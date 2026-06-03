One Mount ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2026

Việc đồng thời được xướng tên ở nhiều hạng mục tại giải thưởng năm nay tiếp tục khẳng định định hướng phát triển các nền tảng công nghệ giàu tính ứng dụng của One Mount, tập trung giải quyết những bài toán thực tiễn của xã hội và góp phần thúc đẩy chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57.

Giải thưởng Sao Khuê do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức là một trong những giải thưởng nổi bật của ngành công nghệ thông tin Việt Nam.

Năm 2026, giải thưởng tập trung đánh giá mức độ trưởng thành của sản phẩm, giá trị thực tiễn và khả năng triển khai trên thị trường, đồng thời xây dựng “Bản đồ Giải pháp công nghệ số Việt Nam”.

OneHub - nền tảng công nghệ bất động sản toàn diện

Trong khuôn khổ sự kiện, OneHub - nền tảng công nghệ bất động sản toàn diện được trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 ở nhóm “Kinh tế nền tảng”. Đây là nền tảng Brokerage-as-a-Service (dịch vụ môi giới) do One Mount phát triển với tầm nhìn số hóa và minh bạch hóa thị trường bất động sản Việt Nam.

Đại diện OneHub nhận giải thưởng Sao Khuê 2026 lĩnh vực Kinh tế nền tảng (Ảnh: OneHub).

Ra mắt vào tháng 5, OneHub được xây dựng nhằm giải quyết những bài toán tồn tại lâu năm của thị trường như dữ liệu phân mảnh, quy trình giao dịch thiếu đồng bộ, hiệu suất môi giới thấp và niềm tin chưa được chuẩn hóa giữa các bên tham gia.

Khác với mô hình sàn giao dịch truyền thống, OneHub đóng vai trò là hạ tầng công nghệ kết nối các bên trong hệ sinh thái bất động sản trên cùng một nền tảng vận hành, hỗ trợ toàn trình giao dịch từ dữ liệu đến phối hợp giữa các bên liên quan.

Được xây dựng theo định hướng "AI-First" (chú trọng AI), OneHub ứng dụng “dấu chân số” xuyên suốt giao dịch nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế tranh chấp trong quá trình môi giới.

AI cũng được ứng dụng trong ghép nối cung - cầu, hỗ trợ môi giới làm việc trên nguồn dữ liệu chuẩn hóa và quy trình vận hành đồng bộ.

Các giải pháp y tế số của IVI Group - thành viên Tập đoàn One Mount ghi dấu ấn mạnh tại Sao Khuê 2026

Cùng với OneHub, loạt giải pháp công nghệ thuộc IVI Group - thành viên trong hệ sinh thái số One Mount cũng được vinh danh tại Sao Khuê 2026.

Trong đó, nổi bật là giải pháp Digital TPA - hệ thống thẩm định, chấm điểm và bảo lãnh bảo hiểm dựa trên lịch sử y tế do Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH phát triển, được vinh danh là sản phẩm xuất sắc Sao Khuê 2026 trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, đồng thời được xếp hạng trên “Bản đồ Giải pháp công nghệ số Việt Nam 2026”.

Giải pháp Digital TPA được vinh danh giải thưởng Sao Khuê 2026 ở lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (Ảnh: OneHub).

Ngoài Digital TPA, hai giải pháp khác của IVI Group cũng được xếp hạng trên Bản đồ Giải pháp công nghệ số Việt Nam 2026 gồm IVIE-Bác sĩ ơi và IVI HosMap 3D.

IVIE-Bác sĩ ơi là nền tảng chăm sóc sức khỏe trực tuyến được phát triển với mục tiêu giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn thông qua hệ sinh thái kết nối bác sĩ, bệnh viện, phòng khám và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên cùng một nền tảng công nghệ thống nhất.

Nền tảng cung cấp các dịch vụ như đặt lịch khám, tư vấn từ xa, quản lý hồ sơ sức khỏe và theo dõi các chỉ số cá nhân.. Nền tảng hiện kết nối với hơn 3.700 bác sĩ và chuyên gia y tế cùng hơn 100 bệnh viện, phòng khám trên toàn quốc.

IVI HosMap 3D - giải pháp bản đồ số bệnh viện và điều hướng thông minh được cũng được vinh danh nhờ khả năng ứng dụng AI và thuật toán điều phối thông minh vào vận hành bệnh viện.

Giải pháp cho phép người dùng định vị và tìm đường trực quan trong bệnh viện thông qua bản đồ 3D tương tác hoạt động trực tiếp trên nền tảng web. Hệ thống còn tích hợp AI nhận diện hình ảnh, thuật toán điều hướng Dijkstra và công nghệ quản lý hàng đợi thông minh nhằm giúp bệnh nhân giảm thời gian chờ, tối ưu quá trình di chuyển và hỗ trợ bệnh viện nâng cao hiệu quả vận hành.

Ứng dụng IVIE-Bác sĩ ơi được xướng tên ở hạng mục Bản đồ Giải pháp công nghệ số Việt Nam 2026 (Ảnh: OneHub).

One Mount và chiến lược xây dựng hệ sinh thái công nghệ toàn diện phục vụ người dùng

Là trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái Techcombank - One Mount - Masterise Group, One Mount tập trung phát triển các nền tảng công nghệ, dữ liệu và AI nhằm giải quyết xuyên suốt những nhu cầu thiết yếu của người dân trong nhiều lĩnh vực như tài chính, bất động sản và chăm sóc sức khỏe.

Theo đại diện doanh nghiệp, One Mount hướng tới xây dựng các nền tảng kết nối hệ sinh thái, tối ưu trải nghiệm người dùng và hiệu quả vận hành. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, One Mount cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ lõi, dữ liệu, AI và phát triển nhân tài nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng tiến trình xây dựng nền kinh tế số và phát triển bền vững.