Theo dữ liệu cập nhật từ sàn GoldPrice vào lúc 6h45 sáng ngày 12/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 3.981 USD/ounce. So với phiên giao dịch liền trước, kim loại quý đã bốc hơi hơn 40 USD/ounce, tương đương mức giảm 1,03%.

Dù kim loại quý đã rất nỗ lực duy trì mốc hỗ trợ tâm lý 4.000 USD suốt hai tuần qua, làn sóng xả hàng mới nhất đang đe dọa xóa sạch mọi nỗ lực phục hồi. Giới phân tích cảnh báo, việc đánh mất cứ điểm phòng thủ then chốt này có thể kích hoạt đợt bán tháo diện rộng trên thị trường quốc tế.

Trái ngược với diễn biến lao dốc của vàng, giá bạc ghi nhận mức tăng nhẹ 0,18%, hiện giao dịch ở mốc 51,31 USD/ounce.

Áp lực bán mạnh khiến giá vàng thế giới trượt khỏi mốc tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce (Ảnh: TS).

Theo Kitco News, áp lực giảm giá bắt nguồn trực tiếp từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ vừa được công bố. Lạm phát tháng 10 của nền kinh tế số một thế giới tăng 0,4%, cao hơn mức dự báo 0,3% từ các chuyên gia. Đáng chú ý, CPI lõi (chỉ số loại trừ giá năng lượng và thực phẩm biến động) cũng tăng 0,3%, vượt qua con số kỳ vọng 0,2%.

Số liệu lạm phát cao hơn dự kiến khiến tâm lý nhà đầu tư thêm thận trọng, kéo giá vàng giảm 2% ngay trong phiên công bố dữ liệu. Thị trường nhanh chóng đảo chiều kỳ vọng, nghiêng về kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ tại cuộc họp tháng 12 tới.

Theo nhận định từ ngân hàng TD Securities, thị trường tài chính hiện dự báo Fed sẽ nâng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng tới. Thậm chí, tổng mức thắt chặt bổ sung trong chu kỳ này có thể chạm ngưỡng 75 điểm cơ bản. Dữ liệu từ công cụ FedWatch của sàn CME cũng cho thấy xác suất thị trường đặt cược vào khả năng Fed mạnh tay nâng lãi suất tới 50 điểm cơ bản hiện ở mức 13,2%.

Bình luận về diễn biến này, ông Bark Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities, dự báo giá vàng sẽ phải kiểm định lại vùng đáy hỗ trợ quanh 3.900 USD/ounce. Chuyên gia này phân tích rằng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ leo thang cùng đồng USD hồi phục mạnh mẽ đang khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng trở nên đắt đỏ, từ đó đè nặng lên nhu cầu đầu tư.

Điểm tựa duy nhất của thị trường hiện nay đến từ lực mua của các ngân hàng trung ương và khu vực công toàn cầu. Thống kê từ TD Securities cho thấy nhóm này đã mua ròng tổng cộng 675 tấn vàng từ đầu năm đến nay, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, dòng tiền mua gom này vẫn chưa đủ sức bù đắp cho sự thoái lui của giới đầu tư cá nhân và các định chế tài chính lớn.

Cùng với đó, sức tiêu thụ tại thị trường trang sức tiếp tục ảm đạm khiến giá vàng khó bứt phá, nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động quanh vùng biên độ thấp từ 3.900 đến 4.200 USD/ounce.

Dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật, ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com, nhận định việc vàng không giữ được đà tăng cho thấy các chỉ báo kỹ thuật đang yếu đi rõ rệt. Vùng 3.942-4.000 USD/ounce vốn là phòng tuyến rất quan trọng. Khi giá trượt xuống dưới mốc này, xung lực đi lên vừa nhen nhóm trong ngắn hạn đã chính thức bị phá vỡ.

Theo ông Razaqzada, nếu áp lực bán tiếp diễn, mốc cản tâm lý đầu tiên mà vàng phải đối mặt là vùng đáy cũ quanh 3.870 USD/ounce. Nếu để thủng ngưỡng này, biểu đồ giá có thể trượt dài về các vùng hỗ trợ sâu hơn tại 3.738 USD/ounce, thậm chí lùi về mốc 3.476 USD/ounce.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, kim loại quý còn chịu lực cản do dòng tiền rời bỏ các tài sản phòng thủ. Những tín hiệu tích cực từ các nỗ lực ngoại giao quốc tế đã giúp tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường cải thiện. Khi tâm lý chuộng an toàn hạ nhiệt, nhà đầu tư có xu hướng giảm tỷ trọng vàng và chuyển dịch dòng vốn sang các kênh sinh lời khác, khiến kim loại quý càng dễ tổn thương trước các biến động chính sách.

Ở chiều hướng ngược lại, chuyên gia từ FOREX.com cho rằng giá vàng chỉ có thể khôi phục lại đà hưng phấn nếu sớm bứt phá qua vùng kháng cự 4.106-4.140 USD/ounce. Chỉ khi trụ vững trên dải giá này, mục tiêu hướng tới mốc 4.300 USD/ounce mới có thể được tái lập.