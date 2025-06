"Ông trùm" đứng sau Tập đoàn C.P. kiếm tiền thế nào để giàu nhất Thái Lan?

Một trong những tập đoàn quyền lực nhất Thái Lan

Charoen Pokphand Group (C.P. Group) là một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất châu Á, với tầm vóc trải dài từ thực phẩm, bán lẻ đến viễn thông.

Chiến lược cốt lõi của gia tộc Chearavanont là không ngừng mở rộng đầu tư sang nhiều ngành và thị trường, thay vì chỉ tập trung vào một lĩnh vực duy nhất, qua đó xây dựng những đế chế kinh doanh vững mạnh.

C.P. Group cũng nổi tiếng với hoạt động đầu tư mạnh mẽ và liên doanh chiến lược tại Trung Quốc. Năm 1921, ông Chia Ek Chor, cha ông Dhanin Chearavanont (chủ tịch cấp cao C.P. Group), rời quê nhà ở miền Nam Trung Quốc sau trận bão tàn phá để khởi nghiệp tại Thái Lan bằng nghề buôn hạt giống rau.

Đến nay, C.P. Group đã trở thành một trong những tập đoàn quyền lực nhất Thái Lan, với quan hệ mật thiết cùng Trung Quốc.

Tập đoàn này là một trong những nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên rót vốn vào Thâm Quyến với số đăng ký “0001” - ngay khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa kinh tế.

Hiện C.P. Group đóng vai trò trung tâm trong dự án Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC) - chiến lược thu hút đầu tư của Thái Lan. C.P. Group giúp kết nối dòng vốn từ các tập đoàn Trung Quốc như Alibaba, Huawei vào EEC.

Đồng thời, The Nation cho biết công ty con của C.P. Group - Asia Era One Co Ltd - là đơn vị được cấp nhượng quyền đầu tư và vận hành tuyến đường sắt cao tốc 220 km nối 3 sân bay lớn của Thái Lan với tổng vốn đầu tư 224,54 tỷ baht, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Ngoài cơ sở hạ tầng, C.P. Group cũng mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như ô tô và bất động sản. Năm 2017, tập đoàn hợp tác với SAIC Motor (Trung Quốc) xây dựng nhà máy ô tô và bắt tay với Công ty Xây dựng Quảng Tây để phát triển khu công nghiệp dành cho doanh nghiệp Trung Quốc.

Kể từ những năm 1980, C.P. Group đã đầu tư mạnh mẽ vào Trung Quốc, đặc biệt trong nông nghiệp và chăn nuôi. Đến năm 2020, tập đoàn sở hữu khoảng 200 công ty con tại Trung Quốc, bao gồm các nhà máy thức ăn chăn nuôi, siêu thị và nhiều lĩnh vực khác.

Ông Dhanin Chearavanont - Chủ tịch cấp cao của Charoen Pokphand Group (Ảnh: Bangkok Post).

Tăng cường thâu tóm doanh nghiệp trong khu vực

Gia tộc Chearavanont, chủ sở hữu của C.P. Group, hiện là gia tộc giàu thứ hai châu Á với khối tài sản ước tính 42,6 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Vượt qua mọi đối thủ trong khu vực, họ đứng đầu danh sách những gia đình giàu có nhất Thái Lan và Đông Nam Á, chỉ xếp sau gia tộc Ambani của Ấn Độ.

Trong khối tài sản này có cổ phần của C.P. Group trong công ty bảo hiểm Trung Quốc Ping An, với giá trị đã tăng gấp nhiều lần kể từ khi tập đoàn mua số cổ phần này với giá 9,4 tỷ USD vào năm 2012.

“C.P. Group giờ đây không chỉ là một tập đoàn đa ngành tại Thái Lan mà còn là một thế lực lớn tại Trung Quốc”, Giáo sư William Kirby của Trường Kinh doanh Harvard, một người nghiên cứu về C.P. Group, chia sẻ trong một báo cáo.

Đế chế kinh doanh gia tộc Thái Lan cũng tăng cường hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) để mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Năm 2021, C.P. Group và tập đoàn viễn thông Na Uy Telenor đã công bố kế hoạch sáp nhập 2 đơn vị viễn thông tại Thái Lan là True Corp của C.P. Group và Total Access Communication (Dtac) của Telenor. Thương vụ trị giá 8,6 tỷ USD này nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển công nghệ mới tại Thái Lan.

Năm 2023, C.P. Axtra, công ty bán lẻ thuộc C.P. Group, thông báo sáp nhập với Ek-Chai Distribution, đơn vị vận hành chuỗi bán lẻ Lotus tại Thái Lan và Malaysia.

Thương vụ trị giá 7,7 tỷ baht này nhằm hợp nhất hơn 160 cửa hàng Makro và 2.500 điểm bán hàng Lotus, tăng cường hiệu quả hoạt động và mở ra cơ hội tăng trưởng mới.

Hiện C.P. Group có 3 trụ cột chính là C.P. Foods, C.P. All và True Corp. Trong đó, mảng nông nghiệp C.P. Foods hoạt động tại 17 thị trường nước ngoài, xuất khẩu sản phẩm đến hơn 30 nước và hiện là nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới.

C.P. All là công ty đang vận hành hơn 15.000 cửa hàng 7-Eleven ở Thái Lan tính đến năm 2025, theo Bangkok Post. Còn True Corp là nhà mạng lớn thứ hai ở Thái Lan.

Tại Việt Nam, vị tỷ phú Thái Lan cũng xây dựng riêng cho mình một "đế chế" chăn nuôi, nông nghiệp lớn mạnh.

C.P. Việt Nam được cấp giấy phép đầu tư vào năm 1993 với hình thức 100% vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2008, Công ty TNHH Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính của C.P. Foods, Việt Nam là thị trường nước ngoài lớn nhất của công ty trong năm 2024. Doanh thu từ Việt Nam chiếm khoảng 21% tổng doanh thu, tương đương 122 tỷ baht.

Công ty mẹ tại Thái Lan cũng đang đẩy nhanh kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của C.P. Việt Nam. Chia sẻ với truyền thông hồi tháng 3, CEO công ty cho biết sau nhiều năm chờ đợi, công ty đã sẵn sàng khởi động quá trình IPO ngay khi được cơ quan quản lý tại Việt Nam cấp phép.