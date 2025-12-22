PGBank cung cấp giải pháp tài chính dài hạn cho nhu cầu mua nhà ở thực

Trong bối cảnh giá bất động sản Việt Nam đang duy trì ở mức cao và khó giảm trong ngắn hạn, người mua ngày càng chú trọng tới khả năng chi trả dài hạn và tính ổn định của giải pháp tài chính. Đây cũng là lý do các sản phẩm tín dụng được thiết kế chuyên biệt cho nhu cầu an cư, với thời hạn dài và điều kiện linh hoạt, đang thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng.

PGBank thiết kế gói vay dài hạn, giảm áp lực tài chính cho người mua nhà

Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, PGBank đã triển khai sản phẩm Cho vay bất động sản dự án, hướng tới khách hàng cá nhân có nhu cầu mua nhà, căn hộ hoặc bất động sản tại các dự án được ngân hàng chấp thuận. Sản phẩm được xây dựng xoay quanh mục tiêu hỗ trợ người mua nhà ở thực tiếp cận vốn vay một cách ổn định, bền vững và phù hợp với khả năng tài chính dài hạn.

Sản phẩm Cho vay bất động sản dự án, hướng tới khách hàng cá nhân có nhu cầu mua nhà, căn hộ hoặc bất động sản tại các dự án được ngân hàng chấp thuận (Ảnh: PGBank)

Một trong những điểm nổi bật của gói vay này là thời hạn vay lên tới 35 năm. Với thời gian trả nợ kéo dài, áp lực tài chính hàng tháng được giảm đáng kể, giúp người vay dễ dàng cân đối thu nhập - chi tiêu, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Thay vì dồn gánh nặng trả nợ vào giai đoạn đầu, người mua nhà có thêm dư địa để ổn định cuộc sống và kế hoạch tài chính gia đình.

Bên cạnh đó, PGBank áp dụng mức cho vay lên tới 80% giá trị bất động sản, qua đó giảm yêu cầu vốn tự có ban đầu. Chính sách này giúp mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở cho nhiều nhóm khách hàng, nhất là người trẻ và các gia đình mua nhà lần đầu.

Chính sách ân hạn gốc tối đa 24 tháng, mang tới hỗ trợ quan trọng về tài chính trong giai đoạn đầu. Nhờ thế, khách hàng có thể tập trung hoàn thiện nơi ở hoặc sắp xếp dòng tiền trước khi bước vào giai đoạn trả nợ gốc đầy đủ. Kết hợp với lãi suất ưu đãi từ 9,25%/năm, gói vay của PGBank được đánh giá là phù hợp với xu hướng tìm kiếm các giải pháp tài chính an toàn, dài hạn của người mua ở thực hoặc đầu tư.

Thủ tục minh bạch, hướng tới an cư và đầu tư bền vững

Không chỉ tập trung vào các điều kiện vay, sản phẩm Cho vay bất động sản dự án của PGBank còn được xây dựng theo hướng đơn giản hóa quy trình và nâng cao tính minh bạch. Hồ sơ vay được thiết kế phù hợp với khách hàng cá nhân, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị giấy tờ và tiếp cận vốn nhanh hơn.

Quy trình giải ngân được triển khai linh hoạt, đáp ứng kịp thời tiến độ thanh toán theo từng giai đoạn của dự án. Toàn bộ quá trình thẩm định và giải ngân đều tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và các chuẩn mực quản lý rủi ro của ngân hàng, giúp khách hàng yên tâm đồng hành trong suốt thời gian vay vốn.

Khi giá nhà vẫn neo cao và nhu cầu ở thực tiếp tục là lực cầu chủ đạo, những giải pháp tài chính ổn định, dễ tiếp cận và được thiết kế dài hạn đang đóng vai trò then chốt để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển tích cực.

Sản phẩm Cho vay bất động sản dự án của PGBank không chỉ giúp giải bài toán mua nhà của đông đảo dân cư, mà còn cho thấy sự chủ động của ngân hàng này trong việc trở thành đối tác tài chính đồng hành cùng khách hàng trong hành trình an cư và đầu tư bền vững.