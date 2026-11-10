Trong Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030, TPHCM xác định rõ mục tiêu của thành phố là xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong đó, UBND TPHCM nhấn mạnh đến nhiệm vụ căn bản là phát triển kinh tế nông thôn. Định hướng phát triển kinh tế nông thôn của thành phố là xanh, tuần hoàn, sinh thái, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Mục tiêu là nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống và thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về mức sống, thu nhập của các tầng lớp nhân dân.

Để thực hiện định hướng và mục tiêu trên, TPHCM chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai 10 nhóm giải pháp cụ thể.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, tiểu thủ công nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị, phát huy lợi thế về địa hình, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Thành phố yêu cầu tập trung, ưu tiên áp dụng các quy trình sản xuất nông nghiệp giảm phát thải, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, bảo vệ tài nguyên; khuyến khích thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP), sử dụng vật tư nông nghiệp an toàn và truy xuất nguồn gốc.

Thành phố yêu cầu cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Phát triển kinh tế tập thể

Ở khu vực nông thôn, thành phố chỉ đạo tiếp tục củng cố và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hiệu quả, hiện đại, gắn với chuỗi giá trị và sinh kế bền vững ở nông thôn.

Khuyến khích, tạo điều kiện để các hộ nông dân tham gia phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác, hội, tổ chức ngành, nghề để sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo chuỗi giá trị.

Hỗ trợ củng cố, phát triển đa dạng các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, bao gồm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo ngành hàng; khuyến khích phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu.

Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung

UBND Thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ xây dựng, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, liên kết chặt chẽ giữa sản xuất - tiêu thụ sản phẩm.

Tại các vùng sản xuất này sẽ ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ, công nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất, quản lý vùng trồng và xây dựng cơ sở dữ liệu vùng nguyên liệu.

Triển khai áp dụng mã số vùng trồng, mã số vùng nuôi đối với mọi loại cây trồng, vật nuôi; ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc đối với lương thực thực phẩm.

Phát triển sản phẩm OCOP

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ phát triển sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) theo hướng nâng cao chất lượng, phát huy tính đặc trưng, đa giá trị, thân thiện với môi trường; xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP xanh…

Thành phố sẽ tập trung hỗ trợ các chủ thể là hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh trên địa bàn khu vực nông thôn, vùng ven đô; ưu tiên các chủ thể có sản phẩm tiềm năng, sản phẩm chủ lực của địa phương…

Những sản phẩm OCOP được giới thiệu tại TPHCM (Ảnh: DT).

Đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn

Nhiệm vụ này cũng được giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện. UBND Thành phố yêu cầu trong quá trình phát triển ngành nghề phải tăng cường các hoạt động bảo tồn phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống theo hướng bền vững, gắn với phát triển du lịch, chuyển đổi số, gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Đồng thời, phải nâng tầm thương hiệu cho các sản phẩm ngành nghề nông thôn, sản phẩm làng nghề gắn với mở rộng thị trường, liên kết tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ cơ giới hóa và máy móc thiết bị trong sản xuất làng nghề và ngành nghề nông thôn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm…

Phát triển du lịch nông thôn

Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Du lịch được giao nhiệm vụ phát triển du lịch nông thôn theo hướng sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm nông nghiệp gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và giá trị văn hóa địa phương.

Thành phố yêu cầu tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái đặc trưng của thành phố gắn với khu vực nông thôn, ven đô; xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm du lịch gắn với sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, du lịch xanh…

Phát triển du lịch cộng đồng tại xã đảo Thạnh An, TPHCM (Ảnh: An Vi).

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản

Nhiệm vụ này được UBND Thành phố giao cho Sở Công Thương chủ trì. Thành phố yêu cầu đẩy mạnh hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản thông qua các kênh phân phối hiện đại và trên sàn thương mại điện tử.

Phát triển hệ thống sơ chế, chế biến nông sản

UBND Thành phố yêu cầu phải phát triển hệ thống sơ chế, chế biến nông sản theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với vùng sản xuất hàng hóa tập trung và chuỗi ngành hàng; nâng cao khả năng bảo quản, chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và tăng giá trị gia tăng.

Làng nhang Lê Minh Xuân tại TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Phát triển mạng lưới khuyến nông cộng đồng

Theo kế hoạch, mạng lưới này phải gắn với nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

Thành phố sẽ hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công nghệ để người nông dân dần hình thành tư duy sản xuất kinh tế hàng hóa lớn, chuyên nghiệp, hiện đại; ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học - công nghệ trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến; có kiến thức và kỹ năng số, đặc biệt là thương mại điện tử.

Nhân rộng các mô hình sinh kế

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất.

Thành phố khuyến khích nông dân ứng dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

UBND Thành phố yêu cầu các sở ngành triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ nông dân tiếp cận vốn, tín dụng xanh, bảo hiểm nông nghiệp; tạo điều kiện để nông dân tham gia khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các ngành dịch vụ, công nghiệp…