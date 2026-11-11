Ngày 30/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã ban hành Kế hoạch truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố với chủ đề “Đồng bộ chính sách - Thống nhất hành động”.

Theo kế hoạch, công tác truyền thông tập trung vào các chuyên đề trọng tâm gồm: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), ngành nghề nông thôn, làng nghề và sản phẩm đặc trưng địa phương; an ninh nguồn nước, cấp nước sạch bền vững và chủ động phòng, chống thiên tai.

Trong đó, đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, thành phố chú trọng tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mới về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

TPHCM còn nhiều vùng nông thôn cách trở (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đồng thời, kế hoạch yêu cầu phổ biến sâu rộng mục tiêu, hệ thống tiêu chí, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại, nông thôn thông minh. Tập trung truyền thông nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư và cán bộ cơ sở về quan điểm “lấy người dân làm trung tâm, cộng đồng là nền tảng, người dân là chủ thể”.

Nội dung truyền thông cần làm rõ cơ chế quản lý, nguyên tắc phân bổ nguồn lực và chủ trương tăng cường phân cấp, phân quyền tối đa cho cơ sở theo nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm - địa phương chịu trách nhiệm”.

Một nội dung quan trọng khác cần tuyên truyền là công tác quy hoạch nông thôn, đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội. Nội dung tuyên truyền hướng tới mục tiêu thúc đẩy xu hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn; sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp; cổ vũ phát triển sản xuất xanh và tiêu dùng xanh nhằm xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn.

Kế hoạch yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung xây dựng các tuyến bài, phóng sự mang tính “câu chuyện thực tiễn”, biểu dương và lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến có khả năng truyền cảm hứng sâu sắc, phản ánh rõ nét sự chuyển biến theo hướng “Nông nghiệp sinh thái - Nông thôn hiện đại - Nông dân văn minh”.

Bên cạnh đó, kế hoạch chú trọng tuyên truyền về phát triển sản phẩm OCOP (Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"), ngành nghề nông thôn, làng nghề truyền thống và sản phẩm đặc trưng địa phương.

Làng nhang Lê Minh Xuân tại TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Để công tác tuyên truyền phát huy hiệu quả, thành phố yêu cầu phát triển sản phẩm truyền thông đa nền tảng. Kế hoạch đề ra nhiệm vụ sản xuất, biên tập, phát hành các sản phẩm truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, gồm: Chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, phim tài liệu, tọa đàm, bản tin, infographic, video ngắn, podcast, sổ tay, cẩm nang, tờ gấp, tài liệu hỏi – đáp, bài viết chuyên sâu, bộ ảnh, ca khúc tuyên truyền và bản đồ số.

Đồng thời, tăng cường truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, kênh video, nền tảng số và ứng dụng di động theo phương thức “một nội dung gốc - nhiều sản phẩm truyền thông - đa nền tảng”.

Văn phòng Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững TPHCM được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác truyền thông.

Thông qua công tác truyền thông, thành phố hướng đến mục tiêu tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên, cộng đồng và người dân; phát huy vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.