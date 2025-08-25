Hưởng ứng Công văn số 380-CV/ĐU, thực hiện Nghị quyết số 57NQ-TW, Đảng ủy Tập đoàn xác định, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhằm tạo sự thống nhất, nâng cao nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động Petrovietnam, biến chuyển đổi số trở thành động lực then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn.

Petrovietnam triển khai kế hoạch truyền thông thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Đảng ủy Chính phủ, căn cứ Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, nhanh, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Đảng ủy Petrovietnam chỉ đạo toàn hệ thống khẩn trương xây dựng kế hoạch truyền thông cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của doanh nghiệp.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của chuyển đổi số liên thông trong hệ thống chính trị; gắn việc triển khai chuyển đổi số với quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, Petrovietnam đẩy mạnh truyền thông về kết quả nổi bật của các giải pháp công nghệ mới, cũng như giới thiệu, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, tuyên dương gương điển hình tiên tiến.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, đơn vị trong toàn tập đoàn cần chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái liên quan đến công tác chuyển đổi số; đồng thời đa dạng hóa hình thức truyền thông, phát huy tối đa các phương tiện truyền thông hiện đại và nền tảng số; lồng ghép nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt đoàn thể và các hoạt động văn hóa.

Mục tiêu của Đảng ủy Tập đoàn là để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu rõ chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn là quá trình đổi mới tư duy, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, tối ưu hóa quy trình và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây là nền tảng vững chắc để thực hiện thành công công tác tái cơ cấu, xây dựng Petrovietnam phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Với sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tập đoàn, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác truyền thông được kỳ vọng sẽ tạo ra một luồng sinh khí mới, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Qua đó, tập đoàn góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, hướng tới mục tiêu xây dựng Petrovietnam trở thành tập đoàn công nghiệp - năng lượng vững mạnh, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới.