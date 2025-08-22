OPES báo lãi nửa đầu năm 2025 đạt 109% kế hoạch

Tăng trưởng mạnh mẽ giữa bối cảnh thách thức

Theo số liệu sơ bộ của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, doanh thu toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong nửa đầu năm 2025 ước đạt hơn 42.600 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ.

Thị trường có những tín hiệu khởi sắc khi nhu cầu bảo vệ tài sản và sức khỏe gia tăng, cùng với sự xuất hiện của nhiều sản phẩm bảo hiểm số. Tuy vậy, toàn ngành vẫn đối mặt với những thách thức từ biến động vĩ mô, áp lực chi phí bồi thường và yêu cầu ngày càng cao về trải nghiệm khách hàng.

Trong bối cảnh đó, nửa đầu năm 2025, OPES vẫn ghi nhận ước tính tổng doanh thu phí bảo hiểm hơn 2.191 tỷ đồng, hoàn thành 115% kế hoạch và tăng trưởng 113% so với cùng kỳ.

OPES vượt kế hoạch cả về doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm, tạo đà bứt tốc về đích cả năm 2025

Lực đẩy về doanh thu đến từ các sản phẩm chủ lực, như bảo hiểm vật chất xe ô tô O.CAR, bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới.

Lợi nhuận trước thuế đạt 109% kế hoạch lũy kế. Tổng số hợp đồng bảo hiểm phát hành đạt khoảng 139 triệu hợp đồng, tăng 40% so với nửa đầu năm 2024.

Bên cạnh đó, qua việc ứng dụng công nghệ vận hành trong tác vụ hàng ngày, tỷ lệ chi phí hoạt động đã cho thấy dấu hiệu giảm, thể hiện hiệu quả rõ rệt trong công tác chuyển đổi số. Về tỷ lệ bồi thường, OPES vẫn duy trì được ở mức thấp so với kế hoạch ban đầu. Các chỉ số tài chính của OPES đều ghi nhận ổn định.

Bệ phóng từ hệ sinh thái số và chiến lược sản phẩm đa dạng

Nhờ những bước đi chiến lược, OPES đã nhận được nhiều giải thưởng nổi bật, tiêu biểu trong nửa đầu năm 2025 như:góp mặt trong Bảng xếp hạng FAST500 – Top 500 Công ty tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, nhận 2 giải tại Insurance Asia Awards 2025 với các danh hiệu "Nhà bảo hiểm số của năm" và "Sáng kiến ứng dụng AI của năm", cùng lần đầu ghi danh vào Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam do Vietnam Report công bố.

Bước sang nửa cuối năm 2025, OPES đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời tối ưu hiệu quả hoạt động trên cả bốn trụ cột: kinh doanh, vận hành, sản phẩm và thương hiệu.

Ông Nguyễn Hữu Tự Trí - Phó tổng giám đốc thường trực của OPES - cho biết: “OPES đang duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ hệ sinh thái số ngày càng mở rộng, sự gắn kết hiệu quả với hơn 30 đối tác đa dạng từ ngân hàng, fintech, nền tảng công nghệ đến các đối tác đa ngành, đa dịch vụ. Trong thời gian tới, OPES sẽ làm giàu thêm các danh mục sản phẩm bảo hiểm được thiết kế “đo ni đóng giày” theo từng đối tượng khách hàng, đáp ứng đa trải nghiệm sống của người Việt và đón đầu xu hướng của thị trường bảo hiểm số”.

Ông Nguyễn Hữu Tự Trí – Phó tổng giám đốc thường trực của OPES - phát biểu trong Hội nghị sơ kết.

Một dấu ấn lớn trong hoạt động của nhóm bảo hiểm phi nhân thọ gần đây là xu hướng số hóa mạnh mẽ. Các doanh nghiệp không chỉ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống, mà còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu bảo hiểm tiện lợi, nhanh chóng và cá nhân hóa của khách hàng.

Nắm bắt xu hướng đó, OPES không ngừng mở rộng hệ sinh thái số và duy trì hợp tác hiệu quả với hơn 30 đối tác, trải rộng từ ngân hàng, fintech tới các nền tảng công nghệ.

Trong vận hành, OPES đẩy mạnh tự động hóa toàn bộ chu trình, từ cấp đơn, giám định, bồi thường đến quản lý hợp đồng, nhằm rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao trải nghiệm khách hàng và giảm chi phí.

Danh mục sản phẩm được thiết kế chuyên biệt cho từng nhóm đối tác và khách hàng, trong đó nổi bật là bảo hiểm bệnh hiểm nghèo VPB O.Life+ hợp tác cùng VPBank và MSIG, mang thông điệp “sức khỏe thịnh vượng” và cung cấp giải pháp bảo vệ toàn diện.

Ở phương diện thương hiệu, OPES hướng tới củng cố hình ảnh "nhà bảo hiểm số tiên phong" thông qua các sáng kiến đổi mới, nâng cao nhận diện và uy tín trên thị trường. Kết hợp cùng nền tảng tài chính vững mạnh từ VPBank, OPES kỳ vọng tiếp tục tăng tốc trong 6 tháng cuối năm và mang tới nhiều sáng kiến, đổi mới trong sản phẩm và vận hành, khẳng định vị trí tiên phong trong mô hình bảo hiểm số.