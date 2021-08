Ocean Group "mắc kẹt" hơn 1.000 tỷ đồng và dấu hỏi của kiểm toán

Dân trí Ocean Group có trên 1.000 tỷ đồng dư nợ gốc các khoản góp vốn, phải thu nhưng chưa rõ khả năng thu hồi, bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục do lỗ lũy kế 2.624 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã chứng khoán: OGC) công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất bán niên 2021 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Báo cáo cho thấy các chỉ tiêu có sự thay đổi nhất định so với báo cáo tự lập.

Một trong những hạng mục đầu tư của Ocean Group (Ảnh: OGC).

Lợi nhuận sau soát xét tăng so với tự lập nhưng giảm 87% so cùng kỳ

Khoản lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 16,3 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với báo cáo do Ocean Group tự lập. Lãi ròng thuộc về công ty mẹ cũng tăng 4% lên 42,5 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu từ việc điều chỉnh tăng phần lợi nhuận kế toán hợp nhất từ khoản đầu tư vào công ty liên kết sau khi công ty thu thập được báo cáo kiểm toán của công ty liên kết.

Mặc dù vậy, so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế của Ocean Group lại giảm tới 111 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 87%. Trong kỳ, doanh thu thuần giảm gần 43 tỷ đồng, song giá vốn cũng giảm hơn 21 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp giảm hơn 21 tỷ đồng.

Tập đoàn cho biết, nguyên nhân sự giảm sút ngày là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 làm cho doanh thu của hệ thống khách sạn giảm trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào của mảng sản xuất thực phẩm tăng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm gần 265 tỷ đồng (tương ứng lao dốc 97%) do cùng kỳ năm 2020, tập đoàn ghi nhận lãi trên hợp nhất khi thoái vốn tại Công ty CP Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư (IOC) và Công ty CP Khách sạn Suối Mơ. Trong khi, 6 tháng đầu năm nay, các giao dịch như vậy không phát sinh.

Nói chung, chênh lệch lợi nhuận giữa hai kỳ so sánh chủ yếu do năm 2020 phát sinh lợi nhuận kế toán từ việc thoái vốn tại một số đơn vị thành viên. Còn năm 2021 lợi nhuận chủ yếu phát sinh do công ty ghi nhận kết quả giải quyết tranh chấp liên quan đến các giao dịch phát sinh trước đây. Dịch bệnh Covid-19 cũng ảnh hưởng đáng kể tới doanh thu và lợi nhuận của các đơn vị thành viên trong tập đoàn.

Hơn 1.000 tỷ đồng các khoản nợ phải thu, góp vốn… khó đòi

Tại BCTC hợp nhất soát xét nửa đầu năm của Ocean Group, kiểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc tập đoàn này có các khoản nợ phải thu, khoản góp vốn cho các đối tác để triển khai dự án đầu tư và khoản cho vay, tài sản thiếu chờ xử lý và các khoản đầu tư khác với tổng số dư nợ gốc là 1.039 tỷ đồng, số dự phòng gần 296 tỷ đồng, giá trị thuần của tài sản sau bù trừ số dư nợ phải trả và trích lập dự phòng hơn 408 tỷ đồng.

Phía kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi cũng như khả năng tiếp tục thực hiện và thu được lợi ích kinh tế trong tương lai của các khoản trên cũng như không thể thực hiện được các thủ tục thay thế để đánh giá giá trị dự phòng cần phải trích lập.

Theo giải trình của Ocean Group, tập đoàn và các đơn vị thành viên vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp để đôn đốc, thu hồi các khoản phải thu. Ocean Group đã tiến hành trích lập dự phòng cho các khoản công nợ phải thu dựa trên thời gian quá hạn thanh toán quy định, đánh giá dự phòng dựa trên các thông tin tài chính khác mà tập đoàn có thể thu thập được.

Doanh nghiệp tin việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng các khoản đầu tư tài chính là thận trọng và phù hợp với các thông tin mà doanh nghiệp này có được tại thời điểm lập BCTC.

Ngày 18/7/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ocean Group đã có nghị quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về việc xóa một số khoản nợ và chủ trương bán nợ đối với các khoản nợ.

Tập đoàn đang thực hiện việc tái cơ cấu các khoản mục đầu tư và công nợ, thực hiện các biện pháp thu hồi các khoản công nợ phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời tìm kiếm đối tác bán các khoản nợ nhằm thu hồi tối đa các tài sản và giảm các ý kiến ngoại trừ trên BCTC kiểm toán/soát xét các kỳ tiếp theo.

Lỗ lũy kế hơn 2.600 tỷ đồng, nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Ngoài ra, ở BCTC này, kiểm toán viên còn có ý kiến nhấn mạnh về vấn đề công ty con là Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã nhận được văn bản của cơ quan chức năng về việc "tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng mua, bán, cho tặng, cầm cố, thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất..) đối với thửa đất số Lô 45-1, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội". Đến thời điểm phát hành BCTC soát xét, Ocean Group vẫn đang làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề này.

Về nội dung này, Ocean Group cho biết, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đang làm việc và giải trình các nội dung giao dịch các bên liên quan. Công ty thực hiện giao dịch hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Đáng chú ý, kiểm toán còn nhấn mạnh khoản lỗ lũy kế của Ocean Group tại thời điểm 30/6 vào khoảng 2.624 tỷ đồng (chưa bao gồm ảnh hưởng của những yếu tố ngoại trừ).

Những yếu tố này, cùng những vấn đề kết luận ngoại trừ đã được nêu và các vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Ocean Group. BCTC hợp nhất giữa niên độ chưa bao gồm bất kỳ điều chỉnh nào có thể có phát sinh từ sự kiện này.

Giải trình đối với sự nhấn mạnh này của kiểm toán, Ocean Group cho biết, mặc dù có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty mẹ do công ty có lỗ lũy kế lớn trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2017 song trong thời gian qua, công ty mẹ đang thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư cổ phần, cổ phiếu, các dự án bất động sản. Công ty cũng đang tích cực thu hồi/bán các khoản công nợ từ hỗ trợ vốn ngắn hạn cho đối tác và các khoản phải thu khác.

Mặt khác, trong thời gian từ năm 2018 đến nay, công ty liên tục ghi nhận các khoản lợi nhuận trên BCTC. Chính vì vậy, Ocean Group đánh giá BCTC được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục là phù hợp.

Ngoài những nội dung đã đề cập, kiểm toán còn lưu ý về các khoản nợ tiềm tàng của Ocean Group. Theo tập đoàn này, các khoản công nợ tiềm tàng đã được đánh giá một cách thận trọng và ghi nhận các khoản chi phí tiềm tàng có thể phát sinh. Tập đoàn đang làm việc với các đối tác để xác định các quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên.

Mai Chi