Ô tô nhập khẩu về Việt Nam giảm mạnh

Theo số liệu thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, tháng 5, cả nước nhập khẩu 7.608 chiếc, kim ngạch đạt 191,2 triệu USD, giảm tới 38,3% về lượng và giảm 33,6% về kim ngạch so với tháng 4/2023.

Đây là tháng thứ 2 liên tiếp mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm. Trước đó, tháng 4, lượng nhập khẩu đạt 12.323 chiếc, giảm 19,1% so với tháng 3/2023.

Ngoài ra, tháng 5 cũng là tháng đầu tiên trong năm, lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam đạt dưới 8.000 xe/tháng.

Là nhóm hàng có đóng góp lớn về số thu ngân sách, việc sụt giảm lượng và kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tác động lớn đến số thu ngân sách của ngành hải quan trong tháng 5. Theo số liệu từ Cục thuế Xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan), trong tháng 5 giảm thu từ mặt hàng ô tô lên đến 1.287 tỷ đồng so với tháng 4 liền trước.

Dù có 2 tháng sụt giảm liên tiếp, tính chung 5 tháng đầu năm, ô tô nhập khẩu vẫn có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái do mức nhập khẩu cao 3 tháng đầu năm. Cụ thể, hết tháng 5, cả nước nhập khẩu 61.954 ô tô, tổng kim ngạch đạt 1,4 tỷ USD, tăng 22% về lượng và tăng 10,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

3 thị trường nhập khẩu lớn nhất là Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc với kết quả lần lượt là 30.022 chiếc, kim ngạch 614,47 triệu USD; 22.014 chiếc, kim ngạch 296,4 triệu USD; 4.553 chiếc, kim ngạch 172,7 triệu USD.

Tuy nhiên, từ đầu năm sức mua ô tô trong nước giảm. Để góp phần kích thích tiêu dùng, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước trước bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Tài chính đã trình nghị định giảm phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, áp dụng từ 1/7 đến hết năm nay.

Việc ô tô lắp ráp trong nước đang đứng trước cơ hội được Chính phủ ưu đãi 50% lệ phí trước bạ phần nào tạo áp lực cạnh tranh lên ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ nay đến hết năm.