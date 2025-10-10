Petrovietnam khẳng định vai trò trụ cột, đảm bảo an ninh và chuyển dịch năng lượng

Ông Lê Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) chia sẻ: “Chúng ta đang cùng nhau đi qua năm 2025 với những nỗ lực vượt bậc.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát và các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo”.

Đối với Petrovietnam, ông Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh sau 50 năm xây dựng và phát triển, năm 2025 là năm mang dấu ấn lịch sử với việc chính thức đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Ông Lê Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Petrovietnam khẳng định tập đoàn nhận thức về sứ mệnh tiên phong, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và dẫn dắt sự phát triển của các thành phần kinh tế khác (Ảnh: PVN).

Để thực hiện tầm nhìn đó, Petrovietnam xác định 3 trọng tâm chiến lược: Tiếp tục vai trò chủ đạo đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; tiên phong trong xu thế chuyển dịch năng lượng bền vững; vươn tầm trở thành một tập đoàn công nghiệp năng lượng hàng đầu của khu vực và quốc tế.

Để cộng đồng doanh nghiệp nói chung và Petrovietnam nói riêng có thể phát huy tối đa tiềm năng, thay mặt Petrovietnam, Tổng giám đốc PVN đưa ra hai kiến nghị.

Thứ nhất, tập đoàn đề nghị Chính phủ tham mưu trình Bộ Chính trị sớm ban hành nghị quyết mới về phát triển doanh nghiệp nhà nước, về kinh tế nhà nước, nhằm phá vỡ triệt để các điểm nghẽn về thể chế, tạo động lực mạnh mẽ hơn để các doanh nghiệp nhà nước có thể phát triển bứt phá.

Thứ hai, tập đoàn đề nghị Chính phủ, Thủ tướng sớm ban hành nghị định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đặc thù cho Petrovietnam, phù hợp với mô hình và tầm vóc mới.

Ông này cũng bày tỏ tin tưởng những tháo gỡ kịp thời và chính xác sẽ là cú hích quan trọng để các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững.

"Hành trình phía trước còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, với truyền thống vẻ vang của những người đi tìm lửa, sứ mệnh “giữ lửa di sản - kiến tạo năng lượng quốc gia”, tập thể Petrovietnam cam kết sẽ vững bước phụng sự Tổ quốc với tinh thần chiến binh và khát vọng vươn xa.

Petrovietnam quyết tâm chung một ý chí hội tụ và niềm tin lan tỏa để thực hiện khát vọng xây dựng một tập đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, viết lên những trang sử hào hùng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh.