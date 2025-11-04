Petrovietnam hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiên tai

Nghĩa tình Petrovietnam kịp thời đến với người dân bị khó khăn

Những ngày đầu tháng 11, khi mưa ở miền Trung vừa tạm ngớt, nước lũ vừa rút, những chuyến xe cứu trợ của người lao động Petrovietnam đã nhanh chóng lên đường hướng về vùng lũ.

Những chuyến xe có mặt tại các địa phương chịu thiệt hại nặng như Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị. Hàng chục tấn gạo, hàng nghìn thùng nước, hàng nghìn phần quà được chuyển đến tận tay người dân ở một thời điểm cần kíp nhất - thời điểm lũ vừa rút.

Hội viên Hội Cựu Chiến binh Petrovietnam chung sức vận chuyển từng món hàng là nhu yếu phẩm để nhanh chóng gửi đến đồng bào miền Trung (Ảnh: Petrovietnam).

Thời điểm này, người dân vừa thoát khỏi cảnh cô lập, rất cần nước sạch, lương thực, thực phẩm và cần cả sự sẻ chia nghĩa tình đồng bào sau những tháng ngày chiến đấu với thiên tai.

Tại hai tỉnh Quảng Ngãi và Đà Nẵng, thông qua cơ quan Mặt trận Tổ quốc địa phương, Petrovietnam đã trao ủng hộ 8 tỷ đồng, 10 tấn gạo và 2.000 thùng nước sạch đóng chai do PVOil, đơn vị thành viên của Petrovietnam sản xuất, tới nhân dân hai tỉnh, thành phố (Đà Nẵng tiếp nhận 5 tỷ đồng, 5 tấn gạo và 1.000 thùng nước; Quảng Ngãi tiếp nhận 3 tỷ đồng, 5 tấn gạo và 1.000 thùng nước).

Trong những ngày tới, Petrovietnam sẽ tiếp tục triển khai ngay ủng hộ tới người dân hai tỉnh Huế và Quảng Trị, cũng là những địa phương bị thiệt hại nặng do đợt mưa lũ (Petrovietnam ủng hộ Huế 5 tỷ đồng và 5 tấn gạo, 1.000 thùng nước đóng chai; ủng hộ Quảng Trị 3 tỷ đồng, 5 tấn gạo và 1.000 thùng nước đóng chai).

Đoàn công tác của Petrovietnam cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên, trao quà và tiền tới hàng chục bà con cũng như người lao động tập đoàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng và thiệt hại tại các vùng bị mưa lũ đi qua.

Đoàn công tác của Petrovietnam trao quà cho bà con khối phố Tứ Câu, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng (Ảnh: Petrovietnam).

Hoạt động hỗ trợ trị giá gần 20 tỷ đồng kịp thời trong những ngày qua với người dân các tỉnh miền Trung bị mưa lũ thể hiện tinh thần “đi sớm, đến kịp” phù hợp với giá trị văn hóa “nghĩa tình đong đầy” của người lao động Petrovietnam, thể hiện trách nhiệm của Petrovietnam với xã hội, với cộng đồng, nhất là những lúc khó khăn, thiên tai bão lũ.

Ông Trần Quang Dũng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh: “Trong mọi hoàn cảnh, Petrovietnam luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời dành sự quan tâm thiết thực cho cộng đồng.

Chúng tôi coi việc hỗ trợ, chia sẻ với đồng bào vùng thiên tai là trách nhiệm và cũng là tình cảm của tập thể Petrovietnam với đất nước. Việc ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiên tai được triển khai ngay lập tức nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn và hỗ trợ người dân các địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống”.

Bên cạnh đó, hàng loạt đơn vị thành viên và người lao động Petrovietnam tại miền Trung như BSR, PVOil,… đã tỏa đi các địa phương, các xã, thôn bị ngập lụt để chia sẻ những thực phẩm, đồ dùng, nước uống và kinh phí để trực tiếp hỗ trợ bà con khắc phục phần nào khó khăn trong mưa lũ.

Đoàn công tác Petrovietnam tặng quà, thăm hỏi người lao động tại các đơn vị thành viên (Ảnh: Petrovietnam).

Từ hành động khẩn trương đến cam kết nhân văn lâu dài

Đại diện Petrovietnam cho biết, nhiều năm qua, Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên và người lao động trong Tập đoàn luôn đồng hành với người dân cả nước trong các hoạt động an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra như cứu trợ khi mưa bão, ứng phó với Covid-19.

Riêng trong giai đoạn Covid-19, Petrovietnam đã ủng hộ hàng chục xe cứu thương, hàng trăm máy thở cho ngành y tế trị giá cả nghìn tỷ đồng, xây trường học, trạm y tế, ủng hộ Tết vì người nghèo,… với tổng số tiền trong giai đoạn 5 năm gần đây lên tới hơn 5.000 tỉ đồng.

Trong tối 3/11, tại Lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất, Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên và người lao động trong toàn tập đoàn dành 100 tỷ đồng để ủng hộ khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ xảy ra trong năm 2025.

Trong đó, tập đoàn đã triển khai hỗ trợ 70 tỷ tới các địa phương bị thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai trong những tháng gần đây như đợt bão số 10 tại các tỉnh Bắc Trung bộ hay bão số 11 tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tại lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025, Petrovietnam đã trao ủng hộ đồng bào vùng lũ số tiền 100 tỷ đồng (Ảnh: Petrovietnam).

Trong chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2025” do UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tại Hà Nội, Petrovietnam đã trao ủng hộ 10 tỷ đồng gửi tới chính quyền và người dân thủ đô để chính quyền và người dân Hà Nội có thêm nguồn lực chăm lo cho người nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Petrovietnam dành gần 1.000 tỷ đồng để ủng hộ cho các chương trình an sinh trong cả nước như giáo dục, y tế, nhà đại đoàn kết, nhà cho người nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, vì người nghèo cả nước.

Những con số này cho thấy trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia và tình cảm của người lao động Petrovietnam đối với cộng đồng, đồng thời khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế gắn với mục tiêu bền vững và nhân văn.