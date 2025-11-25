Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam vượt 180.000 xe, cao nhất từ trước đến nay

Theo số liệu mới cập nhật từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong nửa đầu tháng 11 (từ ngày 1 đến 15/11), Việt Nam đã nhập khẩu 7.627 ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng kim ngạch đạt 213,7 triệu USD.

Nhóm xe dưới 9 chỗ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 5.012 chiếc, tương ứng 105 triệu USD kim ngạch. Đứng thứ 2 là ô tô vận tải với 1.553 chiếc, kim ngạch 47,8 triệu USD.

Tính từ đầu năm đến ngày 15/11, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 180.520 chiếc, đạt tổng kim ngạch gần 4,1 tỷ USD. Con số này vượt mọi mốc trước đó, trở thành mức cao nhất từ trước đến nay trong một năm, vượt xa kỷ lục hơn 170.000 xe của các năm 2022 và 2024.

Ô tô tải nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Cao Bằng (Ảnh: Thái Bình).

Ba thị trường cung cấp ô tô lớn nhất cho Việt Nam đều thuộc khu vực châu Á gồm Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc.

Trong đó, Indonesia dẫn đầu về lượng với 64.626 xe (kim ngạch 915,6 triệu USD, thống kê đến hết tháng 10/2025); Thái Lan đạt 56.862 xe, kim ngạch 1,13 tỷ USD. Đáng chú ý, dù Trung Quốc chỉ xếp thứ 3 về lượng (38.957 xe), nhưng lại đứng đầu về giá trị nhập khẩu, lên tới 1,29 tỷ USD.