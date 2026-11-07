Thế mạnh của chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Trong báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025, UBND TPHCM xếp phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới là phong trào được thực hiện nổi bật nhất tại thành phố trong 9 phong trào thi đua yêu nước lớn do Chính phủ phát động.

Theo UBND TPHCM, thành phố đã ban hành nhiều đề án, phương án đẩy mạnh phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập; đã hình thành được nhiều vùng sản xuất chuyên canh, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.

Một góc xã nông thôn mới tại TPHCM (Ảnh: DT).

Nổi bật lên là các mô hình như: Hợp tác xã Nông nghiệp - Thương mại, Dịch vụ, Du lịch - Đầu tư và Xây dựng Cần Giờ tương lai; hợp tác xã chăn nuôi dê xã Đa Phước; giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân giảm sử dụng túi nilong khó phân hủy trên địa bàn xã Thạnh An; mô hình mỗi cơ sở tôn giáo - một mảng xanh bảo vệ môi trường...

Một số địa phương nông thôn mới đã dần chuyển đổi diện tích nhiều cây trồng già cỗi, năng suất thấp sang trồng những cây có giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân.

Đặc biệt, thành phố đặt trọng tâm vào chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), phát triển thương hiệu nông sản, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, thiết thực phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao thu nhập của người nông dân. Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố đã có 624 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP của 333 chủ thể OCOP…

TPHCM thường xuyên tổ chức các chương trình quảng bá sản phẩm OCOP nhằm thúc đẩy kinh tế nông thôn (Ảnh: Nam Anh).

Trong báo cáo của Hội Nông dân TPHCM tại cuộc họp thông tin tình hình kinh tế - xã hội đầu tháng 10/2026, Hội xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đồng hành cùng các chủ thể OCOP để phát triển mạnh mẽ hơn chương trình này. OCOP cũng là nền tảng để phát triển nhiều nội dung khác trong chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện phong trào “Nông dân Thành phố tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại”.

Hội Nông dân TPHCM lấy ví dụ mô hình đang triển khai tại xã Bình Mỹ, hội phối hợp cùng chính quyền xã thực hiện đồng thời 4 mô hình trọng tâm là: “Không gian OCOP Bình Mỹ”, “Cánh đồng không rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, “Nông dân số Bình Mỹ” và “Du lịch sinh thái ven sông”. Đây chính là những viên gạch nền móng để kiến tạo nên một Bình Mỹ xanh hơn, thông minh hơn và sung túc hơn.

Hình thành kênh cung ứng và tiêu thụ nông sản an toàn

Theo Hội Nông dân TPHCM, thời gian qua, thành phố đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng hình ảnh, chất lượng các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Thành phố đến với đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài thành phố.

Đồng thời, thành phố còn tạo điều kiện, hỗ trợ cho các chủ thể sản phẩm OCOP trên địa bàn cùng kết nối giao thương, đa kênh liên kết và phát triển thị trường theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử...

Nhiều nhà bán hàng tổ chức các phiên livetream bán sản phẩm OCOP (Ảnh: Quốc Thái).

Trước đó, ngày 8/10, Hội Nông dân Thành phố cũng đã thành lập Câu lạc bộ Chủ thể sản phẩm OCOP TPHCM gồm 72 thành viên tham gia. Câu lạc bộ chính là sân chơi chung của các chủ thể sản phẩm OCOP, giúp thành viên trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phương án hợp tác kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển các tiêu chí để nâng hạng sản phẩm OCOP.

Ngay sau khi thành lập, Câu lạc bộ Chủ thể sản phẩm OCOP TPHCM đã thảo luận, xây dựng Bộ quà tặng sản phẩm OCOP đặc trưng của Thành phố, được thiết kế mẫu mã bao bì phù hợp với đặc thù của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể Thành phố; nhằm giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị đặt hàng làm quà tặng cho đối tác, nội bộ cơ quan và thực hiện công tác an sinh xã hội.

Ngoài việc xây dựng thương hiệu các sản phẩm, Hội Nông dân Thành phố còn đẩy mạnh xây dựng kênh cung ứng và tiêu thụ nông sản an toàn cho các chủ thể sản phẩm OCOP.

Hiện Hội đã triển khai Chương trình Đồng hành cùng nông sản sạch với mô hình “Điểm cung ứng nông sản an toàn” tại các phường Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Bình Thạnh và Gia Định.

Các điểm cung ứng nông sản sẽ là mô hình kết nối sản xuất nông nghiệp với khu vực đô thị lõi trung tâm, giúp nông dân tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng và nâng cao giá trị nông sản.

Hiện chương trình có trên 15 hợp tác xã nông nghiệp và doanh nghiệp nông nghiệp tham gia cung ứng, với sản lượng hàng tuần hơn 1 tấn rau củ quả trái cây các loại và nhiều dòng sản phẩm chế biến, sản phẩm OCOP…

TPHCM tổ chức nhiều sự kiện để quảng bá sản phẩm OCOP (Ảnh: Quốc Thái).

Theo Hội Nông dân TPHCM, trong năm 2027, Hội sẽ mở rộng mô hình, chuẩn hóa kết quả và tạo tác động rõ hơn, xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển thương hiệu và thị trường nông sản.

Cụ thể là xây dựng hệ thống nhận diện chung cho sản phẩm nông dân TPHCM mới, đẩy mạnh hoạt động của Câu lạc bộ chủ thể sản phẩm OCOP, triển khai mở rộng Bộ sản phẩm quà tặng OCOP…