OCB công bố Báo cáo Phát triển bền vững độc lập 2024

Việc 2 năm liền OCB liên tục công bố Báo cáo Phát triển bền vững độc lập thể hiện hành trình chuyển đổi mạnh mẽ của ngân hàng theo Chiến lược Phát triển bền vững, xanh hóa toàn diện các hoạt động và thúc đẩy mục tiêu Ngân hàng Xanh tiên phong, đồng hành cùng Chính phủ trên lộ trình hướng tới mục tiêu Net Zero.

Nội dung của báo cáo được xây dựng đáp ứng và tuân thủ chặt chẽ quy định về công bố thông tin theo Thông tư 96, đồng thời tham chiếu Bộ tiêu chuẩn Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) do Global Sustainability Standards Board (GSSB) ban hành.

Báo cáo Phát triển bền vững 2024 được phát hành song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh), giúp khách hàng, nhà đầu tư và đối tác quốc tế thuận lợi tiếp cận thông tin về hành trình chuyển đổi bền vững tại OCB.

Với chủ đề “Hành trình kiến tạo tương lai Xanh”, OCB ghi nhận nhiều điểm nhấn mới, nổi bật ở các lĩnh vực: thực hành phát triển kinh tế bền vững, mở rộng tài chính xanh và tài chính toàn diện, quản trị rủi ro biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học cũng như quản lý tác động môi trường và xã hội trong chuỗi cung ứng bền vững.

Cụ thể, về quản trị, ngân hàng duy trì các chuẩn mực quản trị hiện đại, nâng cao vai trò của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, trong đó có Ban Phát triển bền vững.

OCB đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) để nhận hỗ trợ tư vấn về chuyển đổi ngân hàng xanh, tăng cường dịch vụ ngân hàng số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời nâng cấp, hoàn thiện Khung quản lý rủi ro Môi trường và Xã hội trong hoạt động cấp tín dụng, với sự tư vấn của IFC.

Trong lĩnh vực tín dụng xanh và tài chính bền vững, OCB đã không ngừng mở rộng danh mục cho vay đối với các dự án phát triển bền vững trong nhiều lĩnh vực với sự trợ lực từ các định chế tài chính quốc tế như IFC, DEG.

Theo đó, dư nợ tín dụng xanh tăng trưởng gần 30% so với năm 2023, tập trung vào các dự án năng lượng tái tạo, công trình xanh, nông nghiệp bền vững.

Tiếp tục duy trì vị thế tiên phong trong mảng chuyển đổi số, tỷ lệ giao dịch qua kênh số của OCB năm 2024 đạt tới 96,2%, trong đó các nền tảng như OCB OMNI và Liobank đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ.

Mô hình ngân hàng mở (Open Banking) đã tạo nên bước đột phá, đưa lượng giao dịch API tăng tới 150% so với 2023, góp phần mở rộng hệ sinh thái số và mang lại nhiều tiện ích mới cho khách hàng.

Trong vận hành nội bộ, OCB định hướng sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, giảm phát thải, tuân thủ quy định pháp luật môi trường.

Ngân hàng đẩy mạnh triển khai các dự án số hóa quy trình nghiệp vụ, thực hành các sáng kiến chuyển đổi vật liệu sử dụng bền vững, ưu tiên sử dụng các thiết kế, thiết bị vận hành thông minh hiệu quả.

Nhờ đó năm 2024, OCB ghi nhận các kết quả tích cực như giảm hơn 2.000m3 nước đầu vào, giảm hơn 20.000 chai nhựa phát thải ra môi trường, và các con số tiêu biểu khác.

Đặt con người là trung tâm của phát triển bền vững, OCB là một trong số các ngân hàng duy trì cân bằng tỷ lệ nữ giới trong lực lượng lao động cũng như đội ngũ quản lý. Chỉ riêng năm 2024, ngân hàng đã tổ chức hơn 500 khóa đào tạo cho đội ngũ cán bộ nhân viên toàn hệ thống, đồng thời triển khai các chương trình phát triển đội ngũ nhân sự tiềm năng.

OCB cũng triển khai nhiều sáng kiến cộng đồng và môi trường ý nghĩa như chiến dịch OCB Pin Hunter: “Pin cũ hóa xanh - Trái đất thêm lành" các hoạt động trồng rừng, xây trường học, hỗ trợ hộ nghèo, hỗ trợ khắc phục thiên tai, các chương trình quyên góp vật phẩm thiết thực cho cộng đồng, xã hội.

Tổng giám đốc OCB - ông Phạm Hồng Hải - chia sẻ: “Trong Kỷ nguyên vươn mình, OCB không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng về quy mô mà còn là sự chuyển đổi toàn diện.

Chúng tôi kiến tạo giá trị bằng cách trở thành đối tác chiến lược, đáng tin cậy, đồng hành hiện thực hóa ước mơ và tham vọng của khách hàng thông qua năng lực số vượt trội và một chiến lược phát triển bền vững. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một ngân hàng - ở đó sự đổi mới, hiệu quả và trách nhiệm song hành cùng nhau”.

Trong giai đoạn tới, bám sát Chiến lược Phát triển bền vững, OCB sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả toàn diện về quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro, nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự, văn hóa tổ chức, an sinh và môi trường xã hội theo chuẩn mực quốc tế.

Đồng thời, ngân hàng tiếp tục hoàn thiện khung chính sách, đẩy mạnh các sản phẩm tín dụng xanh, tài chính bền vững cũng như chú trọng vào việc đẩy mạnh chuyển đổi số để vận hành một cách minh bạch, xanh hóa, hiệu quả.

OCB cam kết tăng cường hợp tác, đối thoại với các bên hữu quan nhằm huy động nguồn lực, tiếp thu kinh nghiệm và áp dụng các chuẩn mực cao nhất trong quản trị ESG nhằm đảm bảo phát triển bền vững gắn liền lợi ích khách hàng, cổ đông và xã hội.