại, nâng hạng sản phẩm OCOP.

Đây là những khâu đòi hỏi kinh phí và nguồn lực chuyên môn, trong khi không ít hợp tác xã, cơ sở sản xuất còn hạn chế về năng lực tài chính. Việc hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm sẽ giúp các chủ thể đáp ứng yêu cầu của chương trình OCOP cũng như tiêu chuẩn của những kênh phân phối hiện đại.

Liên kết sản xuất, tháo gỡ rào cản tiếp cận chính sách

Bên cạnh việc mở rộng đầu ra, ông Lê Quốc Phong cho rằng nông dân TPHCM cần thay đổi phương thức sản xuất, tăng cường hợp tác để tạo ra nguồn hàng có chất lượng đồng đều và ổn định.

Theo ông, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, không gian phát triển nông nghiệp thành phố được mở rộng, cơ cấu ngành nghề đa dạng hơn.

Tuy nhiên, quỹ đất sản xuất có giới hạn, do đó nông dân phải tìm cách tạo ra giá trị cao hơn trên diện tích hiện có thông qua ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

“Chúng ta không thể đòi hỏi đất đai mở rộng mãi”, ông Phong nhấn mạnh, đồng thời gợi mở các hướng phát triển như sản xuất hữu cơ, sản phẩm an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra sản phẩm mới có giá trị gia tăng.

Sản xuất rau an toàn tại một HTX ở TPHCM (Ảnh: Nam Bình).

Định hướng này cũng được ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TPHCM, đề cập khi đánh giá vai trò của lực lượng nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Theo ông Huy, nhiều nông dân thành phố đã chủ động ứng dụng công nghệ vào sản xuất như nhà màng, hệ thống tưới tiết kiệm, cảm biến thông minh; đẩy mạnh cơ giới hóa, bảo quản lạnh, chế biến sâu và kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử.

Cũng tại hội nghị sáng 11/11, nhiều kiến nghị liên quan đến sản xuất, kinh doanh nông sản được gửi đến lãnh đạo TPHCM.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hải, đề xuất chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi, nâng cấp phương tiện khai thác thủy sản.

Trong khi đó, bà Đặng Thị Thoa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi xã An Long, kiến nghị tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Kết luận, ông Lê Quốc Phong yêu cầu các sở, ngành sớm giải quyết những kiến nghị của nông dân. Theo ông, mục tiêu là xây dựng nền nông nghiệp TPHCM phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị sản xuất và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng thành phố.

Trong đó, việc tạo điều kiện để nông sản, đặc biệt là sản phẩm OCOP, tiếp cận hệ thống phân phối và người tiêu dùng sẽ là một trong những hướng hỗ trợ thiết thực đối với nông dân.