Ông Đỗ Hữu Huy làm Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN

Ông Đỗ Hữu Huy, tân Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ảnh: CMSC).

Cụ thể, tại Quyết định 429/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Hữu Huy, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng, Chánh Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Đỗ Hữu Huy sinh năm 1980, có trình độ Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Kỹ sư Điện tử viễn thông, Cao cấp lý luận chính trị.

Tân Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp từng đảm nhiệm các chức vụ như Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương; Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc Chính phủ; được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật.

Ủy ban này có tên giao dịch quốc tế tiếng Anh là Commission for the Management of State Capital at Enterprises, viết tắt là CMSC. Chủ tịch Ủy ban hiện là ông Nguyễn Hoàng Anh.