Nuôi "quái vật" sông Amazon, thú chơi vương giả của đại gia Việt

Dân trí Vốn là giống cá sống ở vùng Amazon, nhưng vài năm gần đây các đại gia Việt đang có sở thích nuôi cá hải tượng long như một thú chơi vương giả.

Nuôi "quái vật" sông Amazon trong bể, đại gia cho ăn thịt bò sang hơn người

Cá hải tượng long là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất hành tinh. Chúng có nguồn gốc tại lưu vực sông Amazon, Nam Mỹ. Loài cá này còn mang tên Arapaima - "quái vật" nước ngọt.

Khi trưởng thành, trọng lượng trung bình của cá vào khoảng 100-200 kg, dài tầm 2 m. Thế giới từng ghi nhận một con cá hải tượng long dài tới 4 m, nặng 300 kg.

Anh Chinh - một chủ buôn cá hải tượng long tại Cần Thơ - cho biết: "Loài cá này phải có nhiều tiền như các đại gia mới "chơi" được. Để nuôi cá hải tượng long, người nuôi phải đầu tư dàn đèn nhiều màu, thậm chí phải thuê chuyên gia đến thiết kế ánh sáng để tạo màu cho cá, rất tốn kém".

Đang sở hữu một con hải tượng long toàn thân đỏ rực với kích thước thuộc dạng lớn, anh C. (ở Hải Dương) là một trong số ít những người chơi dòng cá này tại miền Bắc. Bởi với thời tiết lạnh của mùa đông miền Bắc, giống cá này rất khó thích nghi.

Do đam mê, anh C. đã đầu tư một bể lớn với hệ thống sưởi và dàn đèn đắt đỏ để nuôi cá từ lúc còn nhỏ. Sau 5 năm, con hải tượng long của anh C. đã đạt kích cỡ 1,6 m và nặng trên 50 kg.

"Hàng ngày, tôi đều cho cá ăn thịt bò và một số loại cá con. Riêng tiền thức ăn cũng có lên tới vài trăm nghìn đồng mỗi ngày", anh C. cho biết.

Tuy không quá hiếm ở miền Nam, nhưng tại miền Bắc, những con cá hải tượng với vảy đỏ toàn thân và đạt kích thước như của anh C. không nhiều. Giống cá này càng to càng có giá trị cao, thậm chí, nếu đẹp xuất sắc có thể lên tới cả trăm triệu đồng một con.

Theo anh Chinh, với những con nhỏ, màu sắc không đặc biệt thì giá chỉ dao động khoảng 500.000 - 700.000 đồng/kg. Nếu cá đẹp, trọng lượng khủng, màu đỏ rực toàn thân và dáng cá xuất sắc thì có thể lên tới 1 triệu đồng/kg, hoặc hàng độc hẳn thì sẽ giao dịch tùy theo độ chơi của khách mua.

Hiện tại, khu vực phía Nam có rất nhiều người nuôi cá hải tượng long, giá cũng đã giảm nhiều hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, anh Chinh cho rằng, với mức giá vài chục triệu đồng/con, cá hải tượng long vẫn là loại cá "sang chảnh" dành riêng cho những người nhiều tiền, chịu chơi.

Thế Hưng