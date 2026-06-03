Bán song song xăng E10 và E5 đến hết 2030: Tìm mua xăng E5 ở đâu?

Từ ngày 1/6, xăng E10 được triển khai kinh doanh rộng rãi trên toàn quốc, thay thế xăng RON 95. Bên cạnh đó, xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được sản xuất, cung ứng đến hết năm 2030, theo Thông tư 50/2025.

Không ít người sử dụng xe máy đời cũ chủ động tìm mua xăng E5 RON 92 do lo ngại về khả năng tương thích với xăng E10. Theo Bộ Công Thương, các ô tô, xe máy, động cơ máy cắt cỏ, bơm nước, máy thổi lá, máy nông nghiệp dùng xăng… quá cũ, chưa được khẳng định sự tương thích với xăng E10 thì nên sử dụng xăng E5 RON 92.

Tuy nhiên, việc tìm mua xăng E5 RON 92 hiện không còn dễ dàng như trước. Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội cho thấy phần lớn đã chuyển sang kinh doanh xăng E10 theo lộ trình mới.

Nhiều điểm bán chỉ còn cung cấp xăng E10 và dầu diesel, trong khi xăng E5 RON 92 chỉ được duy trì tại một số ít cửa hàng với một cột bơm. Tại các tuyến đường như Nguyễn Phong Sắc, Giải Phóng..., người tiêu dùng vẫn có thể tìm thấy xăng E5.

Đáng chú ý, mới đây Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã đưa vào vận hành ứng dụng "Quanh tôi", cho phép người dân tra cứu vị trí cửa hàng xăng dầu, địa chỉ, chỉ đường, tình trạng hoạt động, cũng như một số thông tin về mặt hàng và giá bán.

Thông qua ứng dụng, người dân có thể chủ động tìm kiếm các cửa hàng còn cung cấp xăng E5 RON 92 và giá bán tại các tỉnh thành trên cả nước.

Các cửa hàng bán xăng E5 RON 92 ở Hà Nội hiển thị trên ứng dụng (Ảnh: Thanh Thương).

Cụ thể, người dùng có thể lựa chọn bộ lọc riêng cho xăng E5 RON 92. Sau khi kích hoạt tính năng này, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các cửa hàng còn kinh doanh mặt hàng xăng E5 cùng khoảng cách, địa chỉ, giá bán và chức năng chỉ đường.

Tại khu vực Hà Nội, ứng dụng ghi nhận nhiều điểm bán xăng E5 như Trạm xăng dầu số 8 trên đường Nguyễn Phong Sắc, Trạm xăng dầu số 1 trên đường Giải Phóng, Trạm xăng dầu số 31 trên đường Đội Cấn... giá bán hiện ở mức 23.258 đồng/lít.

Ngoài tra cứu xăng E5, ứng dụng cũng cho phép người dân gửi phản ánh về các vấn đề như bán không đúng giá niêm yết, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng bán, không xuất hóa đơn hoặc các vấn đề liên quan đến chất lượng nhiên liệu, an toàn cháy nổ và môi trường. Các phản ánh sẽ được chuyển đến cơ quan quản lý để xem xét, xử lý theo quy định.

Trong bối cảnh nhiều người dân quan tâm đến chất lượng nhiên liệu và khả năng tương thích với động cơ, ứng dụng "Quanh tôi" cũng được kỳ vọng trở thành một kênh tiếp nhận phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu, trong đó có các vấn đề về chất lượng xăng.