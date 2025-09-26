Phát hiện 600.000 tài khoản đáng ngờ, gần 300.000 khách hàng thoát lừa đảo

Thông tin tại Họp báo Ngày thẻ Việt Nam 2025 do báo Tiền Phong phối hợp Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức ngày 26/9, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), nhấn mạnh thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành hàng loạt thông tư, trong đó, riêng năm 2024 có 7 thông tư về lĩnh vực thanh toán, tài khoản, thẻ, ví điện tử.

Đơn vị này cũng đã yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ phải có quy trình phòng ngừa, ngăn chặn, cảnh báo các hành vi lừa đảo, gian lận.

Qua theo dõi, Ngân hàng Nhà nước nhận thấy hầu hết tổ chức cung cấp dịch vụ đã chấp hành nghiêm các quy định. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng có quy định về việc các tổ chức rà soát, gửi danh sách thẻ, tài khoản có thể nghi ngờ liên quan đến các hành vi gian lận. Ví dụ, một người mở nhiều tài khoản khác nhau, có hành vi giao dịch đáng ngờ; một tài khoản phát sinh quá nhiều giao dịch trong ngày, không phù hợp năng lực tài khoản…

Theo Vụ trưởng Vụ Thanh toán, dựa trên các tiêu chí quy định, các tổ chức lập danh sách, gửi về Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước đã thu thập được khoảng 600.000 tài khoản liên quan đến các vấn đề nêu trên. Từ danh sách này, qua công tác triển khai thí điểm cho các ngân hàng, tính đến đầu tháng 9, đơn vị này đã giúp cảnh báo cho gần 300.000 khách hàng ngừng giao dịch với tổng số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng.

“Với công cụ mới, chúng tôi tin rằng, khi khách hàng chuyển tiền, nếu có cảnh báo, sẽ giúp khách hàng quyết định có chuyển tiền đi hay không”, ông Tuấn nói.

Vụ trưởng Vụ Thanh toán cũng nêu, hiện nay, sau khi các tài khoản liên quan cá nhân có hành vi lừa đảo bị cấm, nhiều đối tượng đã chuyển sang tài khoản của tổ chức. Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước cũng đang sửa đổi các quy định có liên quan để đảm bảo an toàn, bảo mật, đề phòng các hành vi lừa đảo.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) trả lời tại họp báo ngày 26/9 (Ảnh: BTC).

Liên quan đến những giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hộ kinh doanh trong thanh toán số, ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị NAPAS, cho biết bên cạnh các phương thức thanh toán truyền thống, NAPAS đang phát triển thêm các giải pháp thanh toán mới với thiết bị di động, chi phí thấp, dễ cài đặt, giúp đơn vị chấp nhận thanh toán triển khai thuận tiện hơn.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về cách khắc phục rào cản đối với việc thanh toán thẻ của người dân là mạng lưới chấp nhận thanh toán chưa được phủ rộng khi máy POS (máy bán hàng hỗ trợ quẹt thẻ) thường chỉ có ở các cửa hàng lớn, siêu thị, mô hình kinh doanh chuỗi…, đại diện NAPAS cho biết đơn vị này đã triển khai giải pháp số hóa thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ - SoftPOS (thanh toán tích hợp công nghệ thanh toán không tiếp xúc).

Các đơn vị kinh doanh có thể tận dụng chiếc điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android để trở thành thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) truyền thống. Giải pháp này giúp các hộ kinh doanh tiết kiệm chi phí đầu tư, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh do không cần phải bỏ tiền mua hoặc thuê thiết bị POS truyền thống. Do đó, giải pháp sẽ phù hợp với điểm chấp nhận thanh toán là những cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, vì chi phí thấp.

NAPAS đang phối hợp với 6 ngân hàng để cung cấp giải pháp này cho các đơn vị kinh doanh.