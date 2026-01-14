Ô tô điện tăng hơn 28 lần, Thủ tướng chỉ đạo phát triển giao thông xanh

Từ 2022 đến nay, ô tô điện tăng hơn 28 lần

Chiều 14/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, chủ trì Phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ Xây dựng thông tin việc chuyển đổi các phương tiện sang sử dụng điện đã có những thay đổi rõ rệt. Cụ thể, từ 2022 đến nay, ô tô điện tăng hơn 28 lần (tổng số 270.000 xe), xe buýt điện tăng 4 lần (tổng số 1.187 xe)…

Các bộ ngành khác như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cũng có nhiều triển khai liên quan đến đa dạng hóa nguồn năng lượng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, hoàn thành khung pháp lý cho sàn giao dịch carbon trong nước...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, chủ trì Phiên họp lần thứ sáu của Ban Chỉ đạo (Ảnh: VGP).

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc cùng các nước, đóng góp tích cực, hiệu quả vào ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu là sứ mệnh quan trọng của Việt Nam.

Việt Nam nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về năng lượng và các nghị quyết chiến lược khác của Bộ Chính trị đều liên quan phát triển xanh.

Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng xác định tăng trưởng xanh vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tích cực tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng.

Công tác thể chế hoá, lồng ghép các nội dung cam kết tại COP26 vào hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, chiến lược được triển khai kịp thời, hiệu quả, tạo nền tảng pháp lý thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ, tiến độ triển khai một số nhiệm vụ, dự án trong khuôn khổ Tuyên bố JETP và AZEC còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Việc thực hiện các đóng góp về giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) chưa được quan tâm nhiều. Việc nội luật hóa các cam kết quốc tế ở một số ngành, lĩnh vực còn chậm; một số văn bản hướng dẫn triển khai chưa được ban hành kịp thời.

Phát triển hệ thống sạc điện cho phương tiện giao thông

Theo Thủ tướng, thời gian tới, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Việt Nam với nền kinh tế đang phát triển, có độ mở lớn, chúng ta cần nhìn nhận những khó khăn, thách thức nội tại đang hiện hữu để có giải pháp.

Nền kinh tế Việt Nam thường xuyên phải hứng chịu thiệt hại nặng nề do biến đổi khí hậu, đặc biệt là thảm họa thiên tai. Các ngành xuất khẩu chủ lực đang gặp khó khăn liên quan tới các hàng rào kỹ thuật, tiêu chuẩn phát triển xanh.

Việt Nam phải đồng thời giải bài toán khó giữa tăng trưởng nhanh và bảo vệ môi trường, phát triển nhanh, xanh, bền vững, giảm phát thải, bảo đảm an toàn cho người dân, trong khi nguồn lực có hạn.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh rằng phấn đấu đưa Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 không chỉ là lời hứa mà là cam kết hành động, là sứ mệnh chính trị của quốc gia; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân.

Chỉ đạo các nhóm nhiệm vụ cụ thể, về thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải và thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định NDC.

Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng được giao cập nhật, hoàn thiện hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở theo từng lĩnh vực; theo dõi, đánh giá việc thực hiện hạn ngạch của các cơ sở được phân bổ hạn ngạch trong phạm vi quản lý.

Bộ Tài chính chủ trì sớm thành lập, đưa vào vận hành Sàn giao dịch tín chỉ carbon; hoàn thiện các quy định quản lý liên quan.

Bộ Xây dựng xây dựng lộ trình xanh hóa ngành giao thông; các bộ ngành, địa phương tăng tốc triển khai các nhiệm vụ chuyển giao công nghệ tiên tiến nhằm điện khí hoá giao thông, phát triển giao thông xanh và hạ tầng xanh.

Bộ Công Thương cũng cần chủ trì phát triển hệ thống sạc điện, năng lượng xanh cho phương tiện giao thông; sản xuất, cung ứng điện, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo thay thế nhiên liệu hóa thạch đáp ứng nhu cầu trong nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc điện/hydro cho xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Bộ Tài chính chủ trì tham mưu cơ chế, chính sách ưu đãi phát triển phương tiện, hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển giao thông sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

UBND các tỉnh, thành phố chủ trì phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng sử dụng điện, năng lượng xanh; xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện...

Về phát triển tài chính xanh, tín dụng xanh, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai nghiên cứu, đánh giá nhu cầu tài chính của các ngành trọng điểm gắn với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và các chiến lược của ngành, địa phương. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy triển khai các dự án chuyển đổi năng lượng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân vay vốn để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn trong tháng 1.