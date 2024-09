Petrovietnam khởi công tái thiết toàn bộ khu dân cư thôn Kho Vàng

Thôn Kho Vàng là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, nơi có nhiều hộ dân bị mất nhà hoàn toàn, đồng thời là khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Trong số đó, 17 hộ gia đình với hàng trăm người dân đã may mắn thoát nạn nhờ sự quyết đoán kịp thời của trưởng thôn Vàng Seo Chứ trong việc di tản lên núi. Hiện nay, các hộ dân này đã được chính quyền bố trí chỗ ở tạm thời tại xã Cốc Lầu hoặc sống cùng người thân để chờ tái định cư.

Toàn cảnh khu vực khởi công xây dựng tái thiết thôn Kho Vàng.

Với truyền thống tương thân tương ái, nghĩa tình dầu khí và trách nhiệm xã hội, Petrovietnam đảm nhận tái thiết toàn bộ khu dân cư thôn Kho Vàng, đảm bảo cuộc sống ổn định, an toàn, lâu dài cho người dân. Ngày 21/9, Petrovietnam phối hợp với tỉnh Lào Cai, huyện Bắc Hà khởi công tái thiết toàn bộ khu dân cư thôn Kho Vàng.

Phát biểu tại buổi khởi công, ông Trịnh Xuân Trường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chia sẻ, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Lào Cai là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề trong lịch sử hàng trăm năm qua. Đến thời điểm này tỉnh có hơn 150 người chết và mất tích, trên 80 người bị thương do bão lũ.

Thời gian qua, trước những khó khăn mất mát của địa phương, chính quyền và người dân tỉnh Lào Cai đã nhận được sự chỉ đạo, ủng hộ, động viên và hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, sự ủng hộ quý báu, nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

"Thay mặt lãnh đạo tỉnh và nhân dân xã Cốc Lầu, nhân dân thôn Kho Vàng, tôi trân trọng cảm ơn tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, kịp thời đối với nhân dân thôn Kho Vàng. Chúng tôi hứa sẽ quyết tâm, phối hợp cùng với Petrovietnam tổ chức triển khai thi công đảm bảo hoàn thành trước 31/12/2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng", ông Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh.

Ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Petrovietnam chia sẻ tại buổi khởi công

Ông Trần Quang Dũng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn cho biết, Petrovietnam là tập đoàn trụ cột, đầu tàu của nền kinh tế đất nước, có hơn sáu thập kỷ truyền thống và gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển. Đến ngày hôm nay, tập đoàn đã thực hiện sứ mệnh của mình với "Năm chữ an", đó là đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước; đảm bảo an ninh kinh tế; đảm bảo an ninh lương thực; tham gia góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển và thực hiện an sinh xã hội.

Vừa qua, cơn bão số 3 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với đồng bào các tỉnh phía Bắc nói chung, trong đó Lào Cai là một trong những tỉnh chịu nhiều thiệt hại, đau thương mất mát.

Trước tình hình đó, toàn thể cán bộ nhân viên (CBNV), người lao động quyên góp và phân công các đoàn đi thăm hỏi động viên, chia sẻ những khó khăn mất mát của đồng bào các địa phương. Đến nay, người lao động dầu khí đã quyên góp và chuyển cho đồng bào, nhân dân các địa phương hơn 50 tỷ đồng và gần một trăm nghìn lít xăng dầu các loại, để hỗ trợ lực lượng chức năng cũng như đồng bào ở những nơi chịu nhiều thiệt hại do bão lũ.

Đoàn công tác Petrovietnam thăm hỏi, động viên người dân thôn Kho Vàng đang tạm cư tại trụ sở xã Cốc Lầu

Với riêng tỉnh Lào Cai, Petrovietnam đã kịp thời cử đoàn công tác đến chia sẻ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đã gửi 2 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương gặp nhiều khó khăn. Đoàn công tác của Petrovietnam trực tiếp đến thăm hỏi, động viên 31 đồng bào và các em thiếu niên thôn Làng Nủ đang điều trị tại bệnh viện.

Ông Trần Quang Dũng cũng cho biết, hôm nay là thứ Bảy - đối với CBNV nhiều cơ quan, doanh nghiệp là ngày nghỉ, nhưng với gần sáu vạn người lao động dầu khí là "Ngày thứ Bảy tình nguyện". Toàn thể CBNV trong ngành làm thêm một ngày để dành phần kinh phí tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội nói chung, trong đó có việc tái thiết thôn Kho Vàng nói riêng.

"Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, được sự đồng ý phối hợp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai, huyện Bắc Hà, xã Cốc Lầu, hôm nay đại diện những người lao động dầu khí có mặt tại đây để được cùng với cán bộ lãnh đạo và nhân dân địa phương tiến hành một công việc tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa đặc biệt, đó là tái thiết toàn bộ khu dân cư của thôn Kho Vàng; phấn đấu, quyết tâm đạt mục tiêu 31/12/2024, người dân thôn Kho Vàng sẽ về nơi ở mới để chuẩn bị vui xuân, xóa đi những đau thương, mất mát trong đợt bão lũ vừa qua", ông Dũng nhấn mạnh và gửi lời chúc mạnh mẽ, bản lĩnh để vươn lên, vượt qua những khó khăn đến người dân thôn Kho Vàng để mảnh đất này sẽ sớm trở thành "kho vàng" của xã Cốc Lầu, của huyện Bắc Hà, của tỉnh Lào Cai.

Đoàn công tác của Petrovietnam di chuyển vào khu vực tái định cư của thôn Kho Vàng.

Khu dân cư mới đảm bảo đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân theo quy chuẩn nông thôn mới. Việc thiết kế và xây dựng khu dân cư mới thực hiện dựa trên đặc điểm văn hóa, phong tục và tập quán của đồng bào dân tộc Tày và Mông - hai nhóm dân cư chính tại thôn Kho Vàng. Địa điểm mới được lựa chọn cách nơi ở cũ khoảng 1,5km được đồng bào ủng hộ, đồng thuận.

Đông đảo bà con thôn Kho Vàng đến chứng kiến buổi khởi công tái thiết khu dân cư.

Toàn bộ kinh phí thực hiện việc tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng từ nguồn quỹ an sinh xã hội, người lao động dầu khí tự nguyện đóng góp và làm việc ngày thứ Bảy tình nguyện.

Việc tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng thể hiện tấm lòng, văn hóa nghĩa tình, sẻ chia của người dầu khí. Qua đó, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ trong việc quan tâm, hỗ trợ đồng bào dân tộc, đặc biệt là trong tình huống khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Ngay sau khi khởi công tái thiết toàn bộ khu dân cư thôn Kho Vàng, đoàn công tác của Petrovietnam đã đến thăm, tặng quà các hộ dân đang tạm cư tại trụ sở UBND xã Cốc Lầu. Tại đây, các thành viên của đoàn công tác thăm hỏi, động viên từng hộ gia đình. Đoàn cũng thông tin về việc người lao động dầu khí chung tay góp sức cùng các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, đặc biệt là hôm nay đã tiến hành khởi công tái thiết toàn bộ khu dân cư thôn Kho Vàng.