Ông Nguyễn Anh Tuấn làm Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn là Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Quyết định bổ nhiệm công bố ngày 3/10.

Theo thông tin của Ngân hàng Nhà nước, trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ (Ngân hàng Nhà nước).

Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1/10. Thời hạn giữ chức vụ của ông Tuấn là 5 năm.

Ông Phạm Thanh Hà, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho biết, ông Nguyễn Anh Tuấn là cán bộ giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng, được Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đánh giá cao trong quá trình công tác.

Phó thống đốc Phạm Thanh Hà trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Anh Tuấn (Ảnh: SBV).

Ông Phạm Thanh Hà đề nghị ông Nguyễn Anh Tuấn cùng tập thể cán bộ, công chức thực hiện tốt công tác chuyên môn, sắp xếp hiệu quả tổ chức bộ máy, qua đó, triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước giao phó.

Tại lễ bổ nhiệm, ông Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ hy vọng rằng với kinh nghiệm công tác được tích lũy trong nhiều năm sẽ đóng góp vào thành tích chung của đơn vị, cũng như đáp ứng được kỳ vọng của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, sẽ nỗ lực hết sức, đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.