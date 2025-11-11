OPES ký thỏa thuận hợp tác cung cấp bảo hiểm cho trụ sạc điện của EVsafe

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho mô hình hợp tác giữa 2 doanh nghiệp công nghệ và bảo hiểm Việt, cùng chung sức hướng tới mục tiêu chuyển đổi xanh, phát triển giao thông xanh, an toàn, bền vững và hiện đại tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất định hướng triển khai các giải pháp bảo hiểm chuyên biệt do OPES nghiên cứu và cung cấp cho hệ thống trụ sạc EVsafe, bao gồm bảo hiểm cháy, nổ cho thiết bị và bảo hiểm trách nhiệm pháp lý cho hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, với bảo hiểm cháy, nổ cho thiết bị, OPES sẽ cung cấp sản phẩm bảo hiểm mọi rủi ro tài sản dành cho trạm sạc điện, nhằm bồi thường thiệt hại vật chất hoặc tổn thất bất ngờ đối với các thiết bị được bảo hiểm, ngoại trừ những trường hợp bị loại trừ theo quy tắc và điều khoản của hợp đồng.

Với bảo hiểm trách nhiệm pháp lý cho hoạt động kinh doanh, OPES sẽ cung cấp gói bảo hiểm trách nhiệm công cộng, giúp bảo vệ trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm đối với thương tật thân thể và tài sản của bên thứ ba phát sinh trong quá trình vận hành kinh doanh.

Đại diện OPES và EVsafe ký thỏa thuận hợp tác giữa một công ty bảo hiểm và nền tảng sạc điện thông minh (Ảnh: OPES).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Thời - Giám đốc điều hành CHTLab, đơn vị nghiên cứu và phát triển trụ sạc EVsafe chia sẻ: “Điều khiến người dân lo ngại nhất hiện nay không chỉ là chi phí lắp đặt, mà là nỗi sợ cháy nổ, đặc biệt tại các khu chung cư và điểm sạc công cộng.

EVsafe được ra đời với mong muốn mỗi trụ sạc đều trở thành một điểm sạc an toàn và đáng tin cậy. Việc hợp tác cùng Bảo hiểm số OPES giúp chúng tôi hoàn thiện hệ sinh thái trạm sạc thông minh, mang đến sự bảo vệ kép cho cộng đồng, từ công nghệ đến bảo hiểm”.

EVsafe cung cấp các trụ sạc thông minh, mang lại trải nghiệm tiện lợi cho khách hàng trong quá trình chuyển đổi xanh (Ảnh: EVsafe).

Sự kiện không chỉ đánh dấu mốc hợp tác giữa hai doanh nghiệp mà còn khẳng định vai trò của bảo hiểm như một phần quan trọng trong việc cấu thành hạ tầng năng lượng sạch. Khi công nghệ và bảo hiểm bắt tay, người dân không chỉ được trải nghiệm tiện ích hiện đại mà còn được đảm bảo an toàn trong từng thao tác sử dụng.

Ông Nguyễn Hữu Tự Trí - Phó tổng giám đốc thường trực OPES - cho biết: “Là một công ty bảo hiểm tiên phong trong chuyển đổi số và tập trung vào công nghệ, chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác và đồng hành với các đối tác cùng định hướng này nhằm hiện thực hóa tầm nhìn về một cộng đồng phát triển thịnh vượng và bền vững thông qua những giải pháp ưu việt.

Chuyển đổi xanh là một xu hướng tất yếu nhưng còn đang ở những bước khởi đầu, cần những giải pháp đi kèm để hoàn thiện từ hạ tầng. Vì vậy, OPES đã và đang nghiên cứu và phát triển các giải pháp bảo hiểm số hóa nhằm thúc đẩy, đồng hành với những cá nhân, doanh nghiệp trên hành trình này. Hợp tác với EVsafe, OPES cam kết mang đến quy trình xử lý bồi thường nhanh gọn, thuận tiện và minh bạch, giúp người dùng hoàn toàn an tâm”.

Công ty cổ phần Bảo hiểm OPES là công ty bảo hiểm phi nhân thọ tiên phong và sáng tạo trong ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng bằng các sản phẩm bảo hiểm số đơn giản, tiện lợi.

OPES được thành lập năm 2018 và là một thành viên của hệ sinh thái số thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Sau 7 năm thành lập, OPES phục vụ hơn 20 triệu khách hàng và hơn 420 triệu hợp đồng bảo hiểm được phát hành trực tuyến. Công ty cũng nhận được nhiều giải thưởng của Insurance Asia Awards, ASEAN Awards, FAST500, PROFIT500, VNR500 và gần đây nhất là “Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam”.

Bên cạnh phát triển kinh doanh, OPES cũng tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, thể hiện trách nhiệm xã hội như: tặng học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình Mottainai và tài trợ cây giống cho bà con vùng cao trong khuôn khổ Chương trình Ngân hàng cây - TreeBank, tài trợ cho Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (BCNV).

Trong tương lai, OPES kiên định với định hướng không ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ nền tảng số và tiến tới số hóa toàn bộ quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ để mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới cho khách hàng, kiến tạo giá trị chung cho cộng đồng.

Công ty TNHH CHTLab được thành lập vào năm 2018, với tầm nhìn trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT). Trong 7 năm hoạt động, CHTLab lấy mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo làm động lực và quyết tâm ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng tầm chất lượng sống của người Việt.

Với tâm niệm “công nghệ vị nhân sinh”, CHTLab tiếp tục phát triển dự án EVsafe - giải pháp giúp giải quyết bài toán hạ tầng trạm sạc điện tại Việt Nam. Dự án EVsafe thể hiện sự quyết tâm của CHTLab trong việc góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về một Việt Nam xanh, hiện đại và bền vững.